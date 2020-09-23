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Фотопроект Myslo: что сделано к 500-летию Тульского кремля и Большой Засечной черты

Фотопроект Myslo: что сделано к 500-летию Тульского кремля и Большой Засечной черты

Отреставрированные культурные объекты в Туле, Белеве, Одоеве, Крапивне и Чекалине стали точками притяжения для туляков и туристов.

Спасо-Преображенский Крестовоздвиженский мужской монастырь (Белев)

 

 

 

 

Построен в 1686 г. Восстановлены в 2018-2020 гг.  две надвратные колокольни, паломнический центр, котельная, братский корпус.

 

Усадьба Мосоловых в Дубне

Построена в 1828 г. После революции, до 2016 года, – жилой дом. Реставрация – 2017-2019 гг. Сейчас здесь музей «Жемчужина русского дворянства», гостевой дом и кафе.
 

 

Крапивна, дом купца Прянчикова

Построен в сер. XIX в. В советское время – райком и школа-интернат. Реставрация – 2018-2020 гг. Сейчас – выставочный зал картин известных русских художников.

 

Улица Металлистов и Музейный квартал в Туле

Уникальный проект. Восстановление с 2016 года. Несколько домов-усадеб отданы федеральным музеям, открыты кафе и гостиницы.
 

 

Усадьба генерала Мирковича (Одоев)

Построена в 1851 г. После 1917 г. – санаторий писателей, с 1953 по 1974 гг. – детдом. Восстановление – с 2018 года. В планах музей героя войны 1812 года А. Мирковича.
 

 

Соборная гора в Чекалине

В 2020 году на холме бывшей Лихвинской крепости обустроили парк и воссоздали башни крепости.  В них планируется открыть музей и кафе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Автор: Татьяна Алексеева
вчера, в 16:50 +3
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