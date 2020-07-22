В каких аптеках Тулы широкий ассортимент?

С аптеками «Твой доктор» и «Здесь аптека» покупатель экономит не только деньги , но и время.

Время – самое ценное сейчас, поэтому «Твой доктор» и «Здесь аптека» запустили новый отличный проект «Главная аптека вашего района». Он призван избавить покупателя от походов по аптекам в поисках нужного препарата.

«Главные аптеки района» – это аптеки среди аптечных учреждений «Твой доктор» и «Здесь аптека» с наиболее расширенным перечнем товаров в наличии. Их максимально богатый ассортимент позволяет удовлетворить любую потребность клиента здесь и сейчас.

Покупатель может прийти в аптеку и купить нужный препарат, а может оформить заказ на сайте, через приложение (для apple и android) или по телефону 8−800−700−44−03 и выкупить в данных аптеках заказ через 15 минут.

Галина Мельник, заведующая аптекой «Твой доктор»:

Галина Мельник – Покупать в «Главных аптеках вашего района» выгодно, так как при покупке на любую сумму покупатель получает скидку 20% на вторую покупку в календарном месяце при сумме покупки от 1000 рублей. Наши покупатели всегда довольны, потому что у нас практически всегда можно приобрести нужный им список медикаментов. А значит, им не приходится тратить время на поиск нужного лекарства. Просто пришел и купил. Это очень удобно, за что нас и ценят.

Покупатели подтверждают, что на практике «Главные аптеки района» – весьма эффективный проект:

Людмила Судакова – Врач мне прописывает несколько лекарств, но один из препаратов есть не в каждой аптеке. До этого приходилось заходить в несколько и спрашивать, есть ли он в наличии. Предлагали сделать заказ и ждать, когда его привезут. Но если препарат нужно принимать непрерывно, то даже день-два на доставку – это много. В «Здесь аптеке», которая есть в списке главных, с таким не сталкивалась. Всегда все есть, поэтому поддерживать здоровье с ней просто, – рассказала Людмила Судакова.

Юлия Савенкова – У меня заболела племянница, врач назначил лечение, но в ближайших к нашему дому аптеках нужных препаратов не оказалось. Смогла найти только в «Твоем докторе» на Красноармейском проспекте. Рассказала провизору, что уже с ног сбилась в поисках лекарств, а она пояснила, что этот аптечный пункт входит в перечень «Главных аптек города» в их сети и у них всегда полный ассортимент. Буду теперь знать. Это же очень удобно! – сказала Юлия Савенкова.

Нужны лекарства здесь и сейчас? Тогда вам в «Здесь аптеку» и «Твой доктор».

Список «Главных аптек» по Туле и Тульской области: Тула ул. Кабакова, 75а, ап/п № 19 ул. Кауля, 20б Красноармейский пр-т, 11 пр. Ленина, 28 ул. Марата, 26, аптека № 23 ул. Первомайская, 9 ул. Пузакова, 1 Щекино Гагарина, 4-а Новомосковск ул. Кирова/Московская, 2/14 Донской ул. Октябрьская, 76 Алексин ул. Мира, 17/13 Ефремов ул. Свердлова, 50 Узловая ул. Гагарина, 40/2 Киреевск ул. Ленина, 17 Ясногорск ул. Советская ,6-а Богородицк ул. Коммунаров, 44 Суворов ул. Тульская, 11 Белев Советская,71-б













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