График омоложения к праздникам: готовимся вместе с клиникой Елены Черных

Подготовка к Новому году, корпоративам и ярким вечеринкам идет полным ходом. Чтобы встретить праздники во всеоружии, Клиника эстетической медицины Елены Черных предлагает уникальные возможности для преображения и создает чарующую атмосферу волшебства и красоты.
Елена Черных, врач-косметолог.
За месяц до Нового Года
Биоревитализация — процедура инъекционного введения гиалуроновой кислоты под кожу, которая создает эффект увлажнения за счет притягивания и связывания молекул воды. Процедура направлена на активное увлажнение, разглаживание морщин, устранение следов постакне и общее улучшение состояния кожи.
Преимущества процедуры:
- восстанавливается баланс влаги в коже;
- кожа становится более плотной, эластичной;
- устраняются мелкие морщины;
- выравнивается кожный рельеф;
- цвет лица становится естественным и равномерным;
- повышается четкость овала лица;
- пигментные пятна становятся менее заметны;
- уменьшается количество свободных радикалов;
- замедляются процессы старения.
За 2-3 недели до Нового Года
Коррекция губ
Процедура помогает сделать губы объемнее, выразительнее, подчеркнуть или исправить их контур, а также выполнить заметное омоложение зоны вокруг рта. Коррекция сохраняет гармоничные черты лица, естественность и не влияет на чувствительность кожи или мимику. Кожа губ становится более гладкой и подтянутой.
За 2 недели до Нового Года
Фотоомоложение аппаратом Inmode с насадкой Lumecca
Lumecca – инновационная IPL технология, направленная на омоложение, выравнивание цвета кожи, удаление сосудистых патологий, пигментных пятен, улучшение текстуры кожи. Взаимодействие света, излучаемого аппаратом, с меланином позволяет устранить участки, на которых нарушена пигментация. В результате ускоряется синтез коллагена, проявляется эффект подтяжки, разглаживаются мелкие морщинки и сужаются поры.
Во время процедуры кожа не перегревается, а встроенная система охлаждения делает процедуру практически безболезненной. В рамках одного сеанса можно воздействовать на все проблемные факторы одновременно и осуществить полноценное фотоомоложение всего за 1-2 процедуры. Кожа становится гладкой, подтянутой и упругой, приобретает «сатиновую» текстуру, выравнивает цвет и рельеф.
Лазерный пилинг
Он основан на поверхностном воздействии волн лазерного излучения, которые разогревают ткани, убирают верхний слой эпидермиса, ускоряя обменные процессы в коже и провоцируя выработку коллагена.
Процедура проходит быстро и дает комплексный эффект:
- полное очищение от загрязнений;
- удаление ороговевших клеток;
- стимуляция кровообращения и лимфодренажа;
- сужение пор;
- повышение тонуса кожи;
- осветление возрастной пигментации;
- усиление выработки коллагена.
После чистки кожа становится более подтянутой и эластичной, разглаживаются шрамы и морщины. Уменьшаются отеки, мешки и темные круги под глазами. Нормализуется работа сальных желез. На выходе человек получает помолодевшую и здоровую кожу.
Накануне Нового Года
HYDRAFACIAL – омоложение, увлажнение и очищение в одной процедуре!
Уникальность метода – в тройном синергичном воздействии на каждом этапе процедуры запатентованными насадками HydroPeel, уникальными мультифункциональными сыворотками HydraFacial и вакуумом. В комплексе они оказывают стимулирующее воздействие на разных тканевых уровнях, и каждый следующий этап усиливает действие предыдущего.
Это комплексный подход к здоровью кожи, позволивший объединить 5 полноценных процедур в одной: микрошлифовка, химический пилинг, глубокое очищение и лечение, интенсивное увлажнение и антиоксидантная терапия, лимфодренажный массаж.
Подарите себе незабываемые моменты в Клинике эстетической медицины Елены Черных, и пусть этот Новый год станет началом новой эры вашей красоты!
г. Тула, ул. Шевченко, дом 5
www.chernykh.clinic
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