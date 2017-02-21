Как не попасть в долговую кабалу?

Иногда приходится слышать истории, когда, казалось бы, вполне финансово грамотный человек берет в кредит, например, дорогой мобильный телефон и теперь платит ежемесячный платеж, равный половине зарплаты. Он не рассчитал свои финансовые возможности. А прежде чем идти в банк, стоило крепко подумать: действительно ли был нужен этот кредит и реально ли его обслуживать.

Для начала нужно трезво оценить свои обязательные расходы и платежи, а также доходы и принять в расчет только те из них, в получении которых вы уверен (зарплата, пенсия, алименты). Посчитав это, нужно решить, какую сумму получится ежемесячно направлять на погашение кредита без весомого ущерба для бюджета и на какой срок его брать.

Как показывает практика, ежемесячный платеж не должен превышать треть от семейного дохода.

И хорошо бы иметь финансовую подушку безопасности: 3-4 месячных платежа на депозите, которыми можно воспользоваться в непредвиденном случае.

Общая информация о процентных ставках и основных условиях кредитования присутствует на сайтах банков. Там же размещены специализированные кредитные калькуляторы, которыми вы можете воспользоваться. Но для принятия обдуманного решения надо получить дополнительную информацию:

нужно ли платить банку комиссию за те или иные операции;

в какие сроки нужно перечислять банку ежемесячный платеж;

по какой процентной ставке банк начисляет пеню (штраф) за просроченные платежи;

каковы условия частичного или полного досрочного погашения кредита.

И напоследок: согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» полная стоимость потребительского кредита размещается в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы договора потребительского кредита перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора.