Контрольная закупка Myslo: пробуем квашеную капустку

Фото Алексея Пирязева.

Квашеная капуста — зимний суперфуд. За небольшую плату вы приобретаете огромную пользу для организма: большое количество витамина C, много клетчатки и пробиотики. А еще капуста пригодится всем, кто на диете, ведь в ней очень мало калорий.



Мы купили квашеную капусту пяти разных производителей в популярных супермаркетах, чтобы выбрать самую вкусную и чистую по составу:

«Зеленая линия»,

ИП Рузаев Д. В.,

«Квашенка»,

«Традиции вкуса»,

Global Village.

«Зеленая линия»

Цена: 77,99 рублей.

Производитель: ООО «Дары природы», Московская область, городской округ Долгопрудный.

Состав: капуста белокочанная, морковь, соль.

Капуста нашинкована крупно, моркови много. В рассоле она не плавает. Эта капуста как будто немного недоквашенная и сыроватая — вкус неяркий, слабый. При этом во рту она приятно хрустит. Продукт подойдет тем, кто не любит, когда слишком солено или кисло. Также стоит отметить, что в этой капусте совсем нет сахара, что является огромным плюсом для тех, кто следит за фигурой, или диабетиков.



В целом капуста «Зеленая линия» более чем съедобна! Уважение заслуживает и ее кристально чистый состав.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

ИП Рузаев Д. В.

Цена: 219,99 рублей.



Производитель: К (Ф)Х Рузаев Д. В., Московская область, Луховицкий р-н, село Нижне-Маслово.



Состав: капуста белокочанная, соль, морковь, яблочный сок (антоновка).



Эта капуста — от местного фермера и не имеет торговой марки, но в редакции мы назвали её «пальчики оближешь!». У продукта такой вкус, как будто его квасила ваша бабушка в деревне своими руками. Благодаря тому, что при закваске использовали не сахар, а яблочный сок, капусте передаётся особый, освежающий привкус. Она хрустящая, не плавает в рассоле, приятно хрустит на зубах. Одним словом — идеальная!



Наша оценка: 5 из 5 баллов.

«Квашенка»

Цена: 79,99 рублей



Производитель: ООО «Агропрод», Московская область, г. Чехов.



Состав: капуста белокочанная, морковь, соль.



Эта капуста оказалась будто бы перекисшей — ощущается яркий вкус уксуса. Ни намёка на сладость! Несмотря на то, что капуста нашинкована крупно, структура у нее размякшая, словно ее передержали при закваске. «Квашенка» нам совсем не понравилась!



Наша оценка: 2 из 5 баллов.

Global Village

Цена: 99,99 рублей.



Производитель: ООО «Традиции Вкуса», Московская область, г. Дмитров.



Состав: капуста белокочанная, вода питьевая, морковь, соль.



Больше всего порадовала аккуратная, тоненькая нарезка овощей, отсутствие жестких частей и крупных кусков капусты. Капуста хрустящая, сочная, в меру соленая, в меру кислая, рассола мало — все как нужно! Мы уверены, что эта капуста понравится всем, — можете смело брать.



Наша оценка: 5 из 5 баллов.

«Традиции вкуса»

Цена: 109,99 рублей.



Производитель: ООО «Традиции Вкуса», Московская область, г. Дмитров.



Состав: капуста белокочанная свежая, морковь свежая, соль пищевая, лавровый лист, перец черный горошек, регулятор кислотности уксусная кислота, смесь подсластителей «Аспасвит 185» (Е954, Е952), консерванты (сорбат калия и бензоат натрия).



Для обычной квашеной капусты состав внушительный, что уже огромный минус для продукта. На вкус он также нас разочаровал — капуста ужасно кислая, и ее невозможно есть (один из дегустаторов даже не смог ее проглотить). Капустная масса размякла в рассоле и не хрустит во рту. Гадость!



Наша оценка: 0 из 5 баллов.

Самый дорогой продукт — ИП Рузаев Д. В. (219,99 рублей).



Самый дешевый продукт — «Зеленая линия» (77,99 рублей).



Самый вкусный продукт, по мнению редакции Myslo, — ИП Рузаев Д. В. и Global Village.