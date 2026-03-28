Что бесит студента-первокурсника

Он еще неопытный, но первая сессия уже позади, и море ему по колено! Myslo тут как тут: поговорили, расспросили на условиях анонимности, что раздражает студента-первокурсника, — получился целый список!

Наш первокурсник — туляк, который поступил в московский вуз, живет в общежитии, по выходным ездит в Тулу домой. И вот что его бесит.

Каждый день вставать к первой паре — это как вообще? Ладно бы еще только вставать, так еще и ездить надо на эти пары, и там еще учиться, и зачеты с экзаменами сдавать (шутка)! Почему нельзя хотя бы пару дней в неделю ставить ко второй-третьей паре? Как говорит один лектор, «у науки на этот вопрос пока нет ответа, наука безмолвствует». Когда все звонят по очереди. Папа, мама, дедушка, бабушка, дядя — и снова по кругу! Терпения не хватает — вас много, а я один. Или общайтесь между собой чаще, или напишите в мессенджер. Пожалуйста! Соседи по общаге, которых прямо раздирает на общей кухне на ночь глядя пожарить какую-нибудь селедку, чеснок или что-то еще более экзотическое (но от этого не меньше пахнущее!). Надо будет как-нибудь в отместку им заквасить капусту — хотя, думаю, они даже не поймут намека. Физ-ра. Не сам предмет, а его организация. Напрягает целый день таскать с собой переобувку, так как оставлять в раздевалке не разрешают. Вот и приходится ждать, когда на улице все растает и высохнет. Удаленность общаги от университета. Все-таки час езды до «инстика» — это много, целых два часа жизни в день я трачу на дорогу. Думаю, можно было бы дополнительный рейс сделать, ну или какую-нибудь пару на «удаление» сделать — всегда же можно что-то придумать! Автобусы до универа и обратно забиты студентами под завязку. График тоже можно было бы изменить, измерив пассажиропоток в часы пик. А то автобусы ездят либо полупустые, либо битком набитые! Столичная удалённость нужных мест друг от друга. Поначалу было странно такое отношение ко времени. Но столица большая, и опоздание на 20-30 минут здесь в порядке вещей. Больше бесит ждать, когда по привычке приехал раньше. Долгий путь до дома. Со всеми пересадками и всеми ожиданиями получается в среднем 4-4,5 часа в пути — все же это довольно долго. Делать нечего — придется отучиться и изобрести телепортацию! Отцовские подколы и мамина забота. Просто деться от них некуда! То отец «кринжа навалит», то мама какую-то дичь говорит — поеду-ка я обратно в общагу. «Живность» в общаге (и я не соседей имею в виду!). Осенняя дератизация и дезинсекция в общежитиях пока не дали результата. Ждём. Надвигающаяся сессия. Даже не сама сессия, а ее наличие и, главное, отношение к ней родителей. У меня иногда ощущение, что учусь не я, а они. То, что не считают взрослым. Как учиться, так «ты уже взрослый» и т. д. А в обычной жизни к моему мнению прислушиваться не надо? Как говорит наш куратор, «так это не работает».

