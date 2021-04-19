Нам надо поговорить: зачем мы так случайно встретились?

Вы слышали об эффекте бабочки? Случайно убитая бабочка может привести к глобальным изменениям в будущем. Так и встречи – вычеркни одну, незначительную, и в будущем не произойдёт что-то очень важное.

ОБРАЩЕНИЕ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

Друзья! Есть предложение - возродить блог о психологии в новом формате. И обсуждать тут ситуации и вопросы, которые подкидывает жизнь каждому из нас. Делиться своими историями и советами. Раз в неделю на ваши вопросы (если такие появятся), будет отвечать приглашенный психолог. А для начала - несколько историй реальных тулячек о случайностях судьбы.

У Куприна есть рассказ «На разъезде» - о том, как одна дама сбежала с офицером от мужа-тирана. Вот просто так ехала в поезде, поболтала с попутчиком о том, о сём и… сбежала с ним. А разговор был совершенно невинный - о том, как в детстве можно замереть и время словно замедляется, о странной горечи в груди, когда смотришь на пылающие и гаснущие угли... Они просто поняли, что никогда не встретят более близкой и родственной души, с которой так счастливо можно просто быть вместе…

Сбежали в полную неизвестность, в полную свободу. А ведь многие не решаются, когда им выпадает счастье встретить родственную душу. И потом всю жизнь тоскуют и плачут об утраченной возможности любви.

Страшно рисковать, страшно оставлять чемоданы с нажитым барахлом, страшно менять жизнь.

А с вами бывало такое? – спросили мы наших подписчиков в vk. И вот какие истории получили (некоторые на условиях анонимности):

Елена Мишина:

Незадолго до своего 30-летия совершенно случайно оказалась в ...студенческом лагере на берегу Азовского морюшка. Дома остался сын (с родителями моими) и муж - симпатичный внешне и внутренне человек. Замуж за него вышла не по большой любви, а потому возраст 'поджимал"... В советское время это был серьёзный аргумент для строительства матримониальных отношений...

Встретила на Азове Его - точно такого, которого в мечтах рисовала. Оставшееся время отдыха были вместе, как говорится, не разнимая рук. Вернулись по домам: он в Москву, я - к семье...

Ездили друг к другу, он познакомил с мамой. Дышала, жила от встречи до встречи... Предложил переехать к нему, сына забрать позже. Но внутренние барьеры свои разрушить не сумела. Потихоньку страсть обоюдная переросла в тихую приязнь, подкрепляемую телефонными звонками и редкими встречами. Он женился на красивой властной барышне, родились трое сыновей. Несколько лет назад, после долгой разлуки, встретились на празднике у общего друга. Богатый пожилой человек с потухшим взглядом. Вышли покурить на улицу, на пару секунд он вдруг обнял меня крепко-крепко: Эх, мать... Тут жена его появилась: холодно, опять будешь соплями греметь, иди в дом.

Вернувшись домой, прорыдала полночи. Поздно. Жизнь прожита почти.

Ольга Стружанова:

Это было недавно, это было давно! 2003 год, август, Геленджик, солнце, море, песня «Часики» в исполнении Валерии, которая звучала на каждом шагу, изменили всю мою жизнь! Кафе на берегу моря. И вошёл он - в белой рубашке на распашку, белые брюки, военная выправка. Сел за столик, заказал вино, смотрит в мою сторону, улыбается, приглашает на танец… И закрутилось, завертелось колесо нежности, страсти, понимания. Я потеряла голову! Ничего не обещал, не строил никаких планов на будущее, просто смотрел влюблёнными глазами и целовал, целовал, целовал! Сказка закончилась очень быстро. Поезд Новороссийск-Санкт-Петербург шёл через Тулу. Я вышла, он уехал в Питер. Стою на перроне, слёзы ручьём, тоска страшная, а поезд уходит… В голове крутится мысль: только 5% курортных романов имеют продолжение, но это же не про меня! У моей истории счастливый конец. На полтора года поезд Тула- Санкт- Петербург-Тула стал моим родным поездом. А потом… мы вместе уже 18 лет и счастливы в Туле. Геленджик для нас город-талисман!

Светлана Буева

Бывало, целая цепь случайных событий, которая приводила к чему -то, что в тот момент казалось безумно важным. И если вдуматься, одно цеплялось за другое.

8 лет назад мы учились в Китае - большая интернациональная компания. Проучившись год, разъехались, общались редко, уже малыми группами. На свое 30-летие я пригласила всех. И так случилось, что друг из Киргизии увидел мою подругу из Подмосковья совсем другими глазами. 9 месяцев после юбилея, на моей свадьбе, он сделал ей предложение. 20 марта они поженились. Выпади хоть что-то из этой цепочки, одна встреча, ничего бы не было.

Светлана Колоскова:

Страшно рисковать, страшно терять, а ещё страшнее приобретать, делать шаги вперёд и брать ответственность.

