Заповедники, зоопарки и живые уголки: куда сходить с детьми на каникулах

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Публикуем подборку мест в Туле и окрестностях, где можно посмотреть на животных.

Зооуголок в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

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Адрес: Тула, ЦПКиО им. П. П. Белоусова , корп. 6.

График работы: со среды по воскресенье с 10.00 до 18.00.

Выходные дни: понедельник и вторник.

Стоимость. Билет для взрослых — 120 руб., для школьников, студентов-очников и пенсионеров — 80 руб. Дети до 7 лет, многодетные семьи, инвалиды, ветераны труда, ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО и их семьи могут посетить зооуголок бесплатно.

Кого можно увидеть? В вольерах содержится свыше 40 видов животных и птиц. Это страусы, петушки различных пород, горлицы, павлины, фазаны, пони, лисы, хорьки, совы, попугаи, олени, косули, лебеди и др.

Помните, что какое бы умиление ни вызывали животные и птицы из зооуголка, угощать их выпечкой категорически нельзя. Булочки, батоны, пирожки — это яд для травоядных.

Тульский экзотариум Сайт Адрес: новая экспозиция — Тула, ЦПКиО им. П. П. Белоусова, старая экспозиция — Тула, ул. Октябрьская, 26. График работы новой экспозиции: понедельник — санитарный день, вторник — воскресенье: с 10.00 до 20.00. Касса работает до 19.00. График работы старой экспозиции: понедельник-вторник — санитарные дни, среда — воскресенье: с 10.00 до 18.00. Касса работает до 17.30. Стоимость. Новая экспозиция — взрослый билет 350 рублей. Детский, студенческий (очная форма), льготный — 200 рублей. Старая экспозиция — взрослый билет 200 рублей. Детский, студенческий (очная форма), льготный (старая экспозиция) — 150 рублей. Кто имеет право на бесплатный вход, смотрите по ссылке. Кого можно увидеть? Здесь сохраняются редкие и исчезающие виды животных, за долгие годы собрана одна из крупнейших в мире коллекций змей. Символ экзотариума — длинноносый кустарниковый полоз. В экзотариуме обитают беспозвоночные (богомолы, гигантский кузнечик, краб красный дьявол, конголезская бронзовка и др.), рыбы (акулий сом, красный паку, рыба-ласточка и др.), пресмыкающиеся (дальневосточная черепаха, крокодиловый кайман, зеленая игуана, огненный сцинк и др.), земноводные (колорадская жаба, священный древолаз, причудливая квакша и др.), птицы (корелла, лусоногий носорог, многоцветный лорикет и др.), млекопитающие (байбаки, капибара, сурикаты, лемуры, фенек, свинохвостый макак и др.).

«Нутриевая ферма»

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Адрес: с. Иевлево, г. Богородицк, Тульская обл.

График работы: с 10.00 до 20.00 ежедневно.

Стоимость. Прогулка и пикник на ферме в выходные и праздничные дни: взрослые — 500 рублей, дети с 3 до 14 лет — 250 рублей. В будние дни: взрослые — 300 рублей. Дети с 3 до 14 лет — 150 рублей. Участники СВО (наличие документа) — бесплатно.

Кого можно увидеть? Главные обитатели фермы — нутрии, дружелюбные и любознательные грызуны. Они охотно подплывают к посетителям, встают на задние лапки, аккуратно берут угощения из рук и даже «разговаривают» забавным писком. Их можно кормить морковью, яблоками или свеклой. Есть также утки и гуси, козы и бараны.

Зоопарк «Епифаново подворье»

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Адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Комиссаровка, 5.

График работы: ежедневно. В летнее время с 9.00 до 19.00, в зимнее (до 1 апреля) — с 10.00 до 17.00.

Стоимость. Взрослый билет — 350 рублей, льготный — 200 рублей, дети до 14 лет бесплатно.

Кого можно увидеть? Зоопарк начинался с домашнего птичника, где главными были гуси, которых раньше выращивали для боев. Сейчас их не проводят, но любовь к животным осталась. Также на территории зоопарка можно встретить лам, пони, рысей, страусов, фазанов и камерунских козлов.

Парк птиц «Воробьи» в Калуге

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Адрес: Калужская обл., Жуковский р-н, c. Совхоз «Победа», ул. Парк Птиц, 3/1.

График работы: 1 территория: ежедневно с 10.00 до 17.00, остальные локации: вторник — воскресенье — с 11.00 до 17.00.

Стоимость. Будние дни: взрослый — 600 руб., льготный — 300 руб., выходные и праздничные дни: взрослый — 800 руб., льготный — 300 руб.

Кого можно увидеть? Это самый большой парк птиц России, где живет более 3000 птиц, зверей и рыб из самых разных уголков мира.

«Приокско-Террасный государственный заповедник» в Серпухове

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Адрес: Московская область, городской округ Серпухов, Данки.

График работы: экологическая тропа «Дорога к зубрам» — экскурсионные группы формируются с понедельника по пятницу в 11.00, 13.00 и 15.00. В выходные дни экскурсии проводятся каждый час с 9.00 до 16.00.

Экологический парк «Дерево-Дом» и экологическая тропа «Сквозь листву» работают с 9.00 до 19.00, билеты можно приобрести в административном здании в будни до 17.00, в выходные и праздничные дни — до 18.30.

Посещение Центрального зубрового питомника возможно только в сопровождении экскурсовода в составе экскурсионной группы.

Стоимость. Взрослый — от 500 руб., дети (от 6 до 17 лет) — от 300 руб. Подробнее — по ссылке. Плюс взимается плата за единовременное посещение ООПТ — 200 рублей.

Кого можно увидеть? Это один из самых маленьких заповедников России. Однако на площади менее 5 тыс. га обитает 153 вида птиц и 57 видов диких млекопитающих. Здесь можно отдохнуть на природе и получить незабываемые впечатления от встречи со стадом зубров в лесу.