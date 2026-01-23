  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Еда
  5. Контрольная закупка Myslo: пробуем квашеную капустку - MySlo.ru
город
город
Регистрация

Контрольная закупка Myslo: пробуем квашеную капустку

Еду оцениваем субъективно, но честно!

Контрольная закупка Myslo: пробуем квашеную капустку
Фото Алексея Пирязева.

Квашеная капуста — зимний суперфуд. За небольшую плату вы приобретаете огромную пользу для организма: большое количество витамина C, много клетчатки и пробиотики. А еще капуста пригодится всем, кто на диете, ведь в ней очень мало калорий.

Мы купили квашеную капусту пяти разных производителей в популярных супермаркетах, чтобы выбрать самую вкусную и чистую по составу:

  • «Зеленая линия»,
  • ИП Рузаев Д. В.,
  • «Квашенка»,
  • «Традиции вкуса»,
  • Global Village.
 

«Зеленая линия»

PAV-0794.jpg

Цена: 77,99 рублей.

Производитель: ООО «Дары природы», Московская область, городской округ Долгопрудный.

Состав: капуста белокочанная, морковь, соль.

Капуста нашинкована крупно, моркови много. В рассоле она не плавает. Эта капуста как будто немного недоквашенная и сыроватая — вкус неяркий, слабый. При этом во рту она приятно хрустит. Продукт подойдет тем, кто не любит, когда слишком солено или кисло. Также стоит отметить, что в этой капусте совсем нет сахара, что является огромным плюсом для тех, кто следит за фигурой, или диабетиков.

В целом капуста «Зеленая линия» более чем съедобна! Уважение заслуживает и ее кристально чистый состав.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

 

ИП Рузаев Д. В.

PAV-0790.jpgЦена: 219,99 рублей.

Производитель: К (Ф)Х Рузаев Д. В., Московская область, Луховицкий р-н, село Нижне-Маслово.

Состав: капуста белокочанная, соль, морковь, яблочный сок (антоновка).

Эта капуста — от местного фермера и не имеет торговой марки, но в редакции мы назвали её «пальчики оближешь!». У продукта такой вкус, как будто его квасила ваша бабушка в деревне своими руками. Благодаря тому, что при закваске использовали не сахар, а яблочный сок, капусте передаётся особый, освежающий привкус. Она хрустящая, не плавает в рассоле, приятно хрустит на зубах. Одним словом — идеальная!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

 

«Квашенка»

PAV-0789.jpg

Цена: 79,99 рублей

Производитель: ООО «Агропрод», Московская область, г. Чехов.

Состав: капуста белокочанная, морковь, соль.

Эта капуста оказалась будто бы перекисшей — ощущается яркий вкус уксуса. Ни намёка на сладость! Несмотря на то, что капуста нашинкована крупно, структура у нее размякшая, словно ее передержали при закваске. «Квашенка» нам совсем не понравилась!

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

 

Global Village

PAV-0792.jpg

Цена: 99,99 рублей.

Производитель: ООО «Традиции Вкуса», Московская область, г. Дмитров.

Состав: капуста белокочанная, вода питьевая, морковь, соль.

Больше всего порадовала аккуратная, тоненькая нарезка овощей, отсутствие жестких частей и крупных кусков капусты. Капуста хрустящая, сочная, в меру соленая, в меру кислая, рассола мало — все как нужно! Мы уверены, что эта капуста понравится всем, — можете смело брать. 

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

 

«Традиции вкуса»

PAV-0787.jpg

Цена: 109,99 рублей.

Производитель: ООО «Традиции Вкуса», Московская область, г. Дмитров.

Состав: капуста белокочанная свежая, морковь свежая, соль пищевая, лавровый лист, перец черный горошек, регулятор кислотности уксусная кислота, смесь подсластителей «Аспасвит 185» (Е954, Е952), консерванты (сорбат калия и бензоат натрия).

Для обычной квашеной капусты состав внушительный, что уже огромный минус для продукта. На вкус он также нас разочаровал — капуста ужасно кислая, и ее невозможно есть (один из дегустаторов даже не смог ее проглотить). Капустная масса размякла в рассоле и не хрустит во рту. Гадость!

Наша оценка: 0 из 5 баллов.

 

Самый дорогой продукт — ИП Рузаев Д. В. (219,99 рублей).

Самый дешевый продукт — «Зеленая линия» (77,99 рублей).

Самый вкусный продукт, по мнению редакции Myslo, — ИП Рузаев Д. В. и Global Village.

Сюжет: Где поесть
Где вкуснее всего можно поесть в Туле: подводим итоги 2025-го
Обзоры / Еда
Где вкуснее всего можно поесть в Туле: подводим итоги 2025-го
7 января, в 10:25, 36 47040 5
Контрольная закупка Myslo: выбираем самую вкусную красную икру для новогоднего застолья
Обзоры / Еда
Контрольная закупка Myslo: выбираем самую вкусную красную икру для новогоднего застолья
27 декабря, в 12:15, 43 46548 6
Контрольная закупка Myslo: пробуем гороховый суп из магазинов
Обзоры / Еда
Контрольная закупка Myslo: пробуем гороховый суп из магазинов
28 ноября, в 16:14, 7 40506 1
Контрольная закупка Myslo: пробуем говяжий холодец
Обзоры / Еда
Контрольная закупка Myslo: пробуем говяжий холодец
7 ноября, в 19:46, 70 21466 5
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
Фотограф:
23 января, в 10:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
Квашеная капуста
Место
Тула
Где в Туле отключат электроэнергию 26 января
Жизнь Тулы и области
Где в Туле отключат электроэнергию 26 января
вчера, в 21:40, 53 776 0
В Алексинском районе открылся модульный дом культуры
Жизнь Тулы и области
В Алексинском районе открылся модульный дом культуры
вчера, в 15:34, 38 1220 0
В Тульской области учатся более 74 тысяч студентов
Жизнь Тулы и области
В Тульской области учатся более 74 тысяч студентов
вчера, в 13:30, 37 813 0
Центральную Россию ждут снегопады и резкое потепление
Жизнь Тулы и области
Центральную Россию ждут снегопады и резкое потепление
вчера, в 18:07, 36 2641 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
День студента и большой гастроужин: выходные в Туле
День студента и большой гастроужин: выходные в Туле
SHAMAN, Полина Гагарина и NЮ: топ концертов этой зимы в Туле
SHAMAN, Полина Гагарина и NЮ: топ концертов этой зимы в Туле

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.