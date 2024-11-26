Академия РУБИКОН — теперь и в Левобережном

Именно поэтому Академия РУБИКОН открыла новые классы в микрорайоне Левобережном, где дети от 5 до 16 лет познакомятся с программированием, дизайном, робототехникой и другими IT-направлениями.
Зачем детям IT-образование?
Ответ очевиден: оно не только развивает интеллект, но и формирует те личностные качества, которые пригодятся в любой сфере жизни.
Сейчас все дети ходят в какие-нибудь спортивные секции, но реальная карьера в спорте — это шанс для немногих, а вот владение IT-технологиями открывает двери каждому.
IT — это базис, который понадобится любому человеку в будущем независимо от выбора профессии.
Какие качества развиваются у ребенка, если он занимается IT?
Навыки, которые развиваются у ребенка через программирование, графический дизайн, робототехнику и 3D-моделирование:
Программирование
- Логическое мышление — ребенок учится строить алгоритмы, искать оптимальные пути решения задач.
- Аналитические способности — умение анализировать данные, выявлять закономерности и причины ошибок.
- Внимание к деталям — важно учитывать каждый символ, чтобы программа работала корректно.
- Креативность — написание кода превращается в создание уникальных приложений, игр или сайтов.
- Навыки решения проблем — умение преодолевать технические трудности и находить эффективные решения.
Графический дизайн
- Творческое мышление — работа с визуальными концепциями развивает фантазию и чувство стиля.
- Работа с цветом и формой — понимание теории цвета, гармонии, композиции.
- Коммуникационные навыки — создание дизайнов, которые эффективно передают идеи или эмоции.
- Технические навыки — работа с профессиональными программами, такими как Adobe Photoshop, Illustrator и Figma.
- Умение работать с обратной связью — совершенствование проектов по комментариям клиентов или наставников.
Робототехника
- Инженерное мышление — понимание, как устроены механизмы, и создание собственных роботов.
- Работа в команде — проекты часто выполняются коллективно, развивая лидерство и сотрудничество.
- Системное мышление — умение видеть проект целиком, от идеи до реализации.
- Навыки программирования — управление роботами с помощью кода.
- Инновационное мышление — поиск нестандартных решений для механических задач.
3D-моделирование
- Пространственное мышление — развитие способности видеть и создавать объемные формы.
- Точность и внимательность — создание объектов требует детальной проработки всех элементов.
- Проектное мышление — от концепции до реализации: планирование работы и пошаговое выполнение.
- Эстетическое восприятие — сочетание технологии и искусства для создания уникальных 3D-объектов.
Каждое направление не только развивает полезные навыки, но и открывает двери в перспективные профессии будущего.
В каких профессиях будут востребованы наши дети в будущем?
1. Робототехника:
- Живые роботы. Будущие инженеры-робототехники смогут проектировать системы, которые взаимодействуют напрямую с человеческим разумом. Это программируемые существа, которые выполняют задачи в медицине и на производстве.
- Роботизированные инспекторы. Роботы для мониторинга опасных объектов, таких как ядерные станции, или работа в космосе.
- Экзоскелеты. Разработка механизмов, которые позволяют увеличить физическую силу человека.
2. Программирование:
- Искусственный интеллект. Создание алгоритмов, которые помогают в автоматизации и научных открытиях.
- Квантовые вычисления. Работа с данными на невиданной прежде скорости, решение глобальных проблем.
- ИИ-учёные. Программирование систем, которые могут сами создавать новые научные теории и разработки.
3. Нейросети:
- Нейроинтерфейсы. Управление техникой силой мысли.
- Цифровые близнецы здоровья. Моделирование человеческого тела и мониторинг состояния через нейросети.
- ИИ для медицины. Использование интеллектуальных алгоритмов для более точной диагностики.
4. 3D-моделирование:
- 3D-печать костей. Разработка материалов для медицинских протезов и других применений в медицине.
- Плавучие фермы. Использование 3D-моделирования для улучшения сельского хозяйства и экологии.
- Напечатанная еда. Создание продуктов с заданными характеристиками с помощью 3D-принтеров.
- Искусственные глаза. Использование технологий для восстановления зрения.
Компьютерная Академия РУБИКОН с 2017 года обучает детей и в других районах Тулы, а также открыла представительство и востребована в Московской области.
Как проходит обучение школьников IT-навыкам?
Светлана Савина,
директор Компьютерной Академии:
— Наша команда с 2017 года создает уникальные образовательные траектории, которые позволяют детям пройти путь от новичка до эксперта в мире IT. Мы не просто короткие курсы, а полноценная образовательная среда, где каждый ребенок получает качественное IT-образование, опирающееся на системный подход и многолетний опыт.
Работа Академии лицензирована Министерством образования Тульской области, а успехи наших студентов на олимпиадах и в хакатонах подтверждают высокий уровень подготовки.
В 2022 и 2024 годах мы были признаны одним из лучших образовательных учреждений города Тулы в области дополнительного образования для детей.
Мы создаем среду, где дети не только изучают технологии, но и раскрывают свои таланты, развивают мышление и уверенно шагают в мир будущего!
Модульная система обучения
Все программы Академии разработаны по принципу блочно-модульного обучения, что позволяет студентам познакомиться с миром IT с разных сторон, с тем чтобы в итоге осознанно выбрать профильное направление по душе.
Программы поделены в зависимости от возраста.
В программе IT-знайка для самых маленьких (5-6 лет) занятия проходят в игровой форме. Дети учатся программировать с помощью простых визуальных блоков, строят первые 3D-модели и создают мультфильмы в программах для анимации.
Этот этап обучения помогает развить логику и креативное мышление. Ребенок учится наглядно и через практику.
В программе Kids для 7-8 лет дети осваивают программирование в Scratch и создают модификации для Minecraft. Также изучают робототехникау на платформе LEGO WeDo, основы графического дизайна в Photoshop и 3D-моделирование. Учебный процесс проходит в формате игры, мотивируя детей.
Если вашему ребенку 9-10 лет, на программе Junior он познакомится с программированием на Python, 3D-моделированием, созданием игр и веб-дизайном. Робототехника Lego Mindstorms и видеоблогинг развивают как технические, так и творческие навыки детей.
В 11-12 лет на программе Middle дети погружаются в мир современных технологий. Они изучают программирование на Python, создание игр на Construct 2 и веб-разработки на HTML и CSS. Ребята также осваивают 3D-моделирование, графический дизайн и изучают схемотехнику (продвинутую робототехнику).
В старшей группе (с 13 лет) студенты углубленно изучают программирование Arduino, создание 3D-моделей в Blender, основы айдентики — разработки фирменного стиля. Студенты создают 2D-игры на Unity, осваивают язык программирования C#, сайтов на HTML, изучают разработку мобильных игр на Android. Это углубленный курс для тех, кто хочет освоить передовые IT-направления!
Продвинутый уровень, или «Профиль». Сюда можно перейти, только окончив Детскую Компьютерную Академию.
В рамках этого уровня студенты углубленно изучают выбранные направления: программирование, 3D-моделирование, графический дизайн или робототехнику.
Подростки не только изучают программы и профессии, но и создают собственные проекты, которые могут представить на олимпиадах и в хакатонах, получить бесценный опыт, познакомиться с будущими работодателями и узнать о стажировках.
Участие в конкурсах — это возможность проявить свои способности, получить «боевой» опыт работы в условиях, приближенных к реальным проектам, когда ограничено время и присутствует конкуренция.
В результате у ребят повышается уверенность в себе, в своих силах, знаниях, навыках, или напротив, они понимают, где еще нужно поработать и чему подучиться. Такая «естественная» мотивация к обучению — самая правильная, т. к. ребенок получает знания не вынужденно, а «для себя», потому что ему интересно.
Хакатоны являются своеобразным трамплином в IT-карьере, т. к. успешно выступившие участники могут иметь преимущества при поступлении в вуз или для участия в специализированных программах, например «Сириус» в Сочи.
Развитие soft skills*
Специалисты из Министерства образования говорят, что сегодня развитие личностных навыков — это 50% успеха в карьере и бизнесе. К таким навыкам относятся, например, умение общаться «вживую», а не только через соцсети, критическое мышление, умение работать в команде, способности к самоанализу и креативности.
В Академии много внимания уделяется навыкам коммуникации и самопрезентации, умению защищать свои проекты и достигать поставленных целей.
Внимательный подход
Каждому ребенку требуется внимание, поэтому в Академии РУБИКОН дети учатся в небольших группах — до 16 человек.
Это позволяет преподавателям успевать следить за успехами каждого ученика, помогать справляться со сложными заданиями и вовремя подсказывать, если у ребенка возникают вопросы.
Родителям важно видеть прогресс своего ребенка. Для удобства преподаватели отправляют отчеты по занятиям в чат WhatsApp, а также можно увидеть результаты на платформе dnevnik.ru, где отслеживаются успехи учеников.
Практические работы — будь то игры, сайты или дизайн-проекты — также можно увидеть в презентации итогового проекта.
Гибкость расписания
В Академии стараются сделать расписание удобным как для детей, так и для родителей. Занятия проходят 1 или 2 раза в неделю, во второй половине дня, в разное время, по будням или выходным.
В будни занятия обычно проводятся после школы, а в выходные предлагаются более продолжительные блоки обучения. Если ребенок по уважительной причине пропустил занятие, его всегда можно будет восстановить по договоренности с учебным отделом.
Экскурсии и сотрудничество с топовыми IT-компаниями
Академия также организует экскурсии для детей в ведущие IT-компании страны, такие как «Яндекс», «Т-банк», «Сбер», «Майл.ру» и «Сколково». Такие мероприятия позволяют ребятам погрузиться в реальный мир технологий, познакомиться с ведущими специалистами и увидеть, как устроен рабочий процесс в крупнейших компаниях.
Как это выглядит на практике?
Вот несколько реальных историй успеха учеников.
Алексей Арсеньев пришел в Академию с интересом к программированию и робототехнике. Сейчас он создает свои проекты, участвует в конкурсах и уже видит свою карьеру в IT. Его история — яркий пример того, как обучение в Академии помогает детям открыть свои таланты и найти себя.
Ксения Краева всегда мечтала стать дизайнером. Занятия в Академии помогли ей развить свои навыки в области графического дизайна, 3D-моделирования и анимации. Теперь она планирует поступать в вуз и развивать свои проекты дальше.
Глеб Фомин начал с увлечения программированием, а в Академии открыл для себя робототехнику. Его достижения на международных олимпиадах по робототехнике впечатляют, и сейчас он планирует продолжать свое образование в сфере инженерии.
Не упустите возможность дать своему ребенку уверенное будущее — записывайтесь на бесплатный мастер-класс в Академии РУБИКОН в Левобережном и позвольте ему сделать первый шаг навстречу технологиям!
Ваш ребенок сможет познакомиться с преподавателями, попробовать свои силы в программировании и сделать первый шаг в мир IT!
Компьютерная Академия РУБИКОН находится по адресам:
- ул. Епифанская, 54 (ост. «Площадка», около ТРЦ «РИО»);
- пр. Ленина, 136 (ЖК «Зеленстрой»);
- ул. Восточная, 13 (мкр-н Левобережный).
Для записи звоните +7 (4872) 711-711, и менеджеры с радостью ответят на все вопросы.