Выходные в Туле: 16-18 ноября

Эти выходные будут захватывающими. Вас захватит волна рок-музыки, первый в Туле иммерсивный спектакль, эклектичное многообразие выставки Никаса Сафронова и волшебный чемодан фантастических тварей.

Фестиваль

Когда: 17 ноября, суббота, 14.00

Где: «Родина», молодежный центр, Тула, пр. Ленина, 20

Вход свободный.

В субботу в Туле пройдет колоритный фестиваль национальных культур под названием «Заходите в мой дом!»

Весь день на территории фестиваля будет работать ярмарка — выставка народных промыслов. Также гостей ждут традиционные игры народов мира, концертная программа, и этнические фотозоны.

Концерты

Когда: 16 ноября, пятница, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 500 р.

В пятницу пройдет ежегодный большой благотворительный концерт «Благодарю». Главная цель этого мероприятия — помочь детям, нуждающимся в нашей с вами помощи. На концерте выступят известные артисты: Ляля Размахова, Олег Протасов, Александр Ермаков и др. Полный список артистов доступен в афише. Перед концертом в фойе Городского концертного зала пройдет дегустация продукции компаний «Воловский бройлер», «Ясна», «Своя».

Все средства, собранные от продажи билетов, будут отправлены больным детям.

Когда: 17 ноября, суббота, 20.00

Где: «Ирландец», паб, Тула, улица Вильямса, 14

Цена: 600 р., в день концерта — 700 р.

В субботу на сцене рок-паба «Ирландец» выступит легендарный экс-вокалист группы «АРИЯ» Артур Беркут. При его участии группа записала альбомы «Крещение огнем» и «Армагеддон». На концерте артист представит специальную программу в двух частях: акустику и мощную электрометалическую музыкальную партию при поддержке группы YELLOW RAVEN.

Когда: 16 ноября, пятница, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 1100 р.

В пятницу на сцене Harat's Pub выступит МАРА. На своем концерте певица представит свой новый альбом «Русская звезда», вышедший в начале осени. По словам МАРЫ, альбом получился жесткий и громкий, яростный, разжигающий огонь в сердцах, призывный, поднимающий, объединяющий.

Когда: 18 ноября, воскресенье, 19.00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 600 р.

В воскресенье в рок-клубе M2 выступят ярчайшие представители новой волны рока группа «Йорш». На концерте музыканты отыграют свои лучшие песни, сломают догмы и пошатнут скрепы! Группа «Йорш» поднимает в своём творчестве острые социальные и политические вопросы. Бросает кирпич прямо в окно и бьёт арматурой прямо в мысли. За это одни их ненавидят со страшной силой, другие любят и уважают. В своем творчестве группа всегда ходит по тонкому льду, и перед каждым их концертом возникает вопрос: «Как далеко зайдут эти парни?».

Театр

Когда: 17 ноября, суббота, 12.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Цена: 400 р. (по два зрителя на один показ, сеансы стартуют каждые 10 мин.)

В эту субботу в Туле впервые покажут спектакль, который относится к модному во всем мире театральному направлению — иммерсивный театр. В таких постановках зрители становятся полноценными участниками театрального действия, а сам спектакль напоминает скорее квест или компьютерную игру в реальном времени. На «Октаве» состоится знаменитая во всем мире английская постановка Etiquette, спродюссированная Федором Елютиным. Во время спектакля участники пройдут сквозь ситуации из кинофильмов «Жить своей жизнью» Жана-Люка Годара, «Костюмер» Альберта Финни и «Женщина не в себе» Джона Кассаветиса, а также пьесы Генрика Ибсена «Кукольный дом». Все происходящее между зрителями останется тайной для окружающих, потому что этот секрет для двоих. Подробности в афише.

Когда: 17 ноября, суббота 18.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 800−2500 р.

В субботу в очередной раз состоится культовый спектакль «Эгоисты». В главных ролях звезды известных сериалов «Глухарь», «Карпов», «Пятницкий» Владислав Котлярский, Александр Бобров и Владимир Фекленко.

Спектакль рассказывает о реальных и мнимых проблемах сильного пола. Пытаясь разобраться в ситуации одного из героев, они все обнаруживают свои собственные проблемы. Через иронию и слезы, через эгоистическое ощущение себя в этом большом мире, через психологический тренинг и фильмы Альмодовара, через смех и физкультуру они пытаются обозначить путь к завоеванию женщины, к мужской дружбе и ответственности и, конечно, к любви. Этот спектакль дает уникальную возможность услышать откровения мужчин на грани…

Когда: 18 ноября, воскресенье, 17.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 600−1500 р.

В воскресенье в Городском концертном зале пройдет комедийный спектакль «Чужих мужей не бывает». Главные роли исполняют актеры комедийного шоу «6 кадров». По сюжету главная героиня проживает в элитной квартире в центре Дублина. Решает свои финансовые проблемы, будучи любовницей двух женатых джентльменов, с которыми встречается в разные дни недели. Но, с неожиданным приездом ее подруги Аннет, случается коллапс отработанной схемы.

Детям

Когда: 17 ноября, суббота, 13.30

Где: Музей П. Н. Крылова , Тула, улица Кутузова, 10

Цена: 100 р.

