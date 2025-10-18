Где поесть шакшуку в Туле

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фастфуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

Шакшука — традиционный завтрак для арабских стран и Израиля. Это яичница, пожаренная в соусе из помидоров, перца, лука и приправ. Блюдо так плотно вошло в наш рацион, что есть в меню почти всех кофеен и ресторанов.

Сегодня мы решили попробовать шакшуку в пяти тульских заведениях:

Кофейня «Кофе Культ» на Советской, 47,

Кофейня Natura на ул. Советской, 60,

Ресторан «Филипповский by Salden’S» на ул. Советской, 56,

Кофейня Mr. Cup на ул. Советской, 56-а,

«Кофе Культ»

Цена: 390 руб.

В «Кофе Культе» подают классическую шакшуку. Ну, по крайней мере, так о ней заявляют в меню. Блюдо принесли в сковороде с двумя кусочками подсушенного хлеба. Выглядит приятно.

По вкусу замечаний нет только к хлебу. В остальном то, что нам принесли едва ли напоминает шакшуку. Лук, помидоры, чеснок, зелень и, вроде как, даже перчик есть. Но яркий вкус где-то затерялся. Возможно, не хватило специй.

Эта шакшука оказалась суховатой, один из желтков полностью схватился, остальные мягкие.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Natura

Цена: 540 руб.

В Natura к шакшуке можно добавить бекон, пастрами из индейки и куриную сосиску. Больше нигде мы такого не встретили, так что решили воспользоваться возможностью. Итак, перед нами шакшука с беконом.

Петь дифирамбы в этом блюде мы будем хлебу. Теплый, слегка подсушенный, с ягодами – очень вкусно!

Шакшуку подали в маленькой сковороде. Выглядит красиво, но желтки снова схватились. Есть зелень и сыр фета, они добавляют вкусу красок.

А вот помидоры и перец просто обжарены на сковороде, пюре из них не вышло. Это вкусно, но это снова яичница.

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

«Филипповский by Salden’S»

Цена: 390 руб.

В «Филипповском» шакшука необычная, и об этом сразу предупреждает официант. В ней вместо традиционных жареных – яйца пашот. Но это даже добавляет вкуса.

Томатная паста с перцем классно сочетается с жидким желтком. Вкусы играют очень хорошо – пряность и кислинка заставляют влюбиться в это блюдо.

Ну и бриошь, которую подают с шакшукой, не отстает. Вкусная, теплая, слегка подсушенная. Можно макать прямо в овощное пюре.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Mr. Cup

Цена: 390 руб.

Нам снова повезло. В Mr.Сup нам подали шакшуку с жидким желтком. И даже сковорода ситуацию не испортила.

В блюде ощущается печеный перец, есть большие кусочки феты, кинза, помидоры. Тепло и вкусно. Но не так ярко, как в «Филипповском».

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

Ресторан «Светски»

Цена: 650 руб.

В меню заявлена с буйством специй, обожженным перцем, фетой и ремесленный хлебом. На самом деле, блюдо выглядит чуть скромнее, чем описание.

Но! Желток жидкий, пюре из овощей приятное на вкус. Ощущаются небольшие кусочки перца и томатов.

Буйства специй не хватило. Красный перец был, но играл не очень ярко. А еще хлеб положили прямо в сковороду с шакшукой, и он там утонул. Но последнее, – мелочи.

В целом, блюдо хорошее, но не очень яркое.

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

Самое дорогое блюдо — ресторан «Светски» (650 руб.)

Самое дешевое блюдо — «Кофе Культ», «Филипповский by Salden’S», Mr.Cup (390 руб.)

Самое вкусное блюдо, по мнению редакции Myslo, — «Филипповский by Salden’S».