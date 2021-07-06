Необычная выставка «A la prima» в нашем городе: живопись от самих туляков

Фото Анны Чекмазовой

Алла прима (а-ля прима) — это техника живописи «по сырому», подразумевающая законченную за один сеанс работу. Термин применим как для масляной, так и для акварельной живописи. В данном случае на выставке были акварельные работы Анастасии, Евгении и более 20 ее учеников.

Евгения Костикова и Анастасия Легась.

Картины располагаются в двух залах. Посетители любовались живописью и живыми звуками электроконтрабаса от приглашенного музыканта Лилии Денисовой. Торжественная часть состояла из речи организаторов и награждения участников. После были фуршет, разговоры об искусстве и душевные беседы.

Полтора года назад Евгения и Анастасия запустили акварельный курс. За это время выпустили 6 потоков - больше 30 человек. Все с разным уровнем: кто-то пришел себя открывать, пробовал впервые, а кто-то с подготовкой - с архитектурным или дизайнерским образованием.

О том, как зародилась идея провести выставку, рассказывает Анастасия Легась:

Анастасия Легась – Студия-мастерская «White» существует с декабря 2016 года. В какой-то момент я поняла, что не могу быть специалистом во всех направлениях и начала привлекать мастеров своего дела, которые хорошо знают и любят то, чем занимаются. Увидев работы Евгении, я была поражена ее умением владеть кистью, отпускать акварель свободными потоками и легкостью, воздушностью ее работ. Долго мечтала поработать с ней. И вот мы придумали с Женей курс «Основы акварели» из 8 занятий. Она с такой невероятной любовью каждое занятие готовила. Я видела, как взахлеб рассказывает, показывает и учит видеть привычное по-новому. Ученики часто говорят, что стали больше замечать красоты в обычных вещах. Мы решили не прятать получившиеся работы учеников, а явить миру. Эта выставка – плод любви к акварели и жизни.

Своими впечатлениями от выставки делится Евгения Костикова:

Евгения Костикова – Меня переполняет чувство гордости за всех наших учеников, потому что работы действительно очень достойные. Для меня особенно приятно видеть даже не свои, а их работы на стенах. Просто невероятное ощущение того, как это все воплотилось в жизнь. Люди приходили к нам, знакомились с новыми техниками, погружались в акварельный мир и получали удовольствие от того, что они делают. В какой-то степени одной из целей была расслабиться и хорошо провести время в компании единомышленников. У нас сложилась уютная и доброжелательная атмосфера. Мы так породнились и сплотились. Особенно приятно, что это времяпровождение вылилось в такой результат: не просто хорошо порисовали, а создали то, что можно показать людям.

Одна из участников выставки Екатерина Щепилова представила 8 своих картин. Четыре из них были созданы во время самоизоляции в 2020 году. Самой любимой для Кати является работа «Рассада»:

– Обожаю рассаду саму по себе. Мне кажется, она настолько заряжена, что сидеть возле этих горшочков уже очень целебно. Можно рассадотерапию устраивать (улыбается).

Екатерина рассказывает, как создавала картину «Блик!»:

– Я хотела нарисовать проигрыватель. Попробовала поставить натюрморт и поняла, что вписать в него этот музыкальный аппарат – задачка не из легких. У меня целая куча не случившихся натюрмортов с проигрывателем. Наверное, больше 12 ракурсов: и в перспективе, и сверху, и снизу, и на полу, и на стуле, и на фоне книг.

Но в какой-то момент у меня упала пластинка, на нее попал свет, и очень классный радужный блик получился. Поняла, в каком ракурсе нужно рисовать, но остался вопрос с окружением, чтоб не спорило. А потом я вспомнила про иллюстрацию в скетчбуке. Тут кружок, там кружок, так их и «поженила».

Одна из любимейших на вкус зрителей работ Екатерины Щепиловой – «Тетя лепит вареники». Несколько человек просили ее продать, но художница не планирует с ней расставаться:

– Это моя первая основательная работа. Вареники с квашеной капустой и сушеными грибами лепит моя тетя, и я именно в процессе узнала, что такие делала прабабушка, и тётя решила восстановить рецепт. Мне сравнить не с чем, но было вкусно.

У Евгении и Анастасии занимаются даже семьями. Например, Татьяна и Станислав Батаговские увлеклись живописью, взяв пример со своей дочки Софии. Она три года рисует в студии White, затем, год назад подтянулись родители.

Татьяна и Станислав занимаются бизнесом - продажей плитных материалов для производства мебели и деталей – и раньше не могли подумать, что когда-нибудь будут выставляться на выставке:

– Для нас это раскрытие себя, развитие. Важно в жизни не останавливаться, идти дальше, изучать то, что не умеешь.

– Я считаю, что для нашего города это большой шаг вперед именно в акварели, – рассказывает Евгения Костикова. – Потому что до этого никто не делал подобного. Есть стереотип, что акварель графичная, сухая. Мы старались сломать его, работая в «мокрых» техниках. Конечно, чтобы из какого-то пятна краски получилась картина, требуется большое мастерство. Но нам удалось.

Выставка будет работать месяц. Посетить ее вы можете до 3 августа. Если захочется стать владельцем выставленных картин, их можно приобрести за символическую цену. Время работы – с 8.00 до 20.00. Вход свободный. Арт-галерея ВТОО «Союз художников России», Красноармейский пр-т, 3, 3 этаж.

Текст: Анна Чекмазова, фото: Зинаида Набиева