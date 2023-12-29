Как сделать так, чтобы желания исполнялись?

Дорогие читатели Myslo, приветствую вас!

Меня зовут Анна Ахмерова.

Я практикующий психолог. И здесь я буду простым языком говорить с вами о психологии, отвечать на ваши вопросы и рассказывать о самых важных сферах нашей жизни с точки зрения психологии.

Все, о чем я говорю и пишу — это результат полученных знаний на обучениях, мой личный опыт и опыт моих клиентов. У меня два образования экономическое и психологическое. Есть дополнительное образование по зависимому поведению, созависимости, детско-родительским отношениям, расстройствам пищевого поведения и работе с психосоматикой.

Очень надеюсь, что наше с вами общение здесь будет похоже на диалог. Буду рада вашим вопросам и комментариям. Над окончательным форматом данного проекта мы еще думаем с редакцией myslo. Будет здорово, если вы поделитесь своими мыслями и ожиданиями от данной рубрики.

А начать наше с вами общение я бы хотела с предновогодней темы:) Про мечты.

С новым годом у нас всегда связано много надежд, мечтаний и веры. Мы верим, что желания, загаданные в Новогоднюю ночь обязательно исполнятся. Мы верим, что в новый год можно все изменить и измениться самим. Это один из самых наших любимых ритуалов — загадывать желание под бой курантов. И мы абсолютно искренни в своей вере и в своих надеждах на лучшее. Неважно сколько нам лет, где мы живем, чем мы занимаемся — все мы мечтаем о любви, отношениях, здоровье, деньгах, о мире, о спокойствии, о понимании. У каждого человека есть только его заветная мечта.

И это очень хорошо, когда у человека есть мечта, желание, цель. Часто, именно мечта придает нам сил двигаться вперед.

Как наши мечты становятся реальностью? Упорный труд, вера в высшие силы? Ритуалы? Вера в себя? Мысли? Действия? Что в конечном итоге делает желаемое исполненным?

Вера в высшие силы всегда была присуща человеку. Осознание того, что есть что-то большее, чем мы сами, дает нам понимание, что не все и не всегда зависит только от нас. Но это не означает, что мы с вами совсем ни на что не влияем и только надеемся на Вселенную. И очень здорово и здорОво, когда мы умеем отличить, где мы влияем, а где нет. Помните? «Господи! Дай мне силы изменить в моей жизни то, что я могу изменить, дай мужество и душевный покой принять то, что изменить не в моей власти, и дай мне мудрость отличить одно от другого.»

Все слышали такие фразы, как «надо правильно формулировать свое желание», «надо визуализировать свою мечту». Уже не осталось человека, который бы не слышал про карту желаний, списки желаний и инструкции как их правильно составлять. И есть огромное количество людей, которые подтвердят, что это работает. Но также много людей, которым все эти советы не помогли. Так есть ли ключ, который бы открывал двери к исполнению мечты?

Поделюсь с вами алгоритмом, которому обычно следую, когда ставлю цели или загадываю желания.

1. Желание = потребность

Наши желания всегда связаны с нашими потребностями. Не бывает просто «хочу красный ферари», всегда есть — зачем? Для чего? Что мне это даст? Когда формулируете желание, задайте себе эти вопросы.

2. Когда формулируете желание, ответьте на три важных вопроса:

— Что будет результатом исполнения моего желания?

— Как я себя буду чувствовать, когда мое желание исполнится?

— Что я конкретно буду делать для исполнения желания? И как?

Отвечая на эти вопросы, вы еще больше сблизитесь со своим желанием. Из просто области фантазии переведете его в более реалистичную плоскость.

3. Готовы ли вы к осуществлению своего желания?

Буквально — что я буду делать, когда моя мечта осуществиться? Ведь очень часто мы желаем то, к чему не готовы, для чего у нас нет ресурсов. Вот в моем случае с кабинетом — мне нужны были финансовые ресурсы, чтобы платить за кабинет. И они у меня были с запасом на несколько месяцев вперед. Потому что я понимала, что сразу много клиентов не будет, а платить за кабинет придется.

4. Взаимодействие с прошлым.

Сделайте прошлый опыт вашим союзником и помощником. Вспомните все случаи и ситуации, где у вас получалось осуществить задуманное. Попробуйте в памяти восстановить события тех ситуаций, где ваши желания реализовались. Что вы делали, как вы себя чувствовали, что происходило вокруг. И самое главное, как вы себя ощущали, когда желание исполнилось. И все эти ощущения перенесите в настоящий момент, на ваше новое желание. Таким образом, ваш прошлый опыт придаст вам уверенности.

5. Желайте так, как будто это уже есть у вас.

О чем это? Прислушайтесь к себе. Когда вы думаете о своем желании — вы как просящий или как капризный ребенок? Или вы взрослый и уверенный человек? Это ощущение уверенности будет помогать вам совершать конкретные действия по направлению к желанию. А еще это про ответственность за свои желания.

6. Энергия=исполнение желаний.

Подумайте, что вам дает силу и энергию, что вас подпитывает? На пути к своей мечте нам требуется много сил. И совершенно не имеет значения какая ваша мечта — материальная или духовная. Чтобы идти к желаемому нам нужна энергия. Составьте список того, что вас подпитывает, дает внутренний ресурс. И старайтесь совершать действия из этого списка как можно чаще.

7. На пути к мечте очень важны люди, которые нас окружают.

Сейчас объясню почему. Наверняка в вашем окружении есть люди, которые на ваши идеи, желания или мечты говорят — это такая ерунда, зачем тебе это надо, ну куда ты лезешь, у тебя вряд ли получится и т. д. Люди, которые нас демотивируют, тормозят, подрывают нашу уверенность в себе. Если в вашем окружении есть такие люди, то постарайтесь сократить с ними общение. Окружайте себя людьми, которые близки вам по ценностям, которые вас поддерживают и верят в вас.

Отдельным пунктом при формулировании желаний я бы хотела выделить важность наших Ценностей.

Именно ценности будут определять наши потребности и желания. Что является вашими ценностями? Составьте список. Семья — какая это семья, какие в ней отношения. Профессиональная деятельность — что именно важно для вас? Заниматься любимым делом, много зарабатывать, получить признание. Пишите честно. Чем искренне будут ваши ответы, тем более реальными будут ваши желания. Когда вы о чем-то мечтаете, спросите себя — отвечает ли это желание моим ценностям и как?

Следуя этому алгоритму, вы не только сможете правильно сформулировать и реализовать свое желание. Вы сможете избежать разочарования, когда желание исполнится. Ведь разочарование случается как раз тогда, когда желания не отвечают нашим главным ценностям или потребностям.

Желаю вам волшебных исполнений желаний. Обнимаю вас 🤍

Изображение от freepic-diller на ru.freepik.com.