23 ноября в кластере «Октава» пройдет творческая встреча с Алексеем Пирязевым — «Намобилкус — терапия для репортажного фотографа или как вернуть себе хобби».



Как не потерять живой интерес к фотографии, когда любимая работа становится рутиной? На этот вопрос ответим вместе с Алексеем на встрече.

Зачастую именно любовь к фотографии приводит человека в профессию. Но каждодневное выполнение похожих друг на друга задач приводит к появлению шаблонов. Теряется первоначальная искра. Как не потерять живой интерес к фотографии, когда любимая работа становится рутиной? На этот вопрос ответим вместе с Алексеем на встрече.

Алексей Пирязев (Тула) — фотокорреспондент газеты «Слобода», портала «MYSLO» и журнала «Модный город» с десятилетним стажем.

Место проведения: лекторий библиотеки, 1 этаж.



Стоимость: от 315 руб.