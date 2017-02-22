Можно ли вернуть деньги, украденные мошенниками?

По статистике на одного туляка приходится минимум одна банковская карта. Этот финансовый инструмент плотно вошел в нашу жизнь. К сожалению, об этом знают и мошенники, которые придумывают все более хитрые способы изъятия у граждан денег.

Например: одна тулячка сама передала данные о своей карте аферистам и лишилась 300 000 рублей. Дело было так: под видом сотрудника банка, в котором женщина получила карту, позвонил мошенник и сообщил о якобы технических сбоях в системе платежей. Он попросил назвать пароль, который должен прийти в смс-сообщении на ее номер. Самое удивительное: он позвонил за день 12 раз! И каждый раз она сообщала ему пароли, таким образом, лишившись всех денег. И вместо того, чтобы, согласно закону, обратиться в свой банк не позже следующего рабочего дня с заявлением, она сделала это только через неделю!

Итак, вопрос: может ли женщина в таких обстоятельствах рассчитывать на компенсацию?

Нет! На возмещение можно рассчитывать, если владелец карты не нарушал условия ее использования, в том числе соблюдал меры по безопасности, и обратился в банк не позднее дня, следующего за днем получения от банка уведомления о совершении операции. Если кража денег с карты стала следствием вашей собственной неосмотрительности, если вы сами сообщили преступникам свои персональные данные, пусть даже они вас обманули и представились работниками вашего банка или органов государственной власти, если вы оставили без присмотра своё мобильное устройство и персональный компьютер с доступом к онлайн сервисам, банк может не возвращать вам деньги.