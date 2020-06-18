10 советов по подготовке автомобиля к летним поездкам

Летом мы всегда больше ездим на автомобиле – на дачу, на пляжи на местных водоемах, на море. Пора готовить машину к летним приключениям!

Что нужно проверить и заменить в автомобиле летом, особенно если вы собираетесь активно ездить и путешествовать? Есть несколько важных пунктов, которые нельзя игнорировать, — говорят специалисты «Volkswagen Народный сервис Рязанка». Их рекомендации позволят вам привести машину в порядок и быть уверенным в ней в поездках на любые расстояния.

Сергей Соколов, технический директор «Volkswagen Народный сервис Рязанка» - «Volkswagen Народный сервис Рязанка» ГК «КорсГрупп» - это официальный сервисный центр по обслуживанию послегарантийных автомобилей Volkswagen, а также Audi, Skoda, Seat. Это сервис для тех, кто хочет обслуживать свой автомобиль после гарантии в официальном техцентре, с высоким качеством работ по всем стандартам производителя, оригинальными деталями, но по более доступной цене, чем у дилера. Также в «Volkswagen Народный сервис Рязанка» могут обращаться и владельцы автомобилей других марок.

1. Сделайте диагностику подвески

Начните с диагностики подвески, особенно если вы часто ездите по плохим дорогам — в таких условиях детали изнашивают гораздо быстрее. Обязательно проверьте ходовую часть, если вы собираетесь в дальнее путешествие: в случае выхода из строя даже одной детали, например, шаровой опоры, автомобиль может потерять управление. Это опасно на любой скорости, а на высокой, по трассе — опасно для жизни.

Диагностика подвески занимает около 30 минут, все элементы проверяются при помощи спецоборудования, в случае неисправности мастер даст вам рекомендации по ремонту.

Мы рекомендуем проверять ходовую при каждом ТО/масляном сервисе. Если вы проходили техобслуживание, например, прошлой осенью, советуем не ждать следующего ТО, а сделать диагностику подвески сейчас, чтобы убедиться в ее исправности перед летними путешествиями.

2. Проверьте тормозную систему

Исправные тормоза — одно из главных условий безопасных поездок. Поэтому обязательный пункт сервиса для любого автомобиля — проверка состояния тормозных колодок и дисков на остаточную толщину и состояния тормозной жидкости. Изношенные колодки и диски нужно заменить. Если тормозная жидкость давно не менялась, ее нужно проверить специальным прибором: она гигроскопична, впитывает влагу и в жару может перегреться и закипеть.

3. Убедитесь в исправности рулевого управления

Неисправность в системе рулевого управления — одна из самых опасных поломок на дороге, при которой автомобиль теряет управление. Последствия могут быть самыми печальными как для самого владельца авто, так и для других участников дорожного движения.

Как понять, что с этой системой не все в порядке? Сигналами могут быть стуки и другие посторонние звуки при поворотах руля, нечеткое управление, когда автомобиль «плавает» и плохо реагирует на движение рулевого колеса. При диагностике мы проверяем наличие люфтов, стуков, состояние защитных пыльников, опорных подшипников и других элементов системы.

4. Проверьте и очистите систему охлаждения

Летом проверка системы охлаждения особенно важна и актуальна ввиду высокой температуры: если соты радиатора забиты грязью и мусором, затрудняется доступ воздуха к двигателю, и в жару это может привести к его перегреву и «закипанию», и как следствие — к дорогостоящему ремонту вплоть до замены.

Соты радиатора повреждаются водой и грязью с дорог, попадающими в них камнями и даже мойкой высокого давления. В техцентре мы проверим состояние радиатора, проведем его полную или частичную мойку в зависимости от степени загрязненности, заменим охлаждающую жидкость. В качестве превентивной меры установим сетки, которые защищают радиатор от попадания к него посторонних предметов.

Кстати, если система охлаждения неисправна, кондиционер тоже работать не будет. Это один из первых сигналов о том, что пора проверить радиатор.

5. Обслужите кондиционер

Если кондиционер сломан или плохо охлаждает воздух в салоне, о комфортных поездках летом можно забыть. Чтобы не мучиться от жары, приезжайте на обслуживание системы кондиционирования вашего автомобиля. При слабой хладоотдаче нужно проверить давление газа в системе и заправить его заново. Если автомобилю более 10 лет, пора заменить компрессорное масло. И в машине любого возраста нужно провести антибактериальную обработку кондиционера, чтобы удалить из него бактерии и вирусы, которые скапливаются там в огромном количестве.

В нашем сервисном центре такая услуга есть: мы обрабатываем кондиционер специальным составом, который за 20 минут обеззараживает воздух и устраняет все болезнетворные микроорганизмы.

В период нынешней пандемии мы рекомендуем провести эту процедуру каждому автовладельцу.

Также при обслуживании кондиционера мы советуем заменить салонный фильтр: если он загрязнен, доступ воздуха через него затрудняется, и система теряет хладоотдачу.

