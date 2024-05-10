«Добрые» друзья: всё об отношениях с токсичными близкими людьми

Рассказывает психолог Анна Ахмерова.

— Недавно я посмотрела хороший французский фильм «Друзья на свою голову». Помимо прекрасного актерского состава и сюжета, он мне очень понравился тем, что отлично демонстрирует, как выглядят отношения с токсичными близкими людьми. Фильм легкий и смешной, но затрагивает действительно важную тему. Будет время и желание — посмотрите:)

И сегодня мне захотелось поговорить с вами об этой категории «добрых» друзей, которые встречались каждому из нас в жизни.

Почему мы используем кавычки, когда называем таких друзей добрыми?

Потому что их любовь, забота и внимание всегда будут содержать токсичность.

Например, вы рассказываете, что поссорились с близким человеком. В утешение услышите слова такого рода: какая же ты не счастливая, вечно тебе попадаются негодяи, тебя все используют, бедная глупышка, ты сама ему это позволяешь.

Или когда вы просите о помощи, «добрый» друг вам помогает, но со словами: какая же ты беспомощная, нерешительная, я сейчас все решу за тебя, что бы ты без меня делала, зачем тебе самой это делать, если есть я.

«Добрый» друг будет часто рассказывать вам, что вы неправильно живете, неправильно одеваетесь, неправильно себя ведете.

И из «лучших» побуждений будет давать советы, как и что вам надо исправить в своей жизни.



«Добрый» друг «обрадуется» за вас, если вы расскажите о своих успехах и в ответ расскажет вам о своих еще больших успехах.

А если вы поделитесь, что решили изменить свою жизнь, например, освоить новую профессию, начать свой бизнес, то в ответ получите целый список «добрых» предупреждений, почему этого делать не стоить и чем это чревато. Ну просто, чтобы вас подготовить к тому, что это не очень-то выполнимо.

«Добрые» друзья с упоением и бесконечно могут слушать о том, как вам плохо в отношениях или на работе. Они всегда готовы побыть вашим «психологом», ведь именно они знают вас лучше всех. Но только от этих разговоров в вашей жизни ничего не меняется.

Например, если вы жалуетесь на повторяющиеся ситуации, которые омрачают вашу жизнь, «добрый» друг утешит вас тем, что вы не можете тут что-то изменить. А не предложит обратиться за помощью к профессионалу.

«Добрые» друзья довольно бесцеремонно вмешиваются в вашу жизнь по любому поводу. И начинают часто так: «Это конечно, не мое дело…» И дальше выдают свое мнение по вопросу, где вы не просили совета.

«Добрые» друзья будут поддерживать в вас злость и ненависть по отношению к другим людям. Например, вы на кого-то злитесь и рассказываете об этом. «Добрый» друг вместо того, чтобы предложить выход из ситуации, будет «подливать масла в огонь» разгоняя вашу злость.

Почему они это делают? Основа причин такого поведения — это созависимость.

1. Чувство превосходства. Благодаря несчастной и несостоятельной вам они чувствуют себя успешными и сильными. На вашем фоне у этих людей все отлично.

2. Чувство контроля и власти. Контролируя и управляя вашей жизнью, им не нужно думать о своей. А в своей жизни у таких людей довольно часто есть над чем поработать.

3. Они играют роль спасателей. Опять же, вместо того, чтобы спасать себя и свою жизнь, они спасают кого-то другого. Даже там, где это спасение не требуется.

4. Они чувствуют себя значимыми. Вы нуждаетесь в этом человеке и даете ему ощущение его ценности для вас.

Как только вы начинаете проявлять самостоятельность и независимость «добрые» друзья довольно агрессивно на это реагируют. Обижаются, что вы с ними не считаетесь, закатывают истерики, вызывают у вас чувство вины, что вы их бросили, обвиняют в неблагодарности. Припоминают вам все часы, когда были с вами рядом в трудную для вас минуту. Так выглядит реакция на потерю власти и контроля над вами. А иногда и вовсе уходят из вашей жизни, потому что больше не получают ощущения своей значимости.

Дело в том, что вы и ваш «добрый» друг составляете очень устойчивую созависимую связь. Которая держится именно на том, что вы такой неблагополучный и недееспособный, а он такой благополучный, сильный, успешный и нужный вам.

Один из главных вопросов — почему в вашей жизни есть такие «добрые» люди?

Причин несколько:

1. У вас низкая самооценка и нет четкого собственного мнения. В первую очередь о себе и о своей жизни. Вы, скорее всего, в душе не очень высокого мнения о себе. И соглашаетесь, когда «добрые» друзья говорят вам о ваших недостатках.

2. У вас нет личных границ. Вы позволяете другим вторгаться в вашу жизнь и распоряжаться вашей жизнью.

3. Вы сами верите в свою недееспособность. Есть такой термин — выученная беспомощность. Когда вы уверены, что сами без чьей-то помощи ни на что не способны.

4. Вы позволяете другим быть сильными, чтобы поддерживать с ними отношения и не быть в одиночестве. Вам кажется, что быть слабой — это единственный способ привлечь к себе внимание других людей.

5. Вам «удобно» не брать на себя ответственность за свою жизнь.



Можно ли скорректировать такие отношения?

В случае, когда «удобно» быть в отношениях с «добрыми» друзьями и всё устраивает, психология бессильна:) Так как помочь можно тому, кто видит проблему и хочет ее решить.

Во всех остальных случаях, когда вы чувствуете неприятный осадок после общения с такими друзьями или даже давление, это возможно скорректировать.

Придется поработать с собственной самооценкой и личными границами, проявить самостоятельность и взять ответственность за свои чувства и события своей жизни. Как это сделать и с чего начать мы говорили в предыдущих статьях. И еще не раз обсудим в будущих темах.

Желаю вам по-настоящему добрых друзей. Без кавычек. И если посмотрите фильм, поделитесь впечатлением.

Обнимаю вас.