  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. События
  5. «Хочу стать инженером»: о чем мечтают участники региональной олимпиады по робототехнике - MySlo.ru
город
город
Регистрация
«Хочу стать инженером»: о чем мечтают участники региональной олимпиады по робототехнике

«Хочу стать инженером»: о чем мечтают участники региональной олимпиады по робототехнике

Ребята уже сейчас могут сами собирать и программировать роботов. Поговорили с юными талантами и узнали, как это увлечение повлияло на их жизнь.

В детском технопарке «Кванториум» Тульского государственного машиностроительного колледжа имени Никиты Демидова прошли финальные испытания региональной олимпиады для школьников по робототехнике.

PAV-2894_result.jpg

Первый тур олимпиады проходил в заочной форме. Учащиеся 6-11 классов должны были представить проект на тему «Смотрители вечности» по созданию роботов, отслеживающих время: часов, календарей, органайзеров, сверхточных измерителей времени и других. По итогам отбора в очный тур прошла 21 команда, набравшая наибольшее количество баллов.

PAV-2865_result.jpg

Финалистам нужно было собрать робота, который должен двигаться по заданной траектории и ориентироваться в пространстве по расположению маркеров. Робот должен быть перенести кубик и при этом пройти как можно больше специальных зон.

PAV-2891_result.jpg

Каждый из участников уже несколько занимается робототехникой, и, кажется, готов говорить о своем увлечении часами.

PAV-2882_result.jpg

Анастасия Русси, 16 лет: 

— Робототехникой занимаюсь уже пять лет. Я разносторонний человек, люблю пробовать новое, поэтому когда-то решила испытать себя и в этом направлении. Мне понравилось! Я окончила два курса по робототехнике, занималась по девять часов в неделю. Сейчас уделяю увлечению меньше времени, но продолжаю участвовать в олимпиадах и работать над проектами в школе.

Робототехника — это легко. Даже для девчонок. Стоит разобраться один раз, а потом уже в этом тонешь. Мне нравится собирать роботов, это очень увлекает. Например, в этом году при отборе на эту олимпиаду нужно было собрать ходячий робот-будильник. Мы сделали это всего за два дня.

В будущем я хочу поступить в университет на специальность, связанную с IT. Потому что перспектив в этой сфере сейчас очень много. Роботы появляются везде: в быту, в медицине, в сфере обслуживания. Те, кто будет уметь их создавать, будет успешен и востребован.

PAV-2901_result.jpg

Руслан Амадян, 16 лет:

— Я увлекся робототехникой три года назад. В прошлом году впервые пришел на олимпиаду, но случился провал и в разработке, и в стратегии. Тогда мы с моим сокомандником решили в последний момент решили изменить идею, это было ошибкой. В этот раз мы подготовились лучше.

Думаю, что робототехника может стать моей будущей профессией. Хочу стать инженером-конструктором или программистом. Робототехника — не просто хобби, это моя жизнь. Я занимаюсь ей в Центре поддержки одаренных детей. Там у нас есть готовые наборы для создания роботов.

Но я люблю создавать что-то и дома. Здесь уже в ход порой идет старая бытовая техника. Там много механизмов, которые можно использовать, а остальное можно купить дешево на маркетплейсах.

Люблю паять и уверен, что что-то интересное можно создать и из подручных материалов, которые есть в каждом доме. Это очень интересно!

PAV-2918_result.jpg

Дмитрий Злобин, 11 лет:

— Робототехника меня привлекает с пяти лет. Я увидел по телевизору, как создают роботов, и попросил родителей отвезти меня в какой-нибудь кружок. Уже на первом занятии я понял, что мне это сильно нравится.

Моя любовь к роботам для меня очень важна. Дома у меня все засыпано конструктором LEGO. Думаю, что мое увлечение передалось мне от дедушки Он конструировал комплекс «Панцирь».

Я постоянно что-то строю и не только на занятиях в кружке. На все праздники прошу подарить мне новый конструктор, чтобы было чем занять руки. Надеюсь, скоро мы будем побеждать на всех соревнованиях.

PAV-2926_result.jpg

Максим Логунов, 14 лет:

— С детства любил LEGO. Мне еще тогда говорили, что я стану конструктором. С возрастом это увлечение переросло в пристрастие к робототехнике. Сейчас я занимаюсь изучением и программированием беспилотных летательных аппаратов. С этим и хочу связать свою жизнь.

Я думаю, это перспективное направление и для молодых специалистов, и для всей страны. Классно, что сейчас детей учат робототехнике. Любой может проявить свои способности, это круто!

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
24 ноября, в 22:13 0
Другие статьи по темам
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Тулагоргазу» – 70 лет: с чего все начиналось и кто сейчас обеспечивает тепло и комфорт в домах туляков
«Тулагоргазу» – 70 лет: с чего все начиналось и кто сейчас обеспечивает тепло и комфорт в домах туляков
Финал «Оружейной лиги» КВН и последний домашний матч «Арсенала» в этом году: выходные в Туле
Финал «Оружейной лиги» КВН и последний домашний матч «Арсенала» в этом году: выходные в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.