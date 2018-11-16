В тульской полиции работает «Музыкальный патруль»

Фото УМВД России по Тульской области.

Помимо основной работы у этих полицейских есть другая функция – творческая!

10 ноября в Москве на праздничном концерте, посвященном Дню полиции, выступил тульский полицейский Евгений Курбатский. Мероприятие проходило в Кремлевском дворце. Концерт показал в прямом эфире телеканал «Россия 1». На сцене также выступили звезды российской эстрады.

Старший участковый уполномоченный межмуниципального отдела «Богородицкий» УМВД России Евгений Курбатский выступил в составе сводного ансамбля. Его коллегами по сцене стали полицейские из Казани, Калининграда, Барнаула, Воронежа, Челябинска.

Сотрудники полиции исполнили песню Иосифа Кобзона «Мгновения».

Евгений Курбатский входит в состав полицейского ансамбля «Музыкальный патруль», который образовался в Тульской области в 2009 году. Об этом Myslo рассказала начальник культурного центра регионального УМВД России Елена Васильевна Андреева.

Сотрудники полиции, солисты «Музыкального патруля», находятся на службе в разных отделах, а в свободное время репетируют и принимают участие в концертах.

– На протяжении почти десяти лет наш коллектив участвует в различных конкурсах в Москве, Санкт-Петербурге. Ансамбль «Музыкальный патруль» постоянно становится лауреатом в разных номинациях: соло, дуэты, сольная хореография и других, — рассказала Елена Андреева.