Академия РУБИКОН — теперь и в Левобережном

erid: F7NfYUJCUneP4W7VRPYR

Технологии стремительно меняют мир, и самое важное, что мы можем дать нашим детям, это возможность освоить навыки, которые помогут им стать частью этого будущего.

Именно поэтому Академия РУБИКОН открыла новые классы в микрорайоне Левобережном, где дети от 5 до 16 лет познакомятся с программированием, дизайном, робототехникой и другими IT-направлениями.

Зачем детям IT-образование?

Ответ очевиден: оно не только развивает интеллект, но и формирует те личностные качества, которые пригодятся в любой сфере жизни.

Сейчас все дети ходят в какие-нибудь спортивные секции, но реальная карьера в спорте — это шанс для немногих, а вот владение IT-технологиями открывает двери каждому.

IT — это базис, который понадобится любому человеку в будущем независимо от выбора профессии.

Какие качества развиваются у ребенка, если он занимается IT?

Навыки, которые развиваются у ребенка через программирование, графический дизайн, робототехнику и 3D-моделирование:

Программирование

Логическое мышление — ребенок учится строить алгоритмы, искать оптимальные пути решения задач. Аналитические способности — умение анализировать данные, выявлять закономерности и причины ошибок. Внимание к деталям — важно учитывать каждый символ, чтобы программа работала корректно. Креативность — написание кода превращается в создание уникальных приложений, игр или сайтов. Навыки решения проблем — умение преодолевать технические трудности и находить эффективные решения.

Графический дизайн

Творческое мышление — работа с визуальными концепциями развивает фантазию и чувство стиля. Работа с цветом и формой — понимание теории цвета, гармонии, композиции. Коммуникационные навыки — создание дизайнов, которые эффективно передают идеи или эмоции. Технические навыки — работа с профессиональными программами, такими как Adobe Photoshop, Illustrator и Figma. Умение работать с обратной связью — совершенствование проектов по комментариям клиентов или наставников.

Робототехника

Инженерное мышление — понимание, как устроены механизмы, и создание собственных роботов. Работа в команде — проекты часто выполняются коллективно, развивая лидерство и сотрудничество. Системное мышление — умение видеть проект целиком, от идеи до реализации. Навыки программирования — управление роботами с помощью кода. Инновационное мышление — поиск нестандартных решений для механических задач.

3D-моделирование

Пространственное мышление — развитие способности видеть и создавать объемные формы. Точность и внимательность — создание объектов требует детальной проработки всех элементов. Проектное мышление — от концепции до реализации: планирование работы и пошаговое выполнение. Эстетическое восприятие — сочетание технологии и искусства для создания уникальных 3D-объектов.

Каждое направление не только развивает полезные навыки, но и открывает двери в перспективные профессии будущего.

В каких профессиях будут востребованы наши дети в будущем?

1. Робототехника:

Живые роботы . Будущие инженеры-робототехники смогут проектировать системы, которые взаимодействуют напрямую с человеческим разумом. Это программируемые существа, которые выполняют задачи в медицине и на производстве.

Роботизированные инспекторы . Роботы для мониторинга опасных объектов, таких как ядерные станции, или работа в космосе.

Экзоскелеты. Разработка механизмов, которые позволяют увеличить физическую силу человека.

2. Программирование:

Искусственный интеллект . Создание алгоритмов, которые помогают в автоматизации и научных открытиях.

Квантовые вычисления . Работа с данными на невиданной прежде скорости, решение глобальных проблем.

ИИ-учёные. Программирование систем, которые могут сами создавать новые научные теории и разработки.

3. Нейросети:

Нейроинтерфейсы . Управление техникой силой мысли.

Цифровые близнецы здоровья . Моделирование человеческого тела и мониторинг состояния через нейросети.

ИИ для медицины. Использование интеллектуальных алгоритмов для более точной диагностики.

4. 3D-моделирование:

3D-печать костей . Разработка материалов для медицинских протезов и других применений в медицине.

Плавучие фермы . Использование 3D-моделирования для улучшения сельского хозяйства и экологии.

Напечатанная еда . Создание продуктов с заданными характеристиками с помощью 3D-принтеров.

Искусственные глаза. Использование технологий для восстановления зрения.

Компьютерная Академия РУБИКОН с 2017 года обучает детей и в других районах Тулы, а также открыла представительство и востребована в Московской области.

Как проходит обучение школьников IT-навыкам?

Светлана Савина,

директор Компьютерной Академии:

— Наша команда с 2017 года создает уникальные образовательные траектории, которые позволяют детям пройти путь от новичка до эксперта в мире IT. Мы не просто короткие курсы, а полноценная образовательная среда, где каждый ребенок получает качественное IT-образование, опирающееся на системный подход и многолетний опыт.

Работа Академии лицензирована Министерством образования Тульской области, а успехи наших студентов на олимпиадах и в хакатонах подтверждают высокий уровень подготовки.

В 2022 и 2024 годах мы были признаны одним из лучших образовательных учреждений города Тулы в области дополнительного образования для детей.

Мы создаем среду, где дети не только изучают технологии, но и раскрывают свои таланты, развивают мышление и уверенно шагают в мир будущего!

Модульная система обучения

Все программы Академии разработаны по принципу блочно-модульного обучения, что позволяет студентам познакомиться с миром IT с разных сторон, с тем чтобы в итоге осознанно выбрать профильное направление по душе.

Программы поделены в зависимости от возраста.

В программе IT-знайка для самых маленьких (5-6 лет) занятия проходят в игровой форме. Дети учатся программировать с помощью простых визуальных блоков, строят первые 3D-модели и создают мультфильмы в программах для анимации.

Этот этап обучения помогает развить логику и креативное мышление. Ребенок учится наглядно и через практику.

В программе Kids для 7-8 лет дети осваивают программирование в Scratch и создают модификации для Minecraft. Также изучают робототехникау на платформе LEGO WeDo, основы графического дизайна в Photoshop и 3D-моделирование. Учебный процесс проходит в формате игры, мотивируя детей.

Если вашему ребенку 9-10 лет, на программе Junior он познакомится с программированием на Python, 3D-моделированием, созданием игр и веб-дизайном. Робототехника Lego Mindstorms и видеоблогинг развивают как технические, так и творческие навыки детей.

В 11-12 лет на программе Middle дети погружаются в мир современных технологий. Они изучают программирование на Python, создание игр на Construct 2 и веб-разработки на HTML и CSS. Ребята также осваивают 3D-моделирование, графический дизайн и изучают схемотехнику (продвинутую робототехнику).

В старшей группе (с 13 лет) студенты углубленно изучают программирование Arduino, создание 3D-моделей в Blender, основы айдентики — разработки фирменного стиля. Студенты создают 2D-игры на Unity, осваивают язык программирования C#, сайтов на HTML, изучают разработку мобильных игр на Android. Это углубленный курс для тех, кто хочет освоить передовые IT-направления!

Продвинутый уровень, или «Профиль». Сюда можно перейти, только окончив Детскую Компьютерную Академию.

В рамках этого уровня студенты углубленно изучают выбранные направления: программирование, 3D-моделирование, графический дизайн или робототехнику.

Подростки не только изучают программы и профессии, но и создают собственные проекты, которые могут представить на олимпиадах и в хакатонах, получить бесценный опыт, познакомиться с будущими работодателями и узнать о стажировках.

Участие в конкурсах — это возможность проявить свои способности, получить «боевой» опыт работы в условиях, приближенных к реальным проектам, когда ограничено время и присутствует конкуренция.

