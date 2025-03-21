Заповедники, зоопарки и живые уголки: куда сходить с детьми на каникулах

Зооуголок в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова
Адрес: Тула, ЦПКиО им.
График работы: со среды по воскресенье с 10.00 до 18.00.
Выходные дни: понедельник и вторник.
«Нутриевая ферма»
Адрес: с. Иевлево, г. Богородицк, Тульская обл.
График работы: с 10.00 до 20.00 ежедневно.
Стоимость. Прогулка и пикник на ферме в выходные и праздничные дни: взрослые — 500 рублей, дети с 3 до 14 лет — 250 рублей. В будние дни: взрослые — 300 рублей. Дети с 3 до 14 лет — 150 рублей. Участники СВО (наличие документа) — бесплатно.
Кого можно увидеть? Главные обитатели фермы — нутрии, дружелюбные и любознательные грызуны. Они охотно подплывают к посетителям, встают на задние лапки, аккуратно берут угощения из рук и даже «разговаривают» забавным писком. Их можно кормить морковью, яблоками или свеклой. Есть также утки и гуси, козы и бараны.
Зоопарк «Епифаново подворье»
Адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Комиссаровка, 5.
График работы: ежедневно. В летнее время с 9.00 до 19.00, в зимнее (до 1 апреля) — с 10.00 до 17.00.
Стоимость. Взрослый билет — 350 рублей, льготный — 200 рублей, дети до 14 лет бесплатно.
Кого можно увидеть? Зоопарк начинался с домашнего птичника, где главными были гуси, которых раньше выращивали для боев. Сейчас их не проводят, но любовь к животным осталась. Также на территории зоопарка можно встретить лам, пони, рысей, страусов, фазанов и камерунских козлов.
Парк птиц «Воробьи» в Калуге
Адрес: Калужская обл., Жуковский р-н, c. Совхоз «Победа», ул. Парк Птиц, 3/1.
График работы: 1 территория: ежедневно с 10.00 до 17.00, остальные локации: вторник — воскресенье — с 11.00 до 17.00.
Стоимость. Будние дни: взрослый — 600 руб., льготный — 300 руб., выходные и праздничные дни: взрослый — 800 руб., льготный — 300 руб.
Кого можно увидеть? Это самый большой парк птиц России, где живет более 3000 птиц, зверей и рыб из самых разных уголков мира.
«Приокско-Террасный государственный заповедник» в Серпухове
Адрес: Московская область, городской округ Серпухов, Данки.
График работы: экологическая тропа «Дорога к зубрам» — экскурсионные группы формируются с понедельника по пятницу в 11.00, 13.00 и 15.00. В выходные дни экскурсии проводятся каждый час с 9.00 до 16.00.
Экологический парк «Дерево-Дом» и экологическая тропа «Сквозь листву» работают с 9.00 до 19.00, билеты можно приобрести в административном здании в будни до 17.00, в выходные и праздничные дни — до 18.30.
Посещение Центрального зубрового питомника возможно только в сопровождении экскурсовода в составе экскурсионной группы.
Стоимость. Взрослый — от 500 руб., дети (от 6 до 17 лет) — от 300 руб. Подробнее — по ссылке. Плюс взимается плата за единовременное посещение ООПТ — 200 рублей.
Кого можно увидеть? Это один из самых маленьких заповедников России. Однако на площади менее 5 тыс. га обитает 153 вида птиц и 57 видов диких млекопитающих. Здесь можно отдохнуть на природе и получить незабываемые впечатления от встречи со стадом зубров в лесу.