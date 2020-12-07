В Туле открылась выставка абстрактной живописи Даниеля Стренджа, студента ТулГУ из Уганды

Автор Анна Чекмазова. Фото – из архива Даниеля Стренджа.

Здесь проводятся различные перфомансы, лекции-беседы, выставки современного искусства.

Даниель Стренджа родом из Уганды, третий год живет в России. Ему 23, и он учится в ТулГУ по специальности «биология». Занимается музыкой — играет на гитаре, губной гармошке, поет. Любит кантри, блюз, исполняет американский фолк и каверы.

— Даниель, расскажи о своей выставке.

— Это моя первая авторская выставка. Называется «Deo Soli» — это латинский термин, обозначающий «только Богу». Мои работы сосредоточены на различных проблемах современного общества, таких как экономическое неравенство, любовь и ненависть в разных формах, конфликт внутренней и внешней реальности в эпоху совершенства.

Я использую абстрактную живопись, поэзию, рисунок, сочетая их с исторической информацией, социальными комментариями и критикой. В центре большинства работ постоянно появляется портрет лица, который предлагает начало, конец или общий смысл любой проблемы, которую я решаю в каждом произведении искусства.

— Как пришла идея начать писать картины?

— Я с детства любил рисовать абстрактно. И так получилось, что в общежитии в одной из комнат увидел вышедшие из употребления кровати, столы, стулья, приготовленные на выброс. Для меня их части — холсты, на которых можно рисовать. Теперь я просто разбираю эту никому ненужную мебель и превращаю ее в искусство.

— Творчеством каких художников ты вдохновляешься?

— Мой вдохновитель — Жан Мишель Баскиа (прим. ред. — американский художник, сначала прославился как граффитист, затем как представитель неоэкспрессиониста — направления, характеризующегося использованием субъективных образов, абстракционистских фрагментов, насыщенных цветов).

— Даниель, а когда ты начал учить русский язык?

— На подготовительном факультете ТулГУ. Это был первый год, когда я приехал в Россию, в сентябре 2018.

— С какими сложностями ты сталкиваешься в России? Климат? Может, недоброжелательные люди или что-то еще?

— У меня своя собственная погода в голове, которая не зависит от климата или недоброжелателей. Я часто не вижу трудностей, о которых говорят другие.

Выставка Даниеля Стренджа проходит в Галерее свободного творчества «Арт Рудня» по адресу: ул. Николая Руднева, 49.

До 13 декабря.

Вход — условно свободный (donation).