В результате у ребят повышается уверенность в себе, в своих силах, знаниях, навыках, или напротив, они понимают, где еще нужно поработать и чему подучиться. Такая «естественная» мотивация к обучению — самая правильная, т. к. ребенок получает знания не вынужденно, а «для себя», потому что ему интересно.

Хакатоны являются своеобразным трамплином в IT-карьере, т. к. успешно выступившие участники могут иметь преимущества при поступлении в вуз или для участия в специализированных программах, например «Сириус» в Сочи.

Развитие soft skills*

Специалисты из Министерства образования говорят, что сегодня развитие личностных навыков — это 50% успеха в карьере и бизнесе. К таким навыкам относятся, например, умение общаться «вживую», а не только через соцсети, критическое мышление, умение работать в команде, способности к самоанализу и креативности.

В Академии много внимания уделяется навыкам коммуникации и самопрезентации, умению защищать свои проекты и достигать поставленных целей.

Внимательный подход

Каждому ребенку требуется внимание, поэтому в Академии РУБИКОН дети учатся в небольших группах — до 16 человек.

Это позволяет преподавателям успевать следить за успехами каждого ученика, помогать справляться со сложными заданиями и вовремя подсказывать, если у ребенка возникают вопросы.

Родителям важно видеть прогресс своего ребенка. Для удобства преподаватели отправляют отчеты по занятиям в чат WhatsApp, а также можно увидеть результаты на платформе dnevnik.ru, где отслеживаются успехи учеников.

Практические работы — будь то игры, сайты или дизайн-проекты — также можно увидеть в презентации итогового проекта.

Гибкость расписания

В Академии стараются сделать расписание удобным как для детей, так и для родителей. Занятия проходят 1 или 2 раза в неделю, во второй половине дня, в разное время, по будням или выходным.

В будни занятия обычно проводятся после школы, а в выходные предлагаются более продолжительные блоки обучения. Если ребенок по уважительной причине пропустил занятие, его всегда можно будет восстановить по договоренности с учебным отделом.

Экскурсии и сотрудничество с топовыми IT-компаниями

Академия также организует экскурсии для детей в ведущие IT-компании страны, такие как «Яндекс», «Т-банк», «Сбер», «Майл.ру» и «Сколково». Такие мероприятия позволяют ребятам погрузиться в реальный мир технологий, познакомиться с ведущими специалистами и увидеть, как устроен рабочий процесс в крупнейших компаниях.

Как это выглядит на практике?

Вот несколько реальных историй успеха учеников.

Алексей Арсеньев пришел в Академию с интересом к программированию и робототехнике. Сейчас он создает свои проекты, участвует в конкурсах и уже видит свою карьеру в IT. Его история — яркий пример того, как обучение в Академии помогает детям открыть свои таланты и найти себя.

Ксения Краева всегда мечтала стать дизайнером. Занятия в Академии помогли ей развить свои навыки в области графического дизайна, 3D-моделирования и анимации. Теперь она планирует поступать в вуз и развивать свои проекты дальше.

Глеб Фомин начал с увлечения программированием, а в Академии открыл для себя робототехнику. Его достижения на международных олимпиадах по робототехнике впечатляют, и сейчас он планирует продолжать свое образование в сфере инженерии.

Не упустите возможность дать своему ребенку уверенное будущее — записывайтесь на бесплатный мастер-класс в Академии РУБИКОН в Левобережном и позвольте ему сделать первый шаг навстречу технологиям!

Ваш ребенок сможет познакомиться с преподавателями, попробовать свои силы в программировании и сделать первый шаг в мир IT!

Компьютерная Академия РУБИКОН находится по адресам:

ул. Епифанская, 54 (ост. «Площадка», около ТРЦ «РИО»);

пр. Ленина, 136 (ЖК «Зеленстрой»);

ул. Восточная, 13 (мкр-н Левобережный).

Для записи звоните +7 (4872) 711-711, и менеджеры с радостью ответят на все вопросы.

* Мягкие навыки (англ.). — Прим. ред.