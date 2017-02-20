Итоги кредитования тульского бизнеса в 2016 году

По итогам прошлого года в регионе юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано кредитов на 588 млрд рублей, что на 10% ниже объемов 2015 года.

Наибольший объем кредитов предоставлен организациям обрабатывающего производства – 416,4 млрд рублей. Также значительные объемы кредитов получили компании региона, которые занимаются операциями с недвижимым имуществом (49,3 млрд рублей), производством и распределением электроэнергии, газа и воды (36,6 млрд рублей), а также торговые организации (28,8 млрд рублей).

Предприятия малого и среднего бизнеса Тульской области в прошлом году получили кредитов на 37,3 млрд рублей, что на 8,8% больше, чем годом ранее.

Общая задолженность по кредитам, выданным тульским юридическим лицам и предпринимателям, на 1 января 2017 года составила 197,4 млрд рублей. Наибольший объем задолженности – у организаций обрабатывающих производств (75,8 млрд рублей) и предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (32,7 млрд рублей).

По итогам прошлого года депозиты юридических лиц региона составили 33,1 млрд рублей, что на 14,8% превышает показатель 2015 года. Средства индивидуальных предпринимателей достигли 2,1 млрд рублей, показав рост на 10,9%.

Информация о результатах деятельности в прошлом году кредитных организаций в регионах, входящих в ЦФО, представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» №1 за 2017 год на официальном сайте www.cbr.ru.