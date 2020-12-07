Мы ищем волшебников: Подарите особенным детям праздник!

Фото из группы ВК «Необыкновенный Новый год».

Проект «Необыкновенный Новый год» проходит в Тульской области уже четвертый год подряд.

Мечтаете стать добрым волшебником, но не знаете, как это сделать? Присоединяйтесь к акции «Необыкновенный Новый год» объединения #МыВместе!

Новый год – особенный праздник, наполненный теплотой, радостью и ожиданием чуда. К этой акции с каждым годом присоединяется всё больше неравнодушных жителей Тульской области, ведь стать волшебником и подарить праздник детям – это так здорово!

Проект «Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко!» существует уже четвертый год. Благодаря ему многие семьи, воспитывающие особенных деток, приобрели много друзей в лице волшебников. Они общаются, созваниваются, вместе проводят время, поздравляют с праздниками и т. д. Волшебники стали частичками этих семей! Их отношения связаны невидимыми нитями добра.

– Каждый год мы организовывали новогодние ёлки, которые смогли посетить более 200 особенных ребят и столько же волшебников, – рассказывает Наталья Свешникова, администратор проекта, мама особенного ребенка. – Благодаря им ребята получили заряд бодрости, веселья, массу эмоций и впечатлений. К сожалению, в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой мы не можем организовать новогодние ёлки. Но наш проект существует! Очень важно, чтобы люди замечали детей с ограниченными возможностями здоровья, понимали их жизненную ситуацию и воспитывали в себе и своих детях доброе, терпимое отношение ко всем, а тем более к тем, кто в этом так нуждается. Основная идея проекта в том, чтобы «волшебники», пожелавшие сотворить небольшое чудо, смогли поздравить ребят лично, зарядиться от них жизнелюбием и стойкостью. Главное – не подарки, а внимание, эмоции и, конечно же, новые друзья.

– Цель проекта – сделать мир немного добрее, терпимее, а жизнь «особого» ребенка и его родителей чуточку радостней, – говорит Кристина Сухарева, администратор проекта, мама особенного ребенка. – Для многих детей возможность общения так же важна, как и участие в новогоднем празднике, который массово отмечаться в этом году, к сожалению, не будет.

В группе соцсети «ВКонтакте» «Необыкновенный Новый год» размещены фотографии детей, которые будут рады обрести новых друзей, получить подарок от своего волшебника. Посмотреть фото всех ребят можно в альбоме группы, а описание их увлечений – на стене.

Координатором проекта на протяжении всех лет является Татьяна Вербицкая, мама особенного ребенка.

Телефон Татьяны Вербицкой 8-920-276-44-78, почта: t.verbitsckaya@yandex.ru.

Если сделаешь счастливее одного ребенка, то и сам станешь счастливее от осознания того, что сделал добро и стал настоящим волшебником!

Виктория, 9 лет, Киреевский район. Тугоухость. Любит лего, музыку, рисовать, настольные игры, мягкие игрушки, сладости, танцевать, кататься на коньках.

Марлен, 6 лет, г. Суворов. ДЦП. Очень любит петь, конструкторы, мечтает стать пожарником, научиться кататься на скейте и велосипеде.

Ксения, 11 лет, Новомосковский район. Врождённый порок сердца, аномалия Эбштейна. Любит восточные танцы, обожает лепить из слайма, рисует, танцует.

Роман, 10 лет, пос. Рассвет. Любит компьютерные игры, конструктор, английский язык и математику, занимается верховой ездой и обожает лошадей.

Иван, 10 лет, Ефремовский район. ДЦП. Очень спортивный мальчик, любит кататься на самокате и велосипеде. Футбол – любимый вид спорта.

Светлана, 10 лет, г. Советск. ДЦП, гемипарез. Занимается музыкой, любит петь. Ждет Нового года и волшебства, поздравление – на усмотрение волшебника.

Андрей, 14 лет, Ленинский район. Занимается плаванием, увлекается компьютерными играми, любит путешествовать. Футбольный фанат «Арсенала»!

Алина, 13 лет, Новомосковск.Диагноз ДЦП. Любит смотреть мультфильмы, лепить, рисовать, любит книги и театр, играть в куклы и есть мороженое.

Иван, 5 лет, Узловая. ДЦП. Добрый и ласковый мальчуган, который обожает играть с машинками и конструктором, лепить из пластилина и строить из песка.

Катюша, 6 лет, Ефремов. ДЦП, ЗРР. Весёлая, коммуникабельная. Любит животных и прогулки на свежем воздухе. Рисовать, лепить, собирать пазлы и мозаики.