День студента и большой гастроужин: выходные в Туле

Открытый микрофон
Где: Саундпорт.
23 января в пространстве Саундпорт пройдет «Открытый» микрофон».
Комиссар
Где: ДК «Туламашзавод».
23 января в ДК «Туламашзавод» выступит группа «Комиссар».
День студента в ДКЖ
Где: Арт-резиденция «ДКЖ».
23 января в арт-резиденции «ДКЖ» пройдет большая вечеринка «Эй, студент!».
КСЛП
Где: Бистро «Ба».
25 января в бистро «Ба» пройдет коллективный сеанс лепки пельменей.
Гастроужин в «ХУДе.»
Где: Бар «ХУД.».
25 января в «ХУДе.» пройдет первый гастроужин. Шеф-повара «ХУДа.» и
WhatElse? поэкспериментируют с комбинациями стритфуда и ресторанных позиций.
День студента на Губернском катке
Где: Площадь Ленина.
25 января на Губернском катке отметят День студента.
Марти Великолепный
В кинотеатрах вышел «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе Главный герой Марти Маузер — амбициозный игрок в настольный теннис, который готов на любые уловки и безумства, лишь бы пробиться к славе и признанию. За этот фильм Тимоти Шаламе пророчат «Оскар».