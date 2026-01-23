  1. Моя Слобода
День студента и большой гастроужин: выходные в Туле

А еще концерт группы «Комиссар» — в нашем обзоре выходных.

День студента и большой гастроужин: выходные в Туле

Открытый микрофон

Когда: 23 января, пятница, 20.00.
Где: Саундпорт.
 

Открытый микрофон

23 января в пространстве Саундпорт пройдет «Открытый» микрофон».

 

Комиссар

Когда: 23 января, пятница, 19.00.
Где: ДК «Туламашзавод».
 

Комиссар

23 января в ДК «Туламашзавод» выступит группа «Комиссар».

 

День студента в ДКЖ

Когда: 23 января, пятница, 18.00.
Где: Арт-резиденция «ДКЖ».
 

День студента в ДКЖ

23 января в арт-резиденции «ДКЖ» пройдет большая вечеринка «Эй, студент!».

 

КСЛП

Когда: 25 января, воскресенье, 16.00.
Где: Бистро «Ба».
 

КСЛП

25 января в бистро «Ба» пройдет коллективный сеанс лепки пельменей.

 

Гастроужин в «ХУДе.»

Когда: 25 января, воскресенье, 19.00.
Где: Бар «ХУД.».
 

Гастроужин в «ХУДе.»

25 января в «ХУДе.» пройдет первый гастроужин. Шеф-повара «ХУДа.» и
WhatElse? поэкспериментируют с комбинациями стритфуда и ресторанных позиций.

 

День студента на Губернском катке

Когда: 25 января, воскресенье, 16.00.
Где: Площадь Ленина.
 

День студента на Губернском катке

25 января на Губернском катке отметят День студента.

а что в кино?

Марти Великолепный

В кинотеатрах вышел «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе  Главный герой Марти Маузер — амбициозный игрок в настольный теннис, который готов на любые уловки и безумства, лишь бы пробиться к славе и признанию.  За этот фильм Тимоти Шаламе пророчат «Оскар».

 

Автор:
Фотограф:
23 января, в 15:20 0
