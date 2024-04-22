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Финал «МолоТняка» в Concert Hall: это было суперски!

Финал «МолоТняка» в Concert Hall: это было суперски!

21 апреля в Concert Hall прошел финал 16-го сезона тульского фестиваля молодых рок-групп «Молотняк-2024». Был полный аншлаг!

Тульская рок-история длинной в 21 год

Тульскому фестивалю «МолоТняк» — 21 год. И все эти годы его принципы неизменны: посоревноваться за звание главной тульской рок-группы могут только рокеры до 30 лет. Сколько «МолоТняк» вырастил музыкантов, сколько килотонн настоящего рока выдал тульским зрителям — не поддается подсчетам.

Анастасия Асфандиярова, основатель и куратор фестиваля:

Анастасия Асфандиярова

— В прошлом году проект «МолоТняк» решился впервые поучаствовать во Всероссийском конкурсе молодежных проектов от «Росмолодежь. Гранты». И — выиграл! Это позволило выпустить фирменный мерч с логотипами фестиваля: футболки с кузнецом-гитаристом, нашивки, значки, стикеры и стикерпаки. А сам фестиваль проходил на разных концертных площадках: в кластере «Октава», молодежном центре «Родина» и, наконец, финал — на сцене Concert Hall с полным аншлагом. Выступить на такой сцене при полном зале — настоящая мечта для начинающего музыканта. А ещё в этом сезоне организаторы провели серию мастер-классов и творческих встреч для участников. Все мероприятия — бесплатные и проведены на грантовые средства. В планах — сделать документальный фильм о фестивале и Тульской рок-сцене.

В этом сезоне в финал вышло шесть групп, и не просто молодых рокеров, а юных! По традиции, зрители выбирали свой «Приз зрительских симпатий», а сильнейших определяло Большое музыкальное жюри:

  • Андрей Кузнецов — группа Boneshaker
  • Олег Иванов — директор музыкального магазина «Бастон»
  • Максим Кирюшкин — барабанщик группы STRESSOR и группы JAWA (ex-Сектор Газа)
  • Михаил Корнеев — музыкант, саундпродюссер DOT-studio (ex –Neotrutn, hiDDen tiMe, Edenbeast,)
  • Михаил Карасев — музыкант (ех -Forgive-Me-Not)
  • Дмитрий Савостин — музыкант –гитарист «Пряник-band» (ex- Liwing twice, Screopsis, Arvest)
  • Sodomille Flavian — концертный фотограф
  • Андрей Лубенец — телеведущий, журналист
  • Алексей Иншаков –ведущий, организатор мероприятий (ex-ведущий эфира «Наше радио»Тула)
  • Никки Флейвер — гитарист, преподаватель гитары –группа SCREAMPIE

Ведущими финала стали Андрей Шилов (музыкальный театр Gorizont Entertainment) и Анастасия Асфандиярова.

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Открыли финал гости — группа FOX MAJOR во главе с потрясающей Анной Крючковой (Хачатурян). Настоящий звездный состав в смелом экспериментальном стиле на стыке тяжелого рока и электронной музыки. Анна — руководитель проекта «МолоТняк», профессиональный музыкант, вокалистка и скрипачка. Уже 7 лет преподает вокал в музыкальной студии «Music Master» — главного партнера фестиваля.

Также среди гостей и гостей-музыкантов были музыкальный театр Gorizont Entertainment, кибер-фолк-группа Runa Project и другие.

Закрывали фестиваль победители 2022 года, глэм-рокеры из группы SCREAMPIE.

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В финале встретились шесть групп: Twin Picks, Sand Witch, Missed Turn, T.C., Ali Di Pollo, Vыstrel. Подробно о них Myslo рассказывал здесь.

— В этом сезоне собрались не просто молодые, а очень юные группы, — говорит Анастасия Асфандиярова. — Организаторы и жюри впервые решили не распределять места, поэтому Гран-при не было, что позволяет участникам попробовать свои силы снова и выступить следующем сезоне.

Но тем не менее, оценки выставлены, тройка лидеров определена. Представляем победителей!

  • T.C.
  • Sand Witch
  • Allo De Pollo

Приз зрительских симпатий забрал сибирский панк — группа T.C.

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— Мы — «подвальная» группа, сначала по приколу начинали, играли что-то, и вот за год выросли до «МолоТняка», — рассказали ребята из группы Sand Witch. — Мы очень рады нашим успехам и будем работать дальше! Думаем, нас ждет большой путь! Такие фестивали нужно проводить чаще. Где же еще реализоваться молодым группам и набрать себе слушателей?

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— Мы созданы в 2022 году, состав менялся, сначала были одни девочки, теперь к нам присоединились два мальчика, — рассказывают девчонки из Ali Di Pollo. — Играем поп-панк, панк-рок. Для нас «МолоТняк» — это новый опыт, мы ни разу не играли на таких фестивалях. Все участники феста — молодцы, приятно было познакомиться со всеми, послушать, оценить новые стили. Мы получили удовольствие и усвоили уроки! Будет развиваться и писать новые песни.

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— Наша группа появилась в 2021 году, были в лагере, сочинили песенку, решили объединяться. Панк-рок играем, веселимся! — рассказали ребята из группы Т.С. — Фестиваль «МолоТняк» — просто супер. Нам всё понравилось, да и мы сами отыграли хорошо.  

 

Лучшие рок-группы получили «Золотые молотки», дипломы, сертификаты на приобретение музыкального оборудования от компании «Бастон». Одна из групп-победителей станет участником грандиозного тульского опен-эйра OKTAVA LAB FEST.

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Рок-фест — это всегда настоящий музыкальный праздник, к которому тщательно готовятся и музыканты, и их группа поддержки. Фанаты подготовили свои рок-прикиды. Myslo как информационный партнер фестиваля «МолоТняК-2024» запечатлели самых рокерных рокеров, музыкантов и фанатов! Наши читатели выберут самых ярких: фотоконкурсы — скоро на Myslo. Победителям — подарочки!

Были на «МолоТняке»? Ищите себя в большом фоторепе Дмитрия Дзюбина!

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Еще немного подробностей — в видеорепортаже Аллы Захаровой и Никиты Горбенко.

Сюжет: МолоТняк
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вчера, в 19:00 +1
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Место
Тула
 

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