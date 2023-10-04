Как законно убрать аварийное дерево: разъяснение Myslo

Что нужно знать, чтобы благие намерения не обернулись штрафом.

Большие сухие деревья, расположенные во дворах многоквартирных домов или на городских улицах, зачастую, не представляют никакой ценности с точки зрения озеленения и благоустройств.

А вот в ненастную погоду они могут упасть и доставить немало хлопот – повредить окна и балконы, припаркованные автомобили, оборвать провода, а в самом худшем случае – покалечить случайных прохожих.

О том, как на законных основаниях обезопасить себя и других от неприятностей, рассказывает волонтёр тульского Центра защиты прав граждан Евгения Гвоздинская:

Процедура удаления аварийного дерева может проходить по-разному в зависимости от того, где оно находится: на территории частного домовладения, во дворе многоквартирного дома или на городской улице. Рассмотрим каждый из этих случаев подробно.

Что говорит закон?

Для владельца частного дома эта ситуация будет самой невыгодной – ответственность за содержание частного домовладения несут его собственники, а значит, все работы по спилу, распиловке и вывозу сухого дерева придётся оплачивать из собственного кармана.

Сначала потребуется получить разрешение на проведение работ – для этого следует обратиться в администрацию по месту жительства с письменным заявлением. Если сделать всё самостоятельно – существует риск привлечения к административной и даже уголовной ответственности. К заявлению можно прикрепить фотографии, которые наглядно продемонстрируют аварийное состояние дерева – угол наклона, наличие сгнивших веток, коры и т. д.

Не дерево, а общее имущество

В случае с многоквартирным домом самовольная вырубка деревьев тоже запрещена – об этом говорится в п. 3.8.2. «Правил и норм технической эксплуатации жилого фонда». Если дерево находится в границах придомовой территории, оно относится к общему имуществу многоквартирного дома (МКД).

Здесь на первый план выходят нормы жилищного законодательства. Уход за зелеными насаждениями включен в состав работ по эксплуатации жилого фонда, поэтому в первую очередь нужно сообщить о своих намерениях в управляющую компанию – делать это лучше всего письменно, собрав максимальное количество подписей жителей, заинтересованных в положительном результате.

В течение 30 дней обслуживающая организация должна представить жителям смету на проведение работ.

Скорее всего, спил аварийного дерева не включён в план работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД, а это значит, что оплачивать его придётся дополнительно.

Ещё один важный нюанс – в соответствии со ст. 36 ЖК РФ, распоряжаться общим имуществом МКД в равных долях имеют право все собственники жилья.

Кто и как будет платить

Определять порядок оплаты работ тоже должны жильцы – можно собрать необходимую сумму в равных долях с каждой квартиры и передать ответственному лицу (чаще всего это старший по дому). Второй вариант – по согласованию с управляющей компанией разделить стоимость работ на какой-то период (например, 3 или 6 месяцев), в течение которого определённая сумма будет дополнительно включаться в квитанцию за ЖКУ.

После согласования сметы и порядка оплаты, нужно организовать общее собрание собственников. На повестке дня, помимо стандартных вопросов, должны быть рассмотрены пункты о стоимости удаления аварийного дерева, выборе подрядной организации, порядке оплаты и сроках проведения работ.

Чтобы собрание было легитимным, по всем вопросам повестки дня должны положительно проголосовать не менее 75% всех собственников жилья, а копию решения собрания нужно направить в Госжилинспекцию.

Пишите в администрацию!

Если вы считаете, что расположенное на вашей улице дерево вот-вот рухнет на тротуар или проезжую часть – сообщите о своих опасениях в местную администрацию. Именно она несёт ответственность за содержание неразграниченных территорий, которые являются муниципальной или государственной собственностью.

В заявлении обязательно укажите, что при падении аварийного дерева существует риск повреждения чужого имущества или нанесения травм случайным прохожим. Копию заявления можно отправить сразу по трём адресам – в администрацию района, а также в орган, отвечающий за благоустройство (в Туле это городское управление по благоустройству).

Заявление можно отдать лично, получив на руки копию с отметкой о его приёме, либо отправить заказным письмом с уведомлением о вручении. Чиновники должны провести комиссионное обследование дерева и в зависимости от его состояния определить, насколько срочно оно должно быть удалено. В зависимости от решения комиссии и технических возможностей работы по удалению могут быть проведены сразу или включены в краткосрочный план (например, на предстоящий год).

Если же ваше заявление осталось без ответа и никакой реакции на него не последовало – вы имеете право подать жалобу в прокуратуру на нарушение положений Федерального закона № 59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации».