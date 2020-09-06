Ефрем Лазарев – добрый доктор, который построил в Туле глазную   больницу

Посетители городской больницы №2 г. Тулы им. Е. Г. Лазарева в Заречье уже обратили внимание на выставку в холле черно-белых фотографий, на которых – врач с очень умными и добрыми глазами. О нем наш рассказ.

Государственное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 г. Тулы имени Е. Г. Лазарева» с 9 декабря 2013 года носит имя Ефрема Григорьевича Лазарева. Персонал больницы, ее энтузиасты по крупицам собрали факты биографии, личной и профессиональной жизни этого замечательного доктора.

О Ефреме Лазареве читателям «Слободы» рассказывает Маргарита Томаева, заслуженный врач РФ, главный врач городской клинической больницы №2 г. Тулы имени Е. Г. Лазарева.

– Ефрем Лазарев родился в 1871 году в семье бухгалтера и акушерки в украинском городке Глухове Черниговской губернии. Его с дет­ства тянуло к медицине. Окончив Черниговскую классическую гимназию и медицинский факультет Киевского университета, в 1895 г. он начал работать в Киевской глазной клинике. А уже через год судьба привела его в Тульскую губернию.

Сначала Лазарев стал врачом Белевской земской больницы. Белевцы и жители окрестных мест очень быстро полюбили внимательного доктора, «который по глазам».



Ефрем Григорьевич Лазарев с микроскопом, сохранившимся до наших дней. Он займет достойное место в будущем музее.

Ефрем Григорьевич каждый день совершенствовался как врач. Трижды он ездил в длительные командировки в Москву и Киев, где изучал хирургию, а в дальнейшем ознакомился почти со всеми глазными клиниками Европы, овладел последними достижениями в области офтальмологии, выучил французский и английский языки.

В Тулу Ефрем Лазарев переехал в 1902 г. В это время заболел основатель и главный врач Тульской земской глазной больницы В. В. Рудин, и Лазарева пригласили на его место.



Здание амбулатории им. доктора Лазарева. Сейчас здесь располагается пищеблок.

Глазная больница в то время представляла собой бревенчатый одноэтажный барак на улице Горской (ныне Комсомольская), сейчас здесь располагается пищеблок. Она была открыта весной 1897 г., условий практически никаких. Внутри 24 койки, освещение – керосиновые лампы, воду подвозили в бочках из Упы.

Операционная служила и перевязочной, и кабинетом врача. Ванна находилась в кубовой, где жила больничная прислуга. Так что начинать работать Ефрему Григорьевичу было тяжело. Да еще часто пациенты уходили из больницы не долечившись: их угнетали отсутствие надлежащего ухода, ведь в больнице не было даже медсестры, и тоска «казарменного режима».

Лазарев взвалил на свои плечи и лечение больных, и все хозяйственные вопросы – надо было срочно расширять больницу. Ефрем Григорьевич принялся обивать пороги земства и городской думы, но ему отказали, лишь помогли надстроить второй этаж в больнице. Помощь пришла от друзей врача – на свои небольшие сбережения и деньги товарищей Лазарев построил второй корпус.

Через год работы Лазарев электрифицировал больницу, провел водопровод. И опять на свои средства – счет власти города не оплатили.

Сильные мира сего считали, что больница могла бы существовать и без водопровода, этакой «роскоши».

В 1908 г. железнодорожный врач Ю. П. Цейтлин пожертвовал на больницу немалую сумму, и Лазарев выстроил барак для больных трахомой, гонобленнореей (острый конъюнктивит) и другими инфекционными болезнями. Он все-таки получил от городской думы несколько помещений, открыл лабораторию.



Штат больницы был совсем небольшим. Так, в 1913 г. здесь работали два штатных врача, один нештатный, три фельдшера, сестра милосердия и завхоз. Здесь практиковали младшие лекари местного полка Федоров и Мишенников, которые изучали опыт доктора Лаза­рева.

Больница не могла принять всех нуждающихся в лечении: не хватало коек. Некоторые пациенты не могли попасть сюда из-за бедности – за лечение нужно было платить 12 рублей в месяц, а это были большие деньги. Кружечные сборы (учреждали жестяные кружки с крышкой, замком и прорезью для монет) и такое нововведение Ефрема Григорьевича, как взыскание платы за лечение больных с предприятий, на которых они работали, помогали мало.

Ефрем Лазарев не только сам лечил пациентов, но и занимался подготовкой медицинских кадров. В фельдшерско-акушерской школе он ежегодно проводил практические занятия с ученицами школы и сестрами милосердия. Лазарев воспитал немало ученых-офтальмологов. Кстати, доктор Лазарев первым в Туле произвел пересадку роговицы!

Специалист он был авторитетный – был избран председателем Общероссийского бюро земских врачей. А после Февральской революции ему предложили пост председателя губернского санитарного совета и комиссара по медицине. После Октябрьской революции Лазарев стал членом коллегии губздравотдела. С 1918 г. Лазарев почти постоянно избирался членом Тульского горсовета, членом его президиума.