В субботу в Музее П. Н. Крылова состоится праздник в честь дня рождения Деда Мороза. Гости отправятся в виртуальное путешествие в Великий Устюг: побывают в сказочном тереме, прогуляются по лесу, поиграют в весёлые игры и познакомятся с друзьями Дедушки Мороза.

Выставки

Когда: 16−18 ноября, пятница-воскресенье, 10.00 (до 13 января)

Где: Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей», Тула, Красноармейский проспект, 16

Цена: по будням: 300 руб. — взрослый, 200 руб. — пенсионеры, студенты, (дети до 7 лет бесплатно); по выходным и в праздничные дни: 350 руб. — взрослый, 250 руб. — пенсионеры, студенты, (дети до 7 лет бесплатно); фото-, видеосъемка (на телефон, фотоаппарат) — 100 р.

На этой неделе открылась нашумевшая выставка Никаса Сафронова. Это один из самых известных художников современности. По данным Всероссийского центра исследований общественного мнения «ЛЕВАДА-ЦЕНТР», на сегодняшний день Никас Сафронов входит в десятку лучших современных художников мира.

В экспозиции — 100 живописных и графических работ, созданных в период с конца 1990-х годов до 2018 года. Это произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле dreаm vision. Это самая большая коллекция картин художника.

Когда: 16−18 ноября, пятница, 18.00, суббота, 10.00, воскресенье, 11.00 (до 27 января)

Где: Тульский историко-архитектурный музей, Тула, пр. Ленина, 25, 27, 31

Цена: взрослые — 100 р., школьники, студенты, пенсионеры — 50 рублей, вход на открытие свободный + угощение горячими напитками.

В пятницу откроется выставка, посвященная «золотому кольцу» Тулы. В ее загадочном названии «9 га» зашифрован размер общепризнанного центра Тулы: кремль, «белый дом», площадь Ленина.

Экспозиция разделена на несколько залов, в строгой хронологии — от XVIII века до наших дней. По этому маршруту можно проследить особенности городских построек разных эпох: от екатерининской попытки выстроить решётку «правильных улиц», до обрастания Тулы площадями (Восстания, Челюскинцев, Победы) и копирования архитектурной парадигмы Москвы — свой Дом правительства, свой Ленин и своя площадь для парадов и демонстраций.

А еще выставка предполагает интерактив — каждый посетитель сможет создать и сфотографировать свою версию главного памятника Тулы, достойного стоять в её центре. На открытии пройдет презентация эксклюзивной настольной игры про Тулу, которая разрабатывалась и тестировалась в течение месяца.

Лекции

Когда: 16 ноября, пятница, 18.00, 19.15, 20.15

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный.

В эту пятницу в Туле откроется новый образовательный проект, созданный двумя тульскими культурными центрами «Типография» и «Октава». Каждую неделю на территории «Октавы» будет работать масштабная образовательная программа под руководством «Типографии». Целый день будут идти лекции, дискуссии, кинопоказы, воркшопы, студии, семинары и др. Первые лекции пройдут в эту пятницу. Перед гостями выступят спикеры it эксперт Иван Тетерин, HR-гуру Андрей Черемных, а также известный тульский гид Егор Пронин.

Спорт

Когда: 16 ноября — 17 ноября, пятница — суббота, 18.30, 16.00

Где: «Новое поколение», Тула, Тула, ул. Металлургов, 22а

Вход свободный.

В спортивном комплексе «Новое поколение» состоится 3-й тур чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А». За победу поборются команды «Тулица» из Тулы и волгодонский «Импульс». Те, кто по каким-либо причинам не сможет попасть на матч, могут посмотреть трансляцию на официальном youtube канале волейбольного клуба «Тулица».

Когда: 17 ноября, суббота, 17.00

Где: «Арсенал», манеж, Тула, Ленина пр-т, 87

Вход свободный.

В субботу состоится финал XXIV Всероссийского турнира по боксу класса «А». На ринге встретятся более 100 спортсменов. В этом году, впервые в истории турнира, в соревнованиях примут участие девушки! Спортсмены подарят гостям и зрителям турнира незабываемое спортивное шоу!

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

В кино выходит вторая часть приключенческого фэнтези о борьбе общества с магами и мире волшебного чемодана «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». В конце первого фильма темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд был пойман сотрудниками Магического конгресса. В новой серии маг устраивает грандиозный побег и начинает собирать сторонников, большинство из которых не знают о его истинной цели: добиться превосходства волшебников над всеми немагическими существами на планете.

Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит. В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих друзей и членов семей.

Цена: от 140 р.

В кинотеатрах вышел последний фильм Веры Глаголевой о жизни российской глубинки. После неудачной попытки «покорить Москву» главная героиня возвращается в дом матери. К тому времени её сестра Галя выходит замуж за Рустама, молодого красавца из Средней Азии. После их встречи в отношениях сестер разгораются нешуточные страсти. И все это сопровождается фрагментами из жизни простого российского села. Примечательно, что на создание этого фильма Веру Глаголеву косвенно вдохновил роман Ивана Тургенева «Месяц в деревне».

Цена: от 140 р.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.