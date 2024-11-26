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График омоложения к праздникам: готовимся вместе с клиникой Елены Черных
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График омоложения к праздникам: готовимся вместе с клиникой Елены Черных

Представляем чек-лист процедур, которые можно запланировать и провести до наступления Нового года, чтобы сказочной ночью все взгляды были прикованы именно к вам.

Подготовка к Новому году, корпоративам и ярким вечеринкам идет полным ходом. Чтобы встретить праздники во всеоружии, Клиника эстетической медицины Елены Черных предлагает уникальные возможности для преображения и создает чарующую атмосферу волшебства и красоты.


Елена Черных, врач-косметолог.

За месяц до Нового Года

Биоревитализация — процедура инъекционного введения гиалуроновой кислоты под кожу, которая создает эффект увлажнения за счет притягивания и связывания молекул воды. Процедура направлена на активное увлажнение, разглаживание морщин, устранение следов постакне и общее улучшение состояния кожи.

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Преимущества процедуры:

  • восстанавливается баланс влаги в коже;
  • кожа становится более плотной, эластичной;
  • устраняются мелкие морщины;
  • выравнивается кожный рельеф;
  • цвет лица становится естественным и равномерным;
  • повышается четкость овала лица;
  • пигментные пятна становятся менее заметны;
  • уменьшается количество свободных радикалов;
  • замедляются процессы старения.
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

За 2-3 недели до Нового Года

Коррекция губ

Процедура помогает сделать губы объемнее, выразительнее, подчеркнуть или исправить их контур, а также выполнить заметное омоложение зоны вокруг рта. Коррекция сохраняет гармоничные черты лица, естественность и не влияет на чувствительность кожи или мимику. Кожа губ становится более гладкой и подтянутой.

За 2 недели до Нового Года

Фотоомоложение аппаратом Inmode с насадкой Lumecca

Lumecca – инновационная IPL технология, направленная на омоложение, выравнивание цвета кожи, удаление сосудистых патологий, пигментных пятен, улучшение текстуры кожи. Взаимодействие света, излучаемого аппаратом, с меланином позволяет устранить участки, на которых нарушена пигментация. В результате ускоряется синтез коллагена, проявляется эффект подтяжки, разглаживаются мелкие морщинки и сужаются поры.

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Во время процедуры кожа не перегревается, а встроенная система охлаждения делает процедуру практически безболезненной. В рамках одного сеанса можно воздействовать на все проблемные факторы одновременно и осуществить полноценное фотоомоложение всего за 1-2 процедуры. Кожа становится гладкой, подтянутой и упругой, приобретает «сатиновую» текстуру, выравнивает цвет и рельеф.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Лазерный пилинг

Он основан на поверхностном воздействии волн лазерного излучения, которые разогревают ткани, убирают верхний слой эпидермиса, ускоряя обменные процессы в коже и провоцируя выработку коллагена.

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Процедура проходит быстро и дает комплексный эффект:

  • полное очищение от загрязнений;
  • удаление ороговевших клеток;
  • стимуляция кровообращения и лимфодренажа;
  • сужение пор;
  • повышение тонуса кожи;
  • осветление возрастной пигментации;
  • усиление выработки коллагена.

После чистки кожа становится более подтянутой и эластичной, разглаживаются шрамы и морщины. Уменьшаются отеки, мешки и темные круги под глазами. Нормализуется работа сальных желез. На выходе человек получает помолодевшую и здоровую кожу.

Накануне Нового Года

HYDRAFACIAL – омоложение, увлажнение и очищение в одной процедуре!

Уникальность метода – в тройном синергичном воздействии на каждом этапе процедуры запатентованными насадками HydroPeel, уникальными мультифункциональными сыворотками HydraFacial и вакуумом. В комплексе они оказывают стимулирующее воздействие на разных тканевых уровнях, и каждый следующий этап усиливает действие предыдущего.

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Это комплексный подход к здоровью кожи, позволивший объединить 5 полноценных процедур в одной: микрошлифовка, химический пилинг, глубокое очищение и лечение, интенсивное увлажнение и антиоксидантная терапия, лимфодренажный массаж.

Подарите себе незабываемые моменты в Клинике эстетической медицины Елены Черных, и пусть этот Новый год станет началом новой эры вашей красоты!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Лого Черных.jpg

г. Тула, ул. Шевченко, дом 5
www.chernykh.clinic 
+7 960 602-85-13

Реклама. ИП Черных Елена Владимировна.

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Автор:
26 ноября, в 14:14
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