Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда

Страна: США, Великобритания, 2018

Премьера: в РФ 15.11.2018

Режиссер: Дэвид Йэтс

Актеры: Эзра Миллер, Джонни Депп, Зои Кравиц, Кэтрин Уотерстон, Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Элисон Судол, Кармен Эджого, Каллум Тернер, Клаудия Ким

Жанр: приключения, фэнтези, семейный

Продолжительноcть: 134 мин

В конце первого фильма могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд был пойман сотрудниками МАКУСА (Магического Конгресса Управления по Северной Америке) не без помощи Ньюта Саламандера. Выполняя свое обещание, темный маг устраивает грандиозный побег и начинает собирать сторонников, большинство из которых не знают о его истинной цели: добиться превосходства волшебников над всеми немагическими существами на планете. Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит. В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих друзей и членов семей.