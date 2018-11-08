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Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда

Страна:
США, Великобритания, 2018
 
Премьера:
в РФ 15.11.2018
 
Режиссер:
Дэвид Йэтс
  
Актеры:
Эзра Миллер, Джонни Депп, Зои Кравиц, Кэтрин Уотерстон, Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Элисон Судол, Кармен Эджого, Каллум Тернер, Клаудия Ким
  
Жанр:
приключения, фэнтези, семейный
  
Продолжительноcть:
134 мин
  

В конце первого фильма могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд был пойман сотрудниками МАКУСА (Магического Конгресса Управления по Северной Америке) не без помощи Ньюта Саламандера. Выполняя свое обещание, темный маг устраивает грандиозный побег и начинает собирать сторонников, большинство из которых не знают о его истинной цели: добиться превосходства волшебников над всеми немагическими существами на планете. Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит. В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих друзей и членов семей.

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