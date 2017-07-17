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Репер L-one подарит тульскому инвалиду-колясочнику путевку в шоу-бизнес

Фото Елены Колотевой.

Репер L-one подарит тульскому инвалиду-колясочнику путевку в шоу-бизнес

Маленькому туляку L-one пообещал новый футбольный мяч, а Александру Сотникову - прослушивание в Black Star.

L-one приезжал в Тулу не так давно: в 2016-м он довел тульский «Пряник» до точки кипения. Вернувшись, подтвердил свое главенство в мире поп-музыки. 

Больше тысячи туляков пришли на его концерт за любимыми ритмами и сладкой эйфорией. Да! 15 июля-2017 официально вписан в календарь тульских клубных тусовок.

Начал L-one с провокации:

- Ребята! Вы же могли пойти к своей бабушке лакомится пирожками. Но вы выбрали мой концерт. Для меня это много значит. Кстати, собирались прийти и ваши тульские спортсмены. Недавно в Москве был баскетбольный турнир, где ваши парни пообещали появиться на моем выступлении. Не знаю, есть ли они тут сейчас, но я был приятно удивлен их игрой.

Любовь к спорту у Левана (настоящее имя L-one) в крови. Он прервал свое выступление ради 11-летнего мальчика, с особенной любовью смотревшего на кумира из зала. Как оказалось, туляк Илья - давний фанат L-one.

- Ты занимаешься футболом? Это круто! - обратился артист к мальчику со сцены. - Обещаю: приеду в Москву и вышлю тебе новый мяч. Надеюсь, тебе понравится мой подарок.

L-one обратил внимание и на маму ребенка:

- Крутая у тебя мама, Илюша! Что смеетесь, зал? Я просто так сказал, объективно. Я же женат.

Жара в зале - привычная атмосфера для L-one. Тысячи людей, манящий микроклимат, родные мотивы - этот вечер напомнил тулякам о том, что на дворе лето. Порой голос исполнителя заглушали крики поклонников: «L-one, L-one» - так встречают только тех, кто умеет воскрешать дорогие воспоминания.

Для меня L-one - это ночные поездки за город, шумные вечеринки, любимые друзья. Его песни мотивируют: подтверждено туляками.

Это чувство, когда ты забываешь, что живешь среди понедельников.

Каждый день праздник (и пусть, это больше относится к Моту) - та самая твоя волнительная история. 

На танцполе была такая жара, что L-one  смекнул: людям нужна вода. Со сцены полетели «спасительные» бутылки, из-за которых девушки чуть ли не подрались. Вода от кумира - лучший подарок на концерте.

Но все это - эпиграф музыкального отчета.

Самое яркое событие вечера - выступление тульского инвалида-колясочника. Все случилось спонтанно.

Заметив среди гостей парня в инвалидной коляске, L-one сразу же пригласил его на сцену исполнить несколько песен. И - чудо! Он оказался талантливым вокалистом, голос которого поразил не только публику, но и самого артиста. Итог: весь концерт 19-летний Саша Сотников провел бок о бок вместе с  L-one - прямо на сцене тульского «Пряника».

- С 10 лет пишу стихи, а музыку начал записывать с 13 лет, - сказал Myslo Александр. - Она мне греет душу и помогает жить с моим заболеванием - ДЦП. Я передал флешку со своими записями Левану и сказал: «Только не выбрасывай ее» (смеется). Надеюсь, он послушает все, что на ней записано. Неожиданно это - провести весь концерт на сцене, подвепевая любимому артисту. Не думал, что мне доверят микрофон на целый вечер.

Ведь как считается: в шоу-бизнес пробиваются лишь те, у кого есть связи. У меня их, конечно же, нет.

Поэтому я рад, что удача повернулась ко мне лицом: возможно, те песни, что я отдал Левану, найдут отклик в его душе и помогут мне реализовать давшищние мечты.

Эмоции переполняют… И хочется сказать все людям только одно: не бойтесь своих талантов, даже если ваши способности ограничены. Ведь талант - гораздо более весомый аргумент, чем физическая возможность: он впереди тебя на несколько шагов. И реализовать его можно только благодаря собственной напористости и верным друзьям. У меня они есть. Благодаря им я сохраняю веру в себя.

С концерта все вышли окрыленными: сюда двинулись только те, кто любит комбо лирики и безграничного драйва. L-one вновь ждут в Туле!

Сергей Филиппов:

- Никогда раньше не был на L-one. Но это круто! Пришел на концерт ради своей девушки и не мог подумать, что этот артист меня может чем-то зацепить. Но, как оказалось, в его арсенале - куча крутых треков, под которые хочется танцевать снова и снова!

Анастасия Николаева:

- Была на L-one в прошлом году. Все песни - до упаду! Непередаваемые впечатления! Это те песни, под которые хочется отрываться и забывать обо всем. 

досье myslo

Настоящее имя: Леван Горозия

Родился 9 октября 1985 года в Якутске

Музыкант, рэпер

Псевдонимы: L'One, L-первый, Лёва

Артист лейбла Black Star Inc

Бывший участник музыкальной группы Marselle

Владелец собственной линии одежды Cosmokot

Женат на Анне Горозия, есть сын Миша (род. 25.09.13.)

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Автор: Вероника Левина, сегодня, в 01:29 +4
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