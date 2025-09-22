В центре «Веденино» пройдет первенство Тульской области по маунтинбайку

Открыта регистрация на первенство Тульской области по маунтинбайку. Принять участие может любой желающий. Необходима только медсправка, исправный велосипед и шлем.
Открытое первенство Тульской области по велосипедному спорту маунтинбайк пройдет 28 сентября на Косой Горе в лыжероллерном центре «Веденино». Начало в 12.00.
Вот в каких категориях можно посоревноваться:
- Юноши и девушки 2009-2010 и старше (3 круга, 12 км).
- Юноши и девушки 2011-2012 (2 круга, 8 км).
- Мальчики и девочки 2013 и моложе (1 круг, 4 км).