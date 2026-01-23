День студента и большой гастроужин: выходные в Туле

25 января в « ХУДе. » пройдет первый гастроужин . Шеф-повара «ХУДа.» и WhatElse? поэкспериментируют с комбинациями стритфуда и ресторанных позиций.

Марти Великолепный





В кинотеатрах вышел «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе Главный герой Марти Маузер — амбициозный игрок в настольный теннис, который готов на любые уловки и безумства, лишь бы пробиться к славе и признанию. За этот фильм Тимоти Шаламе пророчат «Оскар».