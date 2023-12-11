Группа компаний «Автокласс» передала автомобиль волейбольной команде «Тулица-2»

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Теперь на новом Sollers Atlant юным спортсменкам будет еще удобнее добираться до соревнований и выездных тренировок.

Волейбольный клуб «Тулица» радует болельщиков своими победами. За каждой из них стоят часы тренировок, сборы и долгие поездки на соревнования. Спортсменки много времени проводят в дороге, и комфорт во время передвижения для них очень важен.

Группа компаний «Автокласс» отлично это понимает. Автомобильный холдинг уже второй раз вручает автомобили «Тулице». Первым был кроссовер Mitsubishi Outlander, сейчас же дело дошло до более вместительного транспорта.

4 декабря в здании «Тула-Арена» директор группы компаний «Автокласс» Илья Терехов торжественно вручил тренеру волейбольной «Тулицы» ключи от грузопассажирского фургона Sollers Atlant. Просторный салон нового авто позволяет комфортно разместиться всей молодежной волейбольной команде. Девчонки давно о таком мечтали!

Илья Терехов, директор группы компаний «Автокласс»:

– ГК «Автокласс» уже четвертый год является партнером волейбольного клуба «Тулица». На протяжении всего этого времени мы оказывали спонсорскую помощь и давали автомобили в пользование. В рамках договоренности на этот сезон мы передали микроавтобус российской марки Sollers. Уверены, что он точно принесет пользу в перемещении молодежного состава.

Валерий Московский, директор волейбольного клуба «Тулица»:

– Благодаря поддержке ГК «Автокласс» мы проводили яркие знаковые мероприятия, достигали больших целей. Очень ценно, что бизнес помогает развитию тульского спорта и популяризации здорового образа жизни. Это невозможно переоценить!

Автомобиль поможет нам в организации тренировочного и соревновательного процесса. Задача молодежной «Тулицы» на этот сезон – подготовка резерва для первой команды. У нас растет очень перспективная молодежь. В прошлом году команда получила бронзовые медали регулярного чемпионата среди молодежных команд и кубок «Первая высота», который вручают за победу в предварительном этапе. В этом году девчонки тоже стартовали успешно, мы снова в числе четырех лучших команд. Надеемся, что не подведем болельщиков!

Кстати, среди болельщиков и сотрудники группы компаний «Автокласс».

Маргарита Сенина, руководитель отдела продаж коммерческого транспорта ГК «Автокласс» в Туле:

– Мы всем отделом продаж болеем за «Тулицу», так что рады, что подарили авто именно им. Клубу нужен был вместительный транспорт, и мы решили, что комфортный 15-местный автомобиль Sollers Atlant подойдет как нельзя лучше. Надеемся, он поможет спортсменкам одержать новые победы!

Группа компаний «Автокласс» давно славится поддержкой тульского спорта. Она больше 10 лет поддерживает футбольную команду «Арсенал». Спонсорскую поддержку получает и шоссейная велоспортивная команда.

– «Автокласс» – один из лидеров тульского автобизнеса, поэтому наша основная поддержка – передача автомобилей в пользование. