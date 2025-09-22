В центре «Веденино» пройдет первенство Тульской области по маунтинбайку

Фото Катерины Беловой из архива Myslo.

Открыта регистрация на первенство Тульской области по маунтинбайку. Принять участие может любой желающий. Необходима только медсправка, исправный велосипед и шлем.

Открытое первенство Тульской области по велосипедному спорту маунтинбайк пройдет 28 сентября на Косой Горе в лыжероллерном центре «Веденино». Начало в 12.00.

Вот в каких категориях можно посоревноваться: