Туляк Илья Аксенов возвращается «На работу!» на ТНТ: о проекте, вдохновении и родном городе

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Продюсер и режиссер Илья Аксенов из Тулы снова на экранах и теперь - с новым проектом!

С 30 января зрители телеканала ТНТ увидят скетчком «На работу!», полностью построенном на визуальном юморе. По сюжету молодая пара, в исполнении Ильи Аксенова и Анастасии Резник, хватаются за любую работу в попытках выжить в большом городе и накопить денег на дом мечты. Илья и Анастасия — супруги в реальной жизни. В интервью Myslo Илья рассказал об трудностях во время съемок, источнике вдохновения и о любви к родному городу.

— Илья, за вашими плечами немало хитовых работ, среди которых «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Капельник», а скоро зрители познакомятся с необычным скетчкомом «На работу!». Чем, для вас, стал особенным этот проект?

— Особенный он по тому, сколько было сомнений и сложностей производства. Когда ты и режиссер, и актер в кадре, начинаешь задумываться: «Не много ли я на себя беру? Не переоценил ли я свои умения и силы?».

— Ваша карьера началась в составе команды КВН «Сега Мега Драйв 16 бит», где главной отличительной особенностью ваших выступлений был не текстовый, а визуальный юмор в сопровождении музыки и различных звуков. В скетчкоме «На работу!» вы вновь прибегаете к этому жанру. Почему Вам близок этот формат?

— В детстве на Новый год первый раз посмотрел «Ивана Васильевича» и «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». На следующий день «Бриллиантовую руку». Меня очаровали фильмы, жанр. Потом брат на день рождения подарил кассету с Джеки Чаном, стал еще и его пересматривать.

Через 20 лет, будучи режиссером, начал изучать творчество обоих режиссеров (Гайдая и Чана), оказалось, оба любили Чаплина и Китона. Открыв для себя классику гэгового юмора, пробовал снять нечто подобное и понеслось.

Что же касается «Сеги», все было не так осознано, мы просто прислушивались к внутреннему голосу и шли по течению.

— Одна из главных идей сериала — показать важность семейных ценностей в эпоху достигаторства. В сериале Вы играете вместе с супругой Анастасией Резник. Фактически, Вам тоже приходится искать баланс между работой и личной жизнью. Есть ли у Вас какие-то секреты?

— Я не считаю режиссуру своей работой, так получилось, что это увлечение, которое приносит еще и деньги. Поэтому мы фактически жили на площадке, а, когда возвращались домой, не было ощущения «после работы», просто наступал отдых.

— Для многих юмор — вид личной терапии. А что юмор для вас?

— Вид личной терапии.

— Какие цели вы ставите на 2024 год? Какие проекты мечтаете снять?

— Не скажу, вдруг не сбудется.

— Кто из российских и мировых режиссеров является для Вас примером?

— Из российских — Меньшов, Гайдай, Михалков. Из иностранных — Нолан, Финчер, Скорсезе, Курасава и немного Рефн.

— Если говорить об актерской деятельности, какие роли хотели бы сыграть?

— Я не актер, и не смогу сыграть роль в актерском понимании. Я могу существовать внутри своего амплуа, своей внешности и психофизики. Стать другим человеком я не смогу.

Во-первых, не хочу, во-вторых, я с трудом представляю, что смогу работать с другими режиссерами, которые пытаются меня сломать как актера, вытащить что-то эдакое. Менять свой образ, то, кем в действительности являюсь, я не хочу. Снимать мне нравится больше, чем сниматься. Я в этом окончательно убедился во время съемок «На работу!».

— Как Вам кажется, какие жанры фильмов и сериалов будут популярны среди зрителей в ближайшие годы и почему?

— Если бы я знал, то был бы самым богатым продюсером на свете (улыбается). Это как знать, кто выиграет скачки. Думаю, все циклично, скоро контекст, в котором мы живем, дойдет до двух крайностей — сверхреализм как у Балабанова и бегство от реальности на уровне «Волга, Волга» и «Веселые ребята».

— Спорт играет важную роль в вашей жизни, можно предположить, что вы сторонник активного образа жизни, так ли это? Как любите отдыхать?

— Родители приучили к спорту. Если нет спорта, испытываю чувство вины и подрываюсь им заняться. Но я за это благодарен, ничто так не очищает мозги и помогает перезагрузиться, как хорошая тренировка.

— Часто ли вы бываете в родном городе? Как бы вы описали Тулу человеку, который никогда там не был?

— Не был год из-за плотных съемок. Очень хочу летом погулять у Кремля и в парке. Город я бы описал так: сначала как у всех — дома, потом панельки, и уже в самом конце красивый центр.

Я, честно признаться, во время работы над «Мир! Дружба! Жвачка!» как будто отработал свою карму по городу. Все, что мог показать важного и личного, показал — свой двор, свою школу, свои трубы, свои панельки. Но все равно как только приходит новый сценарий не про Москву, первым делом думаю про Тулу, как локацию.