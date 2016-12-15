Кто и как пытается украсть ваши деньги с банковской карты?

Карты стали привычным средством платежа, получения зарплаты, переводов. С развитием этого финансового сегмента активизировались и мошенники, которые тем или иным способом пытаются похитить ваши деньги со счета. Знание некоторых приемов позволит владельцам банковских карт избежать неприятностей при их использовании.

Часть 1. Кража данных карты при расчете

В мошеннических схемах могут участвовать не только посторонние злоумышленники, но и те, кому принято доверять. Терять бдительность нельзя ни при каких обстоятельствах. Часто злоумышленники используют следующую схему. Кассир, официант, заправщик или любой другой сотрудник, которому гражданин передал карту для расчета, может сфотографировать, переписать ее данные или просто запомнить их, чтобы потом беспрепятственно рассчитаться картой в Интернете.Это может происходить совершенно незаметно. Например, заранее включается записывающее видеоустройство (это может быть обычная камера видеонаблюдения), на записи с которого карта видна с обеих сторон. В этом случае мошенникам остается лишь отмотать запись на нужное время и переписать данные карты.

Как себя обезопасить? Не передавать карту посторонним, рассчитываясь за покупку или предоставление услуг.

И уже тем более не разрешать уносить ее для расчетов в другое помещение. Следить за поведением сотрудника, совершающего операцию (нужно насторожиться, если он ведет себя подозрительно – например, фотографирует вашу карту на мобильный телефон под видом набора номера или СМС). Если есть такая возможность, завести для расчетов через Интернет отдельную карту, которая будет храниться в недоступном посторонним лицам месте, а на карте, используемой для покупки через терминалы, заблокировать возможность совершения покупок через Интернет.

Двойная транзакция

Еще один способ мошенничества с банковскими картами - двойные операции (транзакции). Совершая оплату в торгово-сервисной сети, покупатель передает карту оператору, он проводит ее через считывающее устройство. А когда покупатель вводит ПИН-код (если требуется), то сотрудник вдруг сообщает, что произошла ошибка. Затем действия повторяются еще раз - и транзакция выполняется успешно. Спустя какое-то время владелец карты обнаруживает, что деньги за покупку списаны дважды. При этом многие держатели карт не замечают этого даже при наличии СМС-информирования, считая вторую СМС о списании средств ошибкой или дублем, так как суммы совпадают. Такие транзакции легко опротестовать и вернуть свои деньги, однако виновных сложно привлечь к ответственности, так как все можно списать на сбой в системе или ошибку оператора.

Как себя обезопасить? Не только подключить опцию СМС-оповещений по операциям своей карты, но и внимательно читать их и сохранять. Если первая транзакция будет совершена успешно, владелец карты тут же получит соответствующее СМС-сообщение и сможет продемонстрировать его сотруднику, настаивающему на повторной транзакции, в качестве подтверждения уже произведенной оплаты. Если вам поступило два сообщения о списании одной и той же суммы, стоит сразу же позвонить в банк и проверить, действительно ли произошло двойное снятие средств со счета.