Салон «Ткани и фурнитура»: создайте образ своей мечты

Одежда в масс-маркетах надоела? Не хотите сливаться с толпой и ходить в одинаковых вещах с коллегами? Мечтаете об эксклюзивном костюме или платье, которого больше не будет ни у кого? Тогда вам в новый салон «Ткани и фурнитура».

Здесь вас встретит разнообразие европейских тканей, которые помогут реализовать любые дизайнерские фантазии. В ассортименте салона есть всё, что сейчас в тренде, – от пальтовых, плательных, блузочных и праздничных тканей до фурнитуры и кружева для нижнего белья.

Сейчас время выбирать верхнюю одежду. Хотите по-настоящему стильную вещь? Вас в салоне уже ждет большой ассортимент шерстяных пальтовых тканей.

Тренд последнего сезона – курточные двусторонние ткани. Из них можно шить куртки без подклада, играть с цветом, делать отвороты.

Если хотите обзавестись верхней одеждой, которая останется актуальной долгие годы, присмотритесь к коллекции твидовых тканей дизайнов известных марок. Вы можете купить ткань, из которой шьются модели для модных показов. В фирменных магазинах такие стоят сотни тысяч рублей, вам же они обойдутся в десятки раз дешевле.

Особого внимания в салоне «Ткани и фурнитура» заслуживает шелк. Чего здесь только нет – не выходящий из моды животный принт, цветочный и необычные модели вроде принта «Ключи», который использует в своих коллекциях один из именитых мировых дизайнеров.

Еще один тренд – вещи из экокожи. Из этого материала создают юбки, брюки, платья, плащи и рубашки. Важно, чтобы одежда из экокожи правильно сидела, и лучший способ этого добиться – шить на заказ.

Для всех моделей в салоне можно подобрать качественную плотную подкладку разных расцветок. Она хороша в носке и прослужит долгие годы.

Также представлен огромный выбор фурнитуры. Вам не нужно искать ее в других магазинах, просто приходите в салон «Ткани и фурнитура» и покупайте всё необходимое.

Дарья Ивашкова, управляющая салоном:

– В основном у нас в ассортименте итальянские ткани, но есть модели корейского и российского производства. Последние представляют более низкий сегмент, но абсолютно не уступают в качестве. Несмотря на всё это мы стараемся сдерживать цены, так что ткани остаются вполне доступными тулякам.

Одежда, сшитая на заказ, – это модно! Мы постоянно пополняем ассортимент, выбираем интересные принты, чтобы наши покупатели всегда выглядели стильно. Кстати, мы всегда готовы помочь с выбором, сориентировать и при необходимости даже посоветовать хорошего мастера по пошиву одежды.

Есть в салоне и нетипичные для него ткани, например, бязь для школьников, которая нужна на уроке технологии. Так что если вам необходим любой товар, связанный с шитьем или ремонтом одежды, заглядывайте в салон «Ткани и фурнитура» – здесь точно подберут нужный вам вариант.

В магазине действует система лояльности. Процент скидки зависит от общей суммы покупок:

от 1000 рублей – 5%,

от 7000 рублей – 7%,

от 15 000 рублей – 10%,

от 30 000 рублей – 15%,

от 70 000 рублей – 20%.

Выделяйтесь этой осенью и зимой! Создайте неповторимый образ с салоном «Ткани и фурнитура».

Тула, ул. Октябрьская, 49.

Тел. +7-999-780-51-85.