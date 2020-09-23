Фотопроект Myslo: что сделано к 500-летию Тульского кремля и Большой Засечной черты

Спасо-Преображенский Крестовоздвиженский мужской монастырь (Белев)

Построен в 1686 г. Восстановлены в 2018-2020 гг. две надвратные колокольни, паломнический центр, котельная, братский корпус.

Усадьба Мосоловых в Дубне

Построена в 1828 г. После революции, до 2016 года, – жилой дом. Реставрация – 2017-2019 гг. Сейчас здесь музей «Жемчужина русского дворянства», гостевой дом и кафе.

Крапивна, дом купца Прянчикова

Построен в сер. XIX в. В советское время – райком и школа-интернат. Реставрация – 2018-2020 гг. Сейчас – выставочный зал картин известных русских художников.

Улица Металлистов и Музейный квартал в Туле

Уникальный проект. Восстановление с 2016 года. Несколько домов-усадеб отданы федеральным музеям, открыты кафе и гостиницы.

Усадьба генерала Мирковича (Одоев)

Построена в 1851 г. После 1917 г. – санаторий писателей, с 1953 по 1974 гг. – детдом. Восстановление – с 2018 года. В планах музей героя войны 1812 года А. Мирковича.

Соборная гора в Чекалине

В 2020 году на холме бывшей Лихвинской крепости обустроили парк и воссоздали башни крепости. В них планируется открыть музей и кафе.