С теплом к каждому гостю: тульские бани и сауны

Обзор финских саун и русских парных в Туле, которые приглашают туляков к себе этой осенью отдохнуть и погреться.

СауНа Ликбеза «Семейная»

Любите попариться и ищете, куда можно без опасений взять с собой детей?

Добро пожаловать в СауНа Ликбеза «Семейная» для маленькой

и большой семьи!

Парилка в двух саунах отделана канадским кедром и полками из африканского дерева абаш — это одни из лучших материалов для обустройства парных. Печки наполнены камнями жадеит. Это лечебные полудрагоценные камни, которые прекрасно аккумулируют тепло, формируют мягкий пар и оказывают оздоровительное влияние на организм.

Вас ждёт:

Уютный бассейн с подогревом, гейзером, противотоком и детской зоной,

Двухместная ванна с гидроаэромассажем и хромотерапией,

Обливная кадка с ледяной водой,

Лежанка «на печи»,

Тёплые полы.

После водных процедур отдохните в комнате отдыха со спутниковым TV и детским уголком.

Сауна для маленькой семьи (СауНа Двоих).

Двухместная ванна с гидроаэромассажем и хромотерапией, лежанка «на печи».

Стоимость:

1 час — 600 руб. (2-3 человека);

1 час — 700 руб. (4 человека).

Сауна для большой семьи.

Бассейн с подогревом, гейзером, противотоком, детской зоной и современной системой очистки.

Стоимость:

1 час — 1200 руб. (6 человек);

больше шести человек — доплата 100 руб./час за человека.

Минимальный заказ — 2 часа.

Время работы НЕ круглосуточно (оговаривается при предварительной записи).

Постоянные акции для участников группы ВКонтакте или странички в Фейсбуке:

Для 2-х человек — стоимость одного часа в сауне с бассейном — 1000 руб;

В день рождения: стоимость одного часа в сауне с бассейном – 1000 руб (до шести человек). При себе имейте подтверждающий личность документ.

Каждого гостя здесь встретят

радушно и гостеприимно.

Приходите большой семьёй в СауНа Ликбеза «Семейная» за здоровьем и отличным настроением! Отдыхайте в окружении современного комфорта и русских традиций.

Тула, ул. Ликбеза, 8

8 (920) 272−0-222

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2 традиции

Сауна «2 традиции» — особое место в Туле, объединившее в себе парные культуры Востока и Запада. Здесь гостей ждёт два варианта отдыха. Традиционная русская баня — с жаром и ароматами дерева. И классический турецкий хаммам — с мягкой влажностью, приятно обволакивающей и расслабляющей тело, и целебными ароматическими маслами.

В «Двух традициях» каждый гость найдет вариант отдыха

по своему вкусу.

Русская парная.

Современная парная с регулируемой температурой и влажностью воздуха.

Стильный интерьер, располагающий к хорошему отдыху.

Просторные и светлые раздевалки с необходимым оборудованием.

Бассейн с аттракционами.

Восточный хаммам.

Классическая турецкая парная — хаммам.

Финская сухая парная.

Восточный интерьер со всеми удобствами для отдыха.

Телевизоры, аудио- и видеоаппаратура, караоке.

Массажное кресло (за дополнительную плату).

Турецкая расслабляющая процедура (за дополнительную плату и с предварительной записью).

Бассейн с аттракционами.

Удобные душевые и раздевалки с феном.

В сауне «2 традиции» вы сможете насладиться тремя видами расслабляющих процедур (на выбор):

Антицеллюлитные, Классические, Мыльные (турецкие).

Для заказа нужно предварительно записаться у администратора.

А ещё в комплексе «Две традиции» профессиональные инструкторы проводят занятия по аквааэробике. Проведите время с пользой для красивой фигуры и здоровья. Продолжительность занятий — 2 часа (1 час — занятия в бассейне + 1 час — парилка с чаем).

Приходите в солярий в комплексе «2 традиции». Вертикальный солярий с мощными лампами помогут вам получить не только красивый загар, но и так необходимый в городе витамин D.

При покупке любого средства для загара солярий можно посетить со скидкой 50%. А при покупке бутылки лосьона для загара — загар бесплатно.

Преимущества отдыха в сауне «Две традиции»:

Круглосуточная работа;

Максимальная забота о комфорте гостей: вежливый и учтивый персонал, гарантия конфиденциальности, возможность аренды помещений для проведения праздничных мероприятий.

Строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм: гостей ждет безупречная чистота и аккуратность. Вода в бассейнах обеззараживается без использования хлора, не имеет неприятного химического запаха и не раздражает чувствительную кожу.

Дополнительные услуги: расслабляющие процедуры и аквааэробика.

Продуманное оснащение: удобные и светлые раздевалки со всем необходимым оборудованием, аудио- и видеоаппаратура и караоке в комнатах отдыха, все необходимые мелочи. Банные принадлежности (за дополнительную плату).