12 лет Ефрем Григорьевич работал в секции благоустройства города. Доктор приложил много усилий, чтобы больница, которой он руководил, стала лучшей в Тульской области. Впоследствии она стала одной из лучших глазных клиник в СССР.

В годы гражданской войны, когда Деникин угрожал Туле, Лазарев, на тот момент председатель чрезвычайной комиссии по борьбе с эпидемиями, исполнял обязанности комиссара по эвакуации раненых бойцов Красной Армии. В течение шести суток он не покидал вокзала, помогал раненым и больным.

После гражданской войны Лазарев стал заведующим губздравотделом, на этом посту он организовал тульский Дом санитарного просвещения, открыл несколько новых амбулаторий и поликлиник.

В ноябре 1927 г. в ознаменование общественных заслуг док­тора Лазарева горсовет постановил глазной больнице присвоить наименование «Лечебница имени доктора Лазарева».

В конце 1928 г. за большие заслуги перед республикой Лазареву было присвоено высокое звание «Герой Труда».

В 1933 г. доктор Лазарев осуществил свою мечту. На улице Комсомольской, недалеко от самого первого здания больницы, выросло новое здание. Глазную клинику построили по проекту архитектора Яковлева и самого доктора Лазарева. Для клиники закупили новейшую аппаратуру, расположили ее в больших корпусах с хирургическим, физиотерапевтическим и детским отделениями. Клиника стала филиалом Московского областного клинического института, здесь закипела научная работа, отслоение сетчатки стали лечить оперативно. Успешно занималась клиника и пересадкой роговицы, а доктор Лазарев разработал свой метод этой операции.



Глазная больница, построенная в стиле конструктивизм в 1933 г. Сейчас здесь – городская клиническая больница №2 им. Е. Г. Лазарева.

О Лазареве заговорили в Европе. Французский журнал напечатал статью доктора Карно об операциях по пересадке роговицы по методу профессора Лазарева. Ученый-новатор, Ефрем Григорьевич написал более 60 научных работ по офтальмологии.

Ефрем Григорьевич вернул зрение многим детям. 22 марта 1933 г. на конференции глазных врачей Тулы Лазарев сделал доклад: «О классах для амблионов», т. е. для учеников с пониженным зрением. Он предлагал ввести в школах отдельные классы для таких детей, пригласить специальных учителей и ввести особые методы преподавания.

Интересны были предложения ученого относительно обучения слепых. Ефрем Григорьевич рекомендовал учителям:

писать обыкновенным шрифтом по шаблонам,

пользоваться для письма скоросохнущими чернилами из массы, оставляющей на бумаге рельефный знак, который слепой прочтет осязанием, а зрячий – глазами,

издавать книги при помощи рельефного письма.

В Тульской глазной больнице впервые в СССР для извлечения из глаз инородных металлических тел стали пользоваться электромагнитом, изготовленным на одном из местных заводов инженером Коневским. В 1941 г. в лечебнице было четыре таких магнита. Некоторые операционные инструменты изготовлялись по чертежам профессора Лазарева на заводе НКПС. Вслед за одесским профессором Филатовым Лазарев делал больным пересадку роговицы глаз умерших людей, и результаты были впечатляющие!

Известность Ефрема Григорьевича Лазарева шагнула далеко за пределы Тулы и области, за пределы СССР. К нему часто приезжали больные из многих городов страны, ученые зарубежных стран.

Умер Ефрем Григорьевич в эвакуации в 1943 году. Похоронен в Казани.

Личная жизнь Ефрема Лазарева сложилась замечательно. В 1915 году состоялось его венчание с Марией Сабуровой. Она была родом из старинного города Алексина Тульской губернии. У Ефрема и Марии родились две дочери – Софья и Любовь.



Мария родила Софью от Ефрема Григорьевича, еще не будучи с ним повенчанной. Лазарев обратился в Святейший Синод с просьбой разрешить удочерить Софью. Но ему как иудею было отказано в этом. Тогда он принял лютеранство, что позволило Ефрему и Марии пожениться.

Софья стала инженером-текстильщиком, доктором технических наук, замдиректора Института льна Министерства легкой промышленности. Первый ее муж погиб во время войны, второй – Виктор Федорович Шурлапов, туляк, инженер, умер в 1992 г. Детей у Софьи не было.

Любовь (23 июля 1915 г. – 15 июля 1994 г.), стала кандидатом физико-математических наук. После окончания физфака МГУ им. М. В. Ломоносова поступила в аспирантуру Физического института Академии наук СССР (ФИАН), работала в Институте ядерных исследований АН СССР, возглавляя лабораторию фотоядерных реакций. Занимала видное место в плеяде ученых-физиков 1960-1990 гг. Ее мужем стал Моисей Александрович Марков (умер в 1994 г.), советский физик-теоретик, дочь Вера стала врачом-гастроэнтерологом.

– Личность Лазарева энергетически положительно влияет на всех нас, – говорит Маргарита Томаева. – Если человек в те времена мог сделать такое здание и проводить такие операции, то мы не можем работать хуже! Конечно, хотелось бы установить памятник Ефрему Григорьевичу. Надеемся, это желание будет реализовано.