Летом – можно: какие процедуры красоты нужно делать в жару

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Яркое солнце – не помеха для современных косметологических процедур: многие можно делать без сезонных ограничений.

О самых эффективных и безопасных технологиях рассказывают врач-косметолог Елена Черных и специалисты ее клиники.

SMAS-лифтинг Doublo

Елена Черных, врач-косметолог:

– Безоперационная подтяжка кожи на аппарате Doublo – это хит в нашей клинике: каждая вторая пациентка от 45 лет выбирает эту процедуру. А мы регулярно назначаем ее девушкам с 28 лет для решения таких задач, как возвращение четкой линии овала лица, уменьшение объема щек, восстановление упругости кожи, устранение неглубоких морщин, профилактика птоза.

Doublo подтягивает кожу по уровню глубже, чем любые другие аппаратные технологии: высокоинтенсивный фокусированный ультразвук проникает в мышечно-апоневротический слой – тот, с которым работают пластические хирурги. С помощью звуковых колебаний происходит воздействие на каждую клетку определенными частотами и температурами, что запускает мощный синтез собственного коллагена. Это та процедура, которая позволяет пациенту либо позже прийти к пластическому хирургу, либо вообще не задумываться об операциях.

Важно, что Doublo не требует реабилитации. Никакой травмы кожи: ультразвук, не повреждая эпидермис, запускает в них процессы омоложения.

Если пройти процедуру SMAS-лифтинга Doublo в 30-40 лет, то можно не бояться появления ненавистных «бульдожьих щечек», второго подбородка, «брезгливого» выражения лица и «колец Венеры» на шее.

Термолифтинг Formа

Екатерина Журавлева, врач-косметолог:

– Фракционный радиочастотный термолифтинг Formа – это безопасный и высокоэффективный способ омоложения. Не повреждая кожу, он позволяет скорректировать овал лица, убрать второй подбородок и отеки вокруг глаз, уменьшить количество морщин. Эффект лифтинга моментальный, а после курса процедур – долговременный.

Диодный лазер Mediostar

Надежда Фокина, врач-косметолог:

– Диодное омоложение избавляет от морщин и возвращает коже эластичность без ожогов и реабилитации. Лазер стимулирует выработку коллагена, и кожа омолаживается естественным путем. Диодный лазер Mediostar – это также эффективный способ избавиться от нежелательных волос. Он удаляет волосы любого цвета и толщины даже на смуглой коже.

Фототерапия Heleo4

Анисат Валиева, врач-косметолог:

– Фотодинамическая терапия Heleo4 воздействует на кожу волнами полезных спектров света. С ее помощью можно избавиться от высыпаний и отечности, улучшить текстуру кожи, подтянуть ее, нормализовать салоотделение. Heleo4 дает видимый и быстрый результат, а процесс – абсолютно безболезненный и комфортный.

Уход HydraFacial

Алина Вильчур, эстетист:

– Заметили, что ваша кожа стала стянутой, сухой и обезвоженной? Ей нужно глубокое очищение и увлажнение! Попробуйте американский уход HydraFacial, который мгновенно преображает кожу и не оставляет покраснений. За один сеанс кожа будет очищена от загрязнений, напитана активными сыворотками, станет увлажненной и сияющей.

Диодный лазер – в любом возрасте

Процедуры на диодном лазере Mediostar Next Pro можно делать уже с 18 лет для лечения акне, с 30 – для профилактики старения, а после 40 – для омоложения любого участка кожи, включая руки и зону декольте.

Эпиляция без боли

Диодный лазер Mediostar ликвидирует только клетки корней волос, не повреждая кожу, даже если она имеет смуглый оттенок или загар. Благодаря предварительному охлаждению процедура эпиляции становится безболезненной и комфортной.

Звезды выбирают HydraFacial лайфхак

HydraFacial – одна из любимых процедур звезд перед «красной дорожкой». Ее выбирают за то, что она дает мгновенный результат, нетравматична, после нее можно сразу «выйти в свет». А кроме того, аппарат имеет 15 программ, которые помогают решать различные задачи: от лечения акне до борьбы с гиперпигментацией и возрастными изменениями.

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