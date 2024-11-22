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Творческая встреча с Алексеем Пирязевым

Творческая встреча с Алексеем Пирязевым

23 ноября в кластере «Октава» пройдет творческая встреча с Алексеем Пирязевым — «Намобилкус — терапия для репортажного фотографа или как вернуть себе хобби».

Как не потерять живой интерес к фотографии, когда любимая работа становится рутиной? На этот вопрос ответим вместе с Алексеем на встрече.
Зачастую именно любовь к фотографии приводит человека в профессию. Но каждодневное выполнение похожих друг на друга задач приводит к появлению шаблонов. Теряется первоначальная искра. Как не потерять живой интерес к фотографии, когда любимая работа становится рутиной? На этот вопрос ответим вместе с Алексеем на встрече.

Алексей Пирязев (Тула) — фотокорреспондент газеты «Слобода», портала «MYSLO» и журнала «Модный город» с десятилетним стажем.

Место проведения: лекторий библиотеки, 1 этаж.

Стоимость: от 315 руб.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
23 ноября 2024, суббота
17:00
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