6. Регулярно проверяйте уровни жидкостей

Обязательный ежедневный осмотр автомобиля включает в себя проверку уровня масла, охлаждающей жидкости, проверку уровня жидкости гидроусилителя руля, тормозной жидкости и жидкости стеклоомывателя. Если собираетесь в дальнюю дорогу, рекомендуем взять с собой литр масла на случай, если оно по той или иной причине начнет уходить.

7. Посмотрите приводные ремни

Ремни всего приводного оборудования со временем растрескиваются, теряют эластичность, в жару перегреваются и растягиваются. Повышается риск их обрыва, что может вывести из строя сразу несколько ключевых систем автомобиля — генератор, насос охлаждения, ГУР, кондиционер и в некоторых случаях повредить ремень ГРМ. При обрыве ремня ГРМ повреждаются клапаны и поршни двигателя, а это — дорогой ремонт или даже полная его замена.

Ремни нужно проверять при каждом Т. О. Если оно было давно — не рискуйте своей безопасностью и деньгами, приезжайте на диагностику.

Кстати, сейчас в «Volkswagen Народный Сервис Рязанка» для владельцев Volkswagen Tiguan и Volkswagen Passat с двигателями 1.8/2.0 TSi с цепным приводом ГРМ есть специальное предложение. Вы можете бесплатно проверить цепь ГРМ и в случае ее замены получить выгоду 8000 рублей.

8. Следите за давлением в шинах

Давление в шинах должно быть равномерным, чтобы автомобиль был устойчив на дороге. Перекос в ту или иную сторону (перекачанные или спущенные шины) приводит к их преждевременному износу и ухудшению управляемости. Регулярно проверяйте давление в шинах, не дожидаясь, пока на панели приборов загорится соответствующий датчик: он активируется лишь при значительном снижении давления, а автомобилисту не стоит допускать даже небольшого отклонения от нормы.

Чтобы давление в шинах оставалось стабильным, накачайте их азотом: он обеспечит стабильность при любых температурах.

Эта услуга есть в нашем сервисном центре и стоит всего 600 руб. за четыре колеса.

9. Проверьте водостоки

Водостоки — это дренажные отверстия, через которые вода с лобового стекла должна стекать через подкапотное пространство и днище автомобиля. Водостоки часто забиваются листьями, пухом, пылью, грязью, и есть опасность, что однажды влага либо затопит салон, выйдя через отопитель, либо зальет блоки управления, что может привести к их возгоранию.

Водостоки нужно вовремя прочищать. Мы делаем это в том числе в рамках комплексной диагностики, о которой расскажу далее.

10. Сделайте комплексную диагностику по 11 пунктам за 1000 рублей

Владельцы послегарантийных Volkswagen могут проверить все вышеуказанные системы автомобиля за минимальное время и по специальной цене. Сейчас в «Volkswagen Народный сервис Рязанка» идет летняя акция — комплексная проверка по 11 пунктам:

проверка тормозной системы,

проверка подвески,

проверка рулевого управления,

проверка системы охлаждения,

проверка системы кондиционирования,

проверка водостоков,

проверка технических жидкостей,

проверка воздушного фильтра,

проверка приводных ремней,

проверка давления в шинах и их состояния,

опрос регистратора событий.

Стоимость комплексной проверки — всего 1000 рублей.

«Volkswagen Народный Сервис Рязанка» — один из четырех официальных сервисов в России и единственный в Туле, специализирующийся на обслуживании автомобилей Volkswagen старше 3 лет.

Обслуживание и ремонт в сервисном центре проводится по всем требованиям и стандартам марки Volkswagen. Используются только оригинальные детали, которые всегда есть в наличии. Применяется специальное оборудование, которым зачастую не располагают мелкие сервисы.

Специалисты регулярно проходят обучение и сертификацию в академии Volkswagen. А стоимость работ приятно удивляет демократичностью, доступна владельцам Volkswagen любой модели и возраста и сравнима с расценками «гаражных» сервисов при гораздо более высоком качестве работы и комфортных условиях ожидания — комната отдыха, кофе, ТВ, доступ в интернет. Кроме того, здесь всегда действуют пакетные предложения на самые распространенные виды работ и акции, которые делают обслуживание еще более выгодным. Одна из акций — «Счастливые часы»:

по воскресеньям в «Volkswagen Народный Сервис Рязанка» можно обслуживаться с выгодой 20%.

«Volkswagen Народный Сервис Рязанка» находится на ул. Рязанской, 7, въезд справа от ДЦ Audi под шлагбаум.

«Volkswagen Народный Сервис Рязанка» поможет вам подготовиться к летним приключениям, чтобы вы наслаждались поездками и были уверены в исправности своего автомобиля!

«Volkswagen Народный Сервис Рязанка»

Тула, ул. Рязанская, 7 (въезд от ДЦ Audi под шлагбаум).

Тел. (4872) 33−75−97.

tula.vwnarodnyservice.ru