Как говорит доктор Курпатов, необходимо перестать прогнозировать. Наш мозг исходя из предыдущего жизненного опыта сразу предполагает, как будет.

К примеру: Она вышла с ним, а он оказался ещё большим тираном, чем ее предыдущий муж, ведь первое впечатление может быть обманчиво и т.п.

Важно иметь решимость быть «здесь и сейчас» - без оглядки на прошлое и фантазий по поводу будущего. Мы не знаем, как будет. И если не попробуем, так никогда и не узнаём.

Главный секрет в том, что все просто. Все просто!!!

Анна Постникова:

С детства мечтала в артистки пойти. Однажды даже поехала в Москву поступать в театральное училище. Оказалось, экзамены уже закончились. Сказали, на следующий год приезжайте. Не поехала из-за домашних обстоятельств.

Мне сейчас триста лет, и всю свою жизнь я жалею о том, что не нашла в себе достаточно смелости бросить всё к чертям собачьим и потрясти приёмную комиссию своим талантом!))) Я б точно поступила, не сомневаюсь! В кино б снималась, в театре игр ала, зрители б любили меня, в Тулу бы приезжала с антрепризой несколько раз в год...Анекдоты рассказываю отлично, особенно одесские.

Анна Домченко

Мои родители встретились на танцах. Папа любит рассказывать, как увидел маму. Говорит, что сразу решил, что она будет его женой. Ему не было ещё 20-ти и он учился в сельскохозяйственном. Мама осваивала профессию педагога в ВУЗе того же города. Говорят, что в тот день в ДК играли в почту. По условиям игры анонимные записки отдаёт один из выбранных игроков. Маме пришёл клочок бумаги со словами: «Выходи в холл». Так и началась их история. Очень быстро в семье молодожёнов родилась я. В моей жизни подобных чудес не было, с супругом у нас вполне зрелый союз, без поспешных решений и романтических подробностей знакомства. Мои родители вместе и сегодня. Я верю в то, что упущенных возможностей не бывает, если уж что-то тебе уготовано - мимо не пройдёшь.

Анна

Со мной такое было дважды. Один раз мой близкий друг сказал мне, что бросать работу из-за того, что замёрзла, как-то убого, совсем детская причина. И я почему-то прислушалась. Эта работа стала моей жизнью. Второй, в поезде (много важного происходит в поезде), я встретила человека, который изменил мою жизнь, со всеми чемоданами и бросанием нажитого барахла. Но. Мне кажется, что рассуждать мы можем только о тех бабочках, которых не упустили. Сколько раз в жизни мне предлагали работу и отношения, были ли они судьбоносными? Может быть. А я не обратила внимания.

Юля Александрова

Страшно, но иногда именно так и надо. Я верю в знаки судьбы и всегда стараюсь слушать себя и ориентироваться на комфорт. Комфортно с человеком, значит он нужен. Это как поезд: нужные люди запрыгивают, ненужные выходят на следующей.

Но свое мнение не считаю правильным. Ответственность каждый несёт за себя сам. Мне проще, когда не жалеешь о бесценно прожитых днях. Каждый день должен приносить удовольствие и радость. Ибо второго такого не будет.

Оксана Коренюгина, Wingwave-коуч, психолог, автор и ведущая трансформационных игр

Как понять: надо «выходить на станции» или это блажь? Ответ, наверное, не порадует - формулы такой нет. Во-первых, аждый случай индивидуален, особенно когда уже есть дети. Во-вторых, любое решение - это свобода выбора, цена, ответственность и риск. Первые три – величины постоянные, а вот риск - переменная составляющая.

Свобода выбора - это как раз та сама способность понимать, что хочешь именно ты. А для этого стоит отбросить чувство вины за то, что ты кому-то что-то должен. И чувство обиды, что тебе что-то кто-то должен, но не дал.

У всего на свете есть цена, и если даже кажется, что ты ничего не платишь. За своё решение можно расплатиться здоровьем и годами уныния. Необходимость тратить много сил для налаживания отношений с ребёнком или возможная потеря друзей и знакомых – это все цена.

Ответственность. Здесь все просто: ты в ответе за все свои мысли, чувства, слова, поступки и действия. Только ты, никто другой, как бы с тобой ни поступали. Но, с другой стороны ты не в ответе за чужие мысли, чувства, действия и поступки.

Риск есть всегда, нет идеальных ситуаций. И часто это ещё один взмах крыла бабочки - все продуманное тобой и решённое меняется в один миг.

А вдруг это ошибка?! Если ты безупречен и не ошибаешься, то у тебя нет шансов на рост и развитие. И это касается личной сферы в первую очередь. К слову сказать, надо психика тоже представляет собой бабочку, и буквально одна ситуация с сильным эмоциональным окрасом оставляет неизгладимый след в виде установок, которые правят нами всю жизнь.

Есть вопросы? Пишите в комментариях. Предлагайте темы для обсуждения - запретных не будет))))