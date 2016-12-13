Подлинность пятитысячной банкноты (часть 2)

Поскольку именно пятитысячные купюры подделываются наиболее часто, имеет смысл рассказать именно об их признаках подлинности. Пятитысячные купюры по стране ходят в двух вариантах: образца 1997 года (хотя она появилась в обороте лишь почти десятилетие спустя, в 2006 году) и модификации 2010 года. Между собой они различаются несколькими элементами защиты, причем большинство из них сразу бросаются в глаза, например защитной нитью. Также, на купюре модификации 2010 года на лицевой стороне слева от основного изображения имеется надпись «модификация 2010 г.».

Герб города. Самый заметный элемент для поверки подлинности. На банкноте образца 1997 года он выполнен специальной малиновой краской, при наклоне купюры меняющей цвет на золотисто-зеленый. На модифицированной банкноте 2010 года герб Хабаровска исполнен сразу в зеленом цвете. Если смотреть на него прямо, в середине отчетливо видна блестящая яркая полоса, которая смещается вверх или вниз, если менять угол зрения.

Внедренная защитная нить. На оборотной стороне купюры образца 1997 года она имеет выходы в виде блестящих перламутровых прямоугольников, образующих пунктир. На банкноте же модификации 2010 года защитная нить стала более широкой, и ее фрагмент выходит на поверхность с лицевой стороны в окне фигурной формы. Кроме того, на защитных нитях обеих купюр видны повторяющиеся изображения числа «5000». Но на банкноте образца 1997 года эти цифры всегда ровные, независимо от угла зрения, а на модифицированной купюре при наклоне они начинают смещаться относительно друг друга. Помимо нити, в бумагу также внедрены защитные волокна, часть из которых видна невооруженным глазом. Впрочем, подобные волокна практически всегда присутствуют и на фальшивках и определить их подлинность без специальной техники невозможно.

Водяные знаки. На банкноте образца 1997 года на широком белом поле (оно называется купонным) можно увидеть на просвет портрет генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского с примыкающими к нему цифрами «5000», более светлыми по сравнению с остальными участками водяного знака. На противоположном, узком купонном поле крупно изображен номинал банкноты «5000». На купюре модификации 2010 года остался только портрет Муравьева-Амурского с примыкающим цифровым номиналом банкноты на широком купонном поле. Зато сами цифры, в отличие от предыдущего образца, выглядят объемными.

Микроперфорация. Она выполнена лазером в виде числа «5000» и располагается ниже герба города. Микроперфорация становится видна только на просвет и совершенно не заметна на ощупь.

Рельефные изображения. В отличие от неощутимой пальцами перфорации рельефные изображения наоборот сделаны для людей со слабым зрением. Их сразу несколько: надпись «ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ» в нижней части оборотной стороны и надпись «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» в верхней части лицевой, изображение числа «5000» и специальная метка для слабовидящих, обозначающая номинал банкноты. Алгоритм метки построен на сочетании точек и расположенных под ними штрихов. Две точки соответствуют цифре 5, а количество штрихов соответствует количеству нулей в номинале банкноты.

Скрытые изображения. На купюрах обеих модификаций на лицевой стороне банкнот между ее серийным номером и изображением памятника Н. Н. Муравьеву-Амурскому имеется однотонное поле. Если купюру слегка наклонить на поле появятся красные и зеленые полосы. В модификации 2010 года на поле имеется более темный участок, на котором такие полосы видны при любом угле зрения. При наклоне такой банкноты полосы с темного участка станут продолжением полос со светлого. Также на банкноте имеется декоративная лента (располагается под изображением памятника). Если рассматривать банкноту под острым углом становятся видимыми буквы «РР», обозначающие слова «Российский Рубль». В зависимости от расположения банкноты буквы будут выглядеть светлыми на темном фоне или темными на светлом фоне.

Изображения из микроэлементов и микротексты. Если смотреть на изображение дальнего берега реки Амур через лупу, можно будет разобрать мелкие графические элементы: силуэты тигров, рыб, медведей, аббревиатуру «ЦБРФ». У поддельных купюр изображения могут оказаться искаженными или вместо силуэтов иметь просто точки. Для надежного определения подлинности банкноты стоит проверить не меньше трех признаков подлинности, желательно из разных групп. Главное – не лениться и не стесняться проверять купюры. Тем более, что это занимает всего несколько секунд.