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Ночь TATOOированных людей в Туле: как это было

Ночь TATOOированных людей в Туле: как это было

Myslo побывал на тусовке, где каждый участник – как открытая книга. С картинками!

В минувшие выходные в самом большом клубном пространстве Тулы — Concert Hall — прошло долгожданное событие для тульских любителей тату-культуры. Много рок-музыки и татуированных людей. Было жарко!

«РАДИО ТОЧКА», «-1», SOLAR STORM, ОVERDOSES, «СМЕРЧ» — музыка заряжала.

На тусовку съехались 60 тату-мастеров нашего региона, как начинающих, так и именитых: представители студий «INC Panter», ЛИМОН, VANBAK, «Trixel-tattoo»,ТАТУЛА, RALF-FAMILY, ZEN-tattoo, студия Алексея Зябрикова, заслуженный мэтр тульской тату-культуры Александр Лыков, Павел Пудов, Фёдор Лукашенко, Евгений Супонин, DRAGO FLAMEL, Tattoo Religion, Zабей, КАПА-ТАТТОО, мастер Артур JA и другие. Общее фото на память:

А в это время каждый мог забиться прямо в клубе и продолжить веселиться уже с новенькой татуировкой:

Рулевой этой ночи Андрей Шилов, руководитель музыкального театра Gorizont Entertainment, зажигал публику и в режиме нон-стоп вызывал на сцену победителей конкурсов.

А конкурсов было много: для людей с тату Super-герой, парными татушками, большими татуировками, тату музыкальной тематики и много-много чем еще.

Самые-самые получили сертификаты на тату, призы от магазина уличной моды skate&wear EXTRA, ConcertHall и других партнеров феста.
 
 

Приз от Myslo и нашего блога «Тату с тульской пропиской» достался самой татуированной девушке этой тусовки. Худи с нашим логотипом и почетную грамоту получила музыкант и необычный во всех смыслах человек Таня Вурдалака. Она по праву может считаться самой татуированной девушкой Тулы.

Ей 28 лет, она музыкант и управляющая тату-студией. У Тани забито 90% тела, рисунки есть даже в самых неожиданных местах. Но девушка готова на новые подвиги.

Мы поговорили с Таней, почему она такая невозможная:

- Татухи — моя жизнь! Я их люблю. Набиваю их лет с пятнадцати. Самый любимый стиль — блэкворк (когда кожа забивается сплошняком. — Прим. авт.). Это очень больно. Но мне так даже по кайфу — я люблю боль. У меня черная нога и черная рука. Самые мои любимые — вот этот грустный смайлик, надпись на пальце (неприличная. — Прим. авт.). Задают мне, к примеру, вопрос, на который я не хочу отвечать, я прямо этот палец и показываю. Еще любимая татушка — «Утехи юности безумной», это название группы, в которой я пою. Я панк.

- На левой ладони у меня лапка, она стерлась уже немного, ее бил Саша Лыков, мой первый тату-мастер, он безумно крутой! Текст любимой группы «Психея» на ладони я набивала сама. И это мы только ладошки мои разобрали, а у меня всё тело в татуировках. Если рассказывать о каждой, дня не хватит.

А вообще я не люблю публичности, хотя и пою со сцены. Еще ненавижу тату-моделей, особенно тульских.

Больнее всего делать тату на спине и шее, коленях и локтях. У меня эти места забиты все целиком.

 

Все гости «Ночи TATOO» — разные, каждый со своей изюминкой, как и их многочисленные татуировки.

Никита, 27 лет, ему нравится сам процесс нанесения татуировки:

- Люблю, когда набивают, даже если больно. Каждая моя татуха связана с определенным периодом жизни. Ну, например, я катаюсь на скейте, и у меня на ногах несколько тату со скейтами. На руке — мультяшная Бетти Буп. А еще я люблю делать партаки у начинающих мастеров — это прикольно само по себе. У меня есть рок-татуха с «козой», аниме, потому что я люблю этот стиль. Вообще тату у меня немного, где-то 7−9, не припомню точное число. В планах — забить грудь, живот и вообще в целом забиться солидно и мощно. Сделаю это со временем.

