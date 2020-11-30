Шизоидный тип личности: не путать с болезнью!

Андреас Везалий, живший в позднем Средневековье, был основоположником анатомии.

В то время нельзя было вскрывать трупы, поэтому Визалий сидел у эшафота и ждал, пока можно будет забрать умерщвленное тело, потому что таких не отпевал священник. Также бродил по кладбищам, воруя человеческие кости, с целью их дальнейшего анатомического изучения.

Везалию, Эйнштейну, Левенгуку, Дарвину, всем этим великим людям нравилось заморачиваться и искать ответы, из-за чего, что и почему происходит.



Мария Морозова, клинический психолог,

профайлер кадрового центра «Астери».

Их пытливые, увлекающиеся, любознательные, непостоянные умы являются яркими представителями ведущего шизоидного психотипа характера. Не путаем с похожим названием известного заболевания, так как мы рассматриваем индивидуальные особенности характера здоровых людей.

Итак, личности с выраженными чертами шизоидного типа интровертированы, то есть погружены в свой собственный внутренний мир. С детства они пытаются донести до других свои странные мысли, идеи, но окружающим их сложно понять, и, как итог, они уходят в себя, приобретая в последующем проблемы с коммуникацией. Иногда это порождает оборонительную реакцию в виде агрессивности, отчужденности от людей. Обдумывание, неспешность, спокойствие, комфорт, наличие своего пространства крайне важны для них.

Шизоидность характера — это не всегда про творчество, но всегда про самостоятельность. Помните Эйнштейна и его бунтарство в отношении системы образования и авторитарности преподавания? Их отличительной невербальной особенностью является несоответствие мимики и того, о чем они говорят. Чувствуют одно, а по факту выражают другое. Любители странных аксессуаров, асимметричных причесок. Обладают высокоинтеллектуальной речью, много читают.

Они скорее не про внешнюю составляющую, а про внутренний, особый мир, который может понять далеко не каждый человек. Движения их неказистые, несогласованные, всё вечно валится из рук или падает со стола. Внешне чудаковатые, неопрятные, в отличие от паранояла или демонстратива, которые крайне заботливо относятся к своему внешнему виду.

Им не нужна одежда на каждый выход, они вполне готовы долго ходить в своем растянутом, закатанном свитере, как это делал Эйнштейн, потому что их голова занята своими особыми мыслями.

Целеустремленность – это не про них, они плывут по течению, увлекаясь процессом, а не результатом. Что им интересно, тем и занимаются. Сосредоточены на своим внутреннем мире, поэтому контактируют с людьми по мере необходимости.

Управление такими сотрудниками – это всегда про возможность предоставить им относительную свободу, про творчество. Относительную потому, что если бразды правления отпустить полностью, они до конца ничего не доведут и погрязнут в дебрях своих интересов.

При знакомстве с ними не стоит нарушать личностные границы и быстро входить в контакт, если вы покажете, что вы являетесь носителем ценной информации, они сами будут заинтересованы в общении.

Убеждая в чем-либо человека с шизоидным типом характера, ориентируйтесь на вывод, а не на обоснования.

Презентация шизоидному типу ваших услуг должна отличаться уникальностью и инновационностью.

Программист, дизайнер, искусствовед, философ, инженер – те самые профессии, в которых личностные компетенции данного психотипа оптимально реализуются.

Продолжение следует…