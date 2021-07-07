Антон Зорин: «Туламашзавод притягивает молодых и талантливых специалистов, и это здорово!»

Производственник с огромным потенциалом, который обожает свою работу и к тому же обладает сильными управленческими качествами. О любви к профессии, электрокаре «Муравей», рыбалке, семье и мечтах – в нашем материале.



Антон Зорин – обаятельный молодой человек с открытым лицом и приятной обезоруживающей улыбкой. На Туламашзаводе он работает четвертый год, сейчас – в должности начальника опытно-экспериментального участка сборки электротранспорта.

– У меня профильное образование, я окончил специалитет на кафедре ТулГУ «Автомобили и автомобильное хозяйство», а затем магистратуру на кафедре «Машиностроение». Так что мой выбор – куда пойти работать – был очевиден.



– Вы первый из вашей семьи связали свою жизнь с Туламашзаводом?

– У меня два прадеда и дед всю жизнь отработали на Машзаводе. С детства я слышал их разговоры о заводе, обсуждения, споры... Мой отец работал в магазине «Стрела» и очень плотно сотрудничал с Туламашзаводом. От него часто слышал истории, как он забирал отсюда мотороллеры «Муравей». Так что Машзавод был мне очень близок. И сейчас это предприятие – мой второй дом.

Самое главное, что здесь я нашел свою нишу – в производстве электротранспорта. Еще в студенческие годы я профессионально занимался автозвуком, участвовал в соревнованиях. Со своей машиной – «копейкой» 1976 года – был двукратным чемпионом России в классе «Ретро-проект» в чемпионате EMMA. Внешне она выглядит как заводской автомобиль, но внутри я все переделал. Меня даже приглашали на финал в Зальцбург! На своей «копейке» я уже не езжу, но она до сих пор у меня есть. Дорога мне как память (улыбается).

Так что тема автотранспорта и машиностроения соединилась в одно, и на Туламашзаводе я раскрываю себя полностью. Это идеальный выбор для меня!

Практически живу на заводе – шесть дней в неделю я тут.

– Ваше детище – электрокар «Муравей»...

– Я с самого начала производства попал сюда, одним из первых, как только открылся участок. Так что я с нуля, можно сказать, начинал... Эта машина стала мне уже родной. Это мое детище. И нам есть чем гордиться!

Уже полностью освоено производство однотонной и двухтонной версии, освоили производство удлиненной версии с трехметровым кузовом (стандартная длина – 190 см), дополнительные опции: салон оборудован электрическим отопителем, системой обдува, дополнительными форточками...Мы работаем с учетом пожеланий клиентов.

Сейчас ведем активную работу по транспортному средству для закрытых территорий, между собой мы называем его автобусом. Это уже не грузовой, а пассажирский вариант. Совместно с кафедрой ТулГУ «Автомобили и автомобильное хозяйство» мы разработали 11-местный вариант. Сотрудники кафедры сделали первый опытный образец, а наши конструкторы его доработали. Сейчас мы выпустили уже три образца в предсерийное производство.

Эти машины хороши еще и тем, что не загрязняют окружающую среду, их можно использовать в парках, на стадионах. Я горжусь нашим «Муравьем», мне очень нравится это производство.

– Развивать пассажирское транспортное средство – это ваша основная цель в профессии на данном этапе?

– Да. Я хочу, чтобы электрокары начали продаваться. Россия, как и весь мир, выходит на другой уровень.

На всех закрытых участках – парках, стадионах, отелях – появляется все больше электромобилей. Сейчас они преимущественно китайского производства. Мне кажется, что это неправильно.

Мы должны делать свои, отечественные. И наши машины должны обслуживать места общего пользования. Например, в парке... Много людей, которым тяжело пройти большое расстояние – их можно перевозить с места на место на таком электромобиле.

– Антон, много талантливой, горящей идеями и желанием работать молодежи приходит на завод?

– Да, и с каждым годом все больше. Очень много заинтересованных ребят и в производстве, и в отделах. Люди идут на завод. Люди хотят работать на заводе. Люди гордятся тем, что работают на заводе.

Многих знакомых я заразил своей любовью к предприятию, и они устроились сюда работать. Например, у нас на участке трудится очень талантливый сварщик. Он работал на другом предприятии, но я перетащил его к себе.

Работа на заводе как минимум стабильная. А еще престижная и перспективная. Ты точно уверен в завтрашнем дне, у тебя всегда есть работа, план. В наше время это важно.



– Если молодое поколение спросит у Вас, стоит ли им идти работать на завод, что Вы им ответите? Чего пожелаете?

– Конечно стоит! Тем более в Туле, где так развито производство. Здесь такие перспективы! Ты знаешь, что через какое-то время поколение сменится, тебя повысят, будет карьерный рост, повышение зарплаты. И именно здесь ты сможешь проявить все свои знания, весь свой творческий потенциал.



– На предприятии развито наставничество?

– Когда я только пришел на производство мастером, у меня был наставник – начальник участка сборки электрокультиваторов – Вера Александровна Паршутина. А с 2021 года у меня свой отдельный участок, опытно-экспериментальный, и я являюсь здесь начальником. В подчинении у меня три слесаря, сварщик и слесарь-электромонтажник.



– Насколько сложно руководить людьми? Какими качествами надо обладать, чтобы быть лидером и вести за собой коллектив?

– Участок у нас небольшой, такая тесная компания, сплоченный коллектив. Ребята все работают понимающие, подстраиваются под задачи, в чем-то сами проявляют инициативу... Работать с ними легко и приятно. Конечно, иногда бывают сложные моменты, приходится проявлять характер. Но с другой стороны – в споре рождается истина.

– Вы молодой специалист. Как Вас поддерживает предприятие?

– Я член профсоюза. Хожу в бассейн бесплатно, получаю хорошую премию к отпуску. А главное, здесь я расту и развиваюсь в профессии.



– По-вашему, современный заводчанин – какой он? У многих до сих пор может быть мнение, что в цехах трудятся промасленные «Михалычи», «трубящие» от звонка до звонка без рвения, а в остальное время либо спящие возле телевизора, либо тусующиеся в рюмочных. Но ведь это убогое клише...

– Клише, ничего не имеющее с действительностью. Заводские люди ничем не отличаются от других людей. В моем окружении много тех, кто работает на разных предприятиях. Единственное, заводчане может быть чуть наивнее и доверчивее остальных. Завод – это город в городе, атмосфера здесь закрытая, человек чувствует себя защищеннее.



– Антон, как любите проводить свободное время?

– У меня семья: жена и двухлетняя дочка Марина. Мы очень любим отдыхать на природе.

А мое главное хобби сейчас – рыбалка. И жена с дочкой меня поддерживают.

Я увлекаюсь спортивной рыбалкой на спиннинг из серии «поймал – отпустил». И сфотографировал, конечно! На Красивую Мечу ездим, на Оку. И компания у меня такая же – все рыбаки-спортсмены. Мы с удовольствием принимаем участие в рыболовных соревнованиях в Тульской области.

Два года назад я завел свой канал на youtube, где рассказываю о рыбалке. Там у меня съемки с квадрокоптера, с видеокамеры, и фото, конечно. У меня там пока около 500 подписчиков. AZ Fishing. Заходите!