- Говорят, с возрастом об этом можно пожалеть. А мы доживем? Я считаю, главное — вообще дожить до того времени, когда о чем-то можно будет жалеть. И если доживем, посмотрим. К тому же если молодость прошла так, что жалеть не о чем, то *** (на фиг) это всё вообще.

 

Аня, 29 лет, видеомонтажер, на «Ночи TATOO» работает — рисует на телах:

- Тату закрывают шрамы на руках от катетеров — под них специально подбирались цветочные орнаменты. Начала забиваться, чтобы скрыть шрамы, а потом, как говорится, «понеслось». Еще Ахматову люблю, вот у меня тут она есть на плече. Есть руны, которые должны были добавить мне женственности, но, по-моему, они не работают.

Мне говорили: «Во-о-от, как же так, годы пройдут и тату станут страшными…» Я думаю, когда годы пройдут, мы станем страшными и без тату.

 

Эдуард, 52 года, байкер:

- Тату — это мое самовыражение. Зимой, к сожалению, татух не видно и никакого самовыражения не происходит. Зато летом я езжу на мотоцикле в шортах и с голым торсом, и все видят рисунки. Все тату на моем теле анатомические. Хотел набить что-то морской тематики, но передумал. Решил, почему бы не показать просто, каким я был бы без кожи. Анатомия мне близка, хотя я не ученый и не врач. Я вообще шахтер с Донбасса, получил там инвалидность в 1992-м и приехал жить в Тулу.

- Тату — как наркотик. Сначала несколько лет думаешь, как и что сделать, а потом всю оставшуюся жизнь — как остановиться.

 

Никита, 20 лет:
 
- Для меня тату — искусство. У меня пока пять татуировок. Есть Анубис — бог-проводник в иной мир, три шестерки на лице — это я у Моргенштерна стыбзил, нота — я очень люблю музыку, сам на гитаре играю. Крылья на шее — знак свободы. Мне всё равно, что про меня говорят другие. Мне нравится, как выглядят мои тату. И моей девушке они нравятся, говорит, что они мне идут.
 
 

Дмитрий Калугин, бессменный мастер салона «Татула» (на фото в центре):
 
- Всегда любил рисовать. Окончил «Даргомыжку» по живописи, начал с художественной школы. Раньше расписывал самовары на заводе «Штамп», потом взялся за людей. Потренировался на папином плече — понравилось. Самовар — холодный предмет, а человеческая кожа теплая и податливая. 25 лет я делаю людям тату, скольких уже «расписал», не поддается счету. Любимый жанр — олдскул: четкие контуры, подковы, розы, корабли. У меня самого больше десяти тату такой тематики.
 
Как для мастера тату для меня — ремесло, как для носителя — возможность самовыразиться. Человек делает тату в определенные периоды жизни, как бы ставит галочку done. Говорят, с татуировками нельзя остановиться. Это не так. Остановиться можно, но пройдет время, ощущения забудутся, и снова потянет что-нибудь набить.
 
 

Ангелина, 25 лет:

- Первую татуировку сделала в 18 лет, это был ловец снов с лисой. Сейчас их около восьми (или больше): на руках, на ноге, на пальце, на теле. Основная тематика — мультики, я обожаю мульты и аниме. В ближайшее время хочу набить тату с ахегао (лицо человека в крайней степени экстаза. — Прим. авт.), сейчас прорабатываю эскиз. Тату набиваю у разных мастеров.
 
 
- Близкие не очень хорошо относятся к тату, но они приняли то, что мне нравится. Все свои тату я очень сильно люблю и обязательно буду забиваться дальше.
 
 

Тату-фест гремел до рассвета.

Организатор «Ночи TATOO"
Анастасия Асфандиярова:

- Благодарим всех участников «Ночи ТАТОО»: художников, музыкантов и вас, господа ТАТООированные! «Тату-ночь» показала, что нас много и все мы разные. Мы познакомились, подружились и собрали вместе рекордное число тату-мастеров. Было круто!

Кстати, это было пилотное мероприятие, ConcertHall будет и дальше поддерживать тульскую тату-культуру. Ждите новых тусовок! 

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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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