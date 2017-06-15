Счастье в детях: семья Горбачёвых

Героями июньского номера «Модного города» стали большие семьи. Знакомьтесь, семья Горбачёвых — Лиана, Александр и их дети: Ангелина (10 лет), Антон (8 лет), Артём (6 лет), Макар (5 лет), Данила (3 года). В августе Горбачёвы ждут шестого малыша -мальчика. Рассказывает мама Лиана, руководитель Тульского филиала общественной организации «МногоМама»:

— Вы всегда мечтали о большой семье?

— В жизни я всегда выбираю тот путь, который подсказывает сердце. И моё сердце говорит мне, что растить детей — это правильный, естественный путь для женщины, лучший путь для меня лично. Это огромная радость, в том числе радость брать на себя ответственность за детей и делить эту ответственность с супругом.

— Поделитесь секретом тайм-менеджмента многодетной мамы! Как всё успевать?

— Нужно правильно расставить приоритеты и определить, какие задачи главные, а какие второстепенные. Обладая хорошими организаторскими способностями, я всегда выделяю семью как главное в моей жизни и вкладываюсь и в бытовые заботы, и в воспитание детей с большой любовью. Чтобы всё успевать, нужно просто научиться любить свою жизнь, себя, своих детей, своё дело и, конечно, заниматься личностным ростом, работать над собой и в плане организации дел, и в плане духовного развития.

— Главные качества, которые Вы стремитесь воспитать в детях?

— Стоит всегда помнить, что детей нужно воспитывать на собственном примере. Я стремлюсь, чтобы дети были ответственными, самостоятельными, заботились о ближнем.

— Шестеро детей — это не предел для вашей семьи?

— Когда в доме всё по любви и согласию, конечно, задумываешься и о дальнейших планах)).

— Реально ли для многодетной мамы реализовать себя как личность, как профессионала?

— Считаю, что реализовать себя творчески и профессионально может любая женщина, и дети тому не помеха, наоборот, они помогают, мобилизуют на труд, на новые достижения и собственные маленькие подвиги!

Можно найти тысячу отговорок, почему нельзя чего-то сделать, можно оправдываться заботой о большой семье, а можно просто брать и делать, стремиться к большему.

И я выбираю второй путь, совмещая в себе и заботливую мать, и любящую супругу, и женщину, которая стремится реализовать себя профессионально.

Как никто понимая проблемы многодетных семей, зная, что большие семьи действительно нуждаются в особой поддержке и заботе, и имея хорошие организаторские способности, я взялась за реализацию проекта «МногоМама» в Туле. Взялась, потому что очень хотела помочь тем, кто нуждается. Я занимаюсь «своим» делом, тем, что действительно нужно людям. Любая многодетная семья в Центре «МногоМама Тула» может получить ту поддержку, в которой она нуждается, например, билеты на культурные мероприятия или продуктовую помощь. Но главное, центр «МногоМама» — это дружная команда волонтёров, таких же многодетных родителей, как и моя семья. «Помогая другим, помогаешь себе», — девиз нашего центра.

— Дети для Вас — это…

— …это огромная любовь, неиссякаемая энергия, гармония. Это тот путь, который выбирает моё сердце.

Фото Юлии Часовских.