Воспользуйтесь суперакцией —

«СПА на двоих со скидкой 20%»!

Посетите компанией из двух человек любой зал (хаммам или русская баня) в любое время (по предварительной записи) со скидкой 20%.*

Скидка от 5% до 20% от основной стоимости на посещение любого зала бани, в зависимости от количества человек:

2 человека – 20%,

до 4 человек – 15%,

до 5 человек – 10%,

до 6 человек – 5%.

* Скидки действуют в выходные и праздничные дни, а также с понедельника по пятницу после 17.00.

В дневные часы в будни (с пн.-пт. с 10.00 до 17.00) стоимость сауны в Русском и Турецком зале – всего 1100 руб./час.

Скидки и акции не суммируются.

Ваши близкие любят попариться в бане или сауне? Порадуйте их подарочным сертификатом в сауну «2 традиции»!

Время работы: с понедельника по воскресенье, круглосуточно.

Тула, ул. Ленина, 15 (смотрите местоположение на карте)

8 (4872) 30-49-91, 8 (905) 113-70-08

2tradicii.ru

ВК

Богучаровские бани

«Богучаровские бани» — это настоящий рай для любителей парных и водных процедур. Это семейная баня, в которой понравится как взрослым, так и детям. Здесь вы можете не беспокоиться о риске для ваших детей – идеальная чистота и забота сотрудников, а также игрушки.

Если вы хотите не просто сходить в баню, но и получить уникальный комплекс услуг для здоровья, красоты, наполниться теплом и настроением, это, пожалуй, неповторимое место в Туле, где вас приятно удивят.

Выбирайте, что вам больше по душе: русская баня на дровах или турецкий хаммам.

Турецкая баня (хаммам) — это мягкая гидротерапия горячим паром, обновляющая и наполняющая силами физическое тело и уравновешивающая душевное состояние. Благодаря расслабляющему эффекту горячего пара турецкая баня является отличным средством для избавления от стрессов и усталости.

Русская баня — для тех, кто ценит настоящую традиционную парилку. Горячий влажный пар способствует расслаблению, избавляет от боли в мышцах и связках, выводит токсины, очищает кожу, поддерживает состояние сердца и сосудов, улучшает сон и дарит силы.

В «Богучаровских банях» вас ждёт:

бассейн с противотоком и гидромассажем,

красивая и уютная комната отдыха,

телевизор,

массаж, пилинг и другие СПА-процедуры,

услуга няни,

караоке,

уникальные авторские угощенья (горный чай, сладости, яичница из перепелиных яиц, фондю из свежих фруктов, овощные и фруктовые коктейли).

Каждому гостю предложат угощение – неповторимый армянский кофе, сваренный в джезве!

Горный чай — особая гордость этого заведения. Травы для него привозят специально из Армении, сочетают их целебные и вкусные букеты для вашего чаепития и заваривают ароматный напиток в настоящем самоваре. Наслаждайтесь им, сидя в беседке на свежем воздухе под мягким тёплым пледом.

«Богучаровские бани» предлагают своим гостям уникальные

программы отдыха.

Программа для женщин «Богиня бани» позволит гостьям на 8 часов погрузиться в мир расслабления и отдыха. Примерный вариант такой программы (возможны дополнения и корректировки по вашим пожеланиям):

Сауна + хаммам

Солевые маски для тела

Бассейн с гидромассажем

Купель с ароматными травами

Расслабляющие процедуры

Корейский пилинг

Яичница из перепелиных яиц

Перепелиный шашлык или фондю из свежих фруктов

Овощные и фруктовые коктейли

Горный чай со сладким угощением

Караоке.

Стоит такое удовольствие всего 3000 руб. на человека, а удовольствие от этого отдыха надолго наполнит вас позитивом и силами.

Ещё одна интересная программа — «Испанский ужин». Её часто выбирают пары для необычного празднования годовщин свадьбы или просто особого случая. В дополнение ко всем банным процедурам для вас приготовят вкусные морепродукты и напитки и создадут уютную атмосферу.

В «Богучаровских банях» можно провести девичник, день рождения и любое другое мероприятие как отдельно для мужчин и женщин, так и совместно, со специальной программой, которую составят по вашим пожеланиям.

Вам подарят целый день счастья с банными процедурами и отдыхом!

Также в «Богучаровских банях» можно заказать детский праздник с клоунами и развлечениями.

Для гостей, которые заказывают программы, здесь приготовлено много приятных подарков: бесплатные посещения на будущее, подарочные карты и многое другое.

Для детей здесь можно заказать няню, которая присмотрит за юными гостями и поиграет с ними, пока родители отдыхают.

Вы можете сами приготовить шашлык на удобном мангале.

А ещё в этом комплексе постоянно предлагают приятные бонусы

для гостей.

Например, «Счастливый час», в который всем, кто отдыхает в это время, дарят свежевыжатые соки и другие угощенья.

Если вы заказываете сауну или баню на 4 часа и более, для вас бесплатно вызовут такси до центра города.

Все дополнительные услуги (кроме банных) нужно заказывать предварительно.

Большой двор с детской площадкой и парковкой полностью огорожен и снаружи не видно, что происходит на территории. Здесь вы бесплатно можете оставить свой автомобиль и вернуться за ним на другой день.

В «Богучаровских банях» красиво, комфортно и уютно, как дома. Отзывчивые и внимательные сотрудники подарят вам отличный отдых, который вы захотите повторить. Парьтесь на здоровье!

Стоимость: от 1000 руб./час.

Количество человек (максимальное): 12.

Тула, пос. Октябрьский, участок 99 (на карте)

8 (920) 777-66-55

Режим работы: круглосуточно

bogbani.ru

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Фортуна

Сауна «Фортуна» приглашает к себе отдохнуть от всех забот, насладиться целебным паром и уютной атмосферой. Вы можете выбрать финскую сауну или турецкий хаммам.

Эта большая сауна расположена на 250 м2 и вмещает в себя до 40 человек. Здесь будет удобно как большой компании, так и небольшой семье или скромной компании друзей и влюблённой паре.

В финской сауне полки выполнены из абаши, можно заказать услуги профессионального банщика и воспользоваться установкой для светотерапии (оказывает положительное воздействие на нервную систему, повышает защитные функции организма).

Турецкий хаммам со звездным небом позволит вам погрузиться в мягкий пар и целебные ароматы. Закажите потрясающие расслабляющие процедуры в мыльной пене и очистку кожи.

После парной охладитесь водой из обливного ведра или окунитесь в кристально чистый бассейн с голубой водой, стилизованный под подземный грот, с донным гейзером, аэромассажем и противотоком.

В сауне «Фортуна» можно посетить оздоровительный кабинет с солярием и массажным креслом. Высококвалифицированные специалисты проводят все виды расслабляющих процедур: лечебные, расслабляющие и общеоздоровительные.

Отдыхайте в холле с большим экраном, караоке, спутниковым и эфирным телевидением или в комнате отдыха с большой водяной кроватью.

Любителей поиграть ждёт бильярдная со столом для игры в американский пул.

А ещё здесь можно заказать торжество в банкетном зале на 15 персон.

Автомобиль можно спокойно оставить на охраняемой парковке и воспользоваться услугами такси.

Сауна «Фортуна» — приятное место

для больших компаний

и семейного отдыха!

Стоимость:

пн.-чт.: 800 руб./час (стоимость на 6 человек),

пт.-вс.: 1200 руб./час (стоимость на 6 человек).

Доплата за каждого последующего гостя — 100 руб. с человека.

Количество человек (максимальное): до 40 человек.

Тула, ул. Овражная, 17

8 (910) 165-65-35.

Баня на Тульской

«Баня на Тульской» – это уют, чистота и душевные банные процедуры. Здесь в настоящей русской парной вы сможете найти отдых для души и наполнить здоровьем тело.

Вместительная парилка отделана натуральным деревом и топится только экологически чистыми берёзовыми и дубовыми дровами. Расслабьтесь и наслаждайтесь тонким ароматом тлеющего дерева. Это наполнит вас энергией и создаст незабываемое ощущение уюта и тепла.

После целебной жаркой парилки вы сможете поплавать в просторном светлом бассейне или принять освежающий душ.

Ну а после водных процедур вы сможете спокойно расположиться в уютной комнате отдыха. Здесь приятно посидеть, расслабиться, пообщаться, посмотреть телепередачи на любой вкус, подкрепиться и насладиться ароматным чаем. На улице можно пожарить шашлык и отдохнуть на свежем воздухе в беседке.

А ещё в «Бане на Тульской» можно отпраздновать любое событие. Для этого здесь есть просторная гостиная с современной стильной отделкой.

«Баня на Тульской» удачно расположена – в частном двухэтажном доме за высоким забором в тихом районе города, недалеко от центра.

Приходите в «Баню на Тульской», отдыхайте и заряжайтесь теплом и силами. Вас ждёт идеальный порядок, комфорт, приятный интерьер, демократичные цены и приветливый персонал.

При заказе 3-х часов – 4-й час в подарок!

Добро пожаловать в «Бани на Тульской»!

Тула, ул. Тульская, 30

8 (960) 594-61-16

Стоимость:

до 12.00: 600 руб./час,

с 12.00 до 18.00: 800 руб./час,

с 18.00 до 24.00: 1000 руб./час,

после 24.00: 1200 руб./час.

Количество человек (максимальное): 6.