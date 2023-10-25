Что делать, если во дворе темно: инструкция Myslo

С наступлением холодов световой день сокращается, и вопрос бесперебойной работы уличного освещения становится особенно актуальным. О том, как этого добиться, рассказывает волонтёр тульского Центра защиты прав граждан Евгения Гвоздинская.

Если в вашем дворе не работают фонари, для начала следует разобраться, кому они принадлежат. Опоры освещения и всё установленное на них оборудование могут быть как частью общедомового имущества, так и городской собственностью.

В первом случае ответственность за их содержание несёт управляющая компания, во втором ­– управление по городскому хозяйству администрации г. Тулы, МКП «Тулагорсвет» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (обслуживает территорию бывшего Ленинского района и других районов Тульской области).

Что делать, если не работает освещение на придомовой территории

Рассмотрим подробно первый случай. Напишите претензию в свою управляющую компанию (УК) об оказании услуги ненадлежащего качества, а именно – невыполнении работ по содержанию электрооборудования в многоквартирном доме. Составьте об этом акт в произвольной форме: укажите все недостатки, дату и время, приложите фотографии, на которых видно, например, что в светильниках и уличных фонарях отсутствуют лампы.

Если дом оборудован сетями освещения придомовой территории (например, имеются фонари на козырьках подъездов или на фасаде), то УК в течение семи дней должна заменить лампы в рамках своих обязательств по содержанию жилья. Никаких дополнительных расходов от жителей не потребуется.

Если же общедомовые сети освещения отсутствуют – жители могут по согласованию с УК провести общее собрание собственников жилья для принятия решения об обустройстве электрических сетей, размещении светильников на доме и согласовании сметы на выполнение соответствующих работ. Плата за потреблённое электричество в таком случае будет включена в графу «Электроэнергия на общедомовые нужды» (ОДН).

Что делать, если электрооборудование стоит за пределами двора

В соответствии со ст. 14 и 16 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства территории поселения, в том числе освещение улиц, относится к обязанностям муниципальной власти.

В таком случае следует обратиться в администрацию по месту жительства, а также в обслуживающую организацию (на территории г. Тулы – МКП «Тулагорсвет», на территории поселений Большой Тулы и Тульской области – ПАО «МРСК Центра и Приволжья»). В обращении обязательно укажите адрес, по которому отсутствует освещение, а также опишите состояние имеющегося оборудование (отсутствие ламп, разбитые плафоны, повреждённые опоры, торчащие провода и т. д.).

Как быть, если нет уличного освещения в частном секторе

Нередки случаи, когда в частном секторе в тёмное время суток можно передвигаться только с фонариком. При этом опоры освещения есть, но они давно не работают. Проезды в частном секторе являются частью дорожно-транспортной сети, по ним имеют право передвигаться как пешеходы, так и автомобилисты.

Отсутствие уличного освещения на таком участке дороги может стать одной из причин дорожно-транспортных происшествий. В таком случае имеет смысл обратиться в прокуратуру по месту жительства, подробно описав проблему и обязательно указав, что сложившаяся ситуация повышает риск возникновения ДТП и свидетельствует о ненадлежащем содержании объектов муниципальной собственности.

Как правило, после такого обращения надзорный орган проводит проверку и выносит местной администрации представление об устранении выявленных нарушений. Все заявления и жалобы следует либо отправлять заказным письмом с уведомлением о вручении, либо передавать лично, получив на руки копию с отметкой о получении – она станет гарантией того, что ваше обращение нигде не потеряется и будет рассмотрено в установленные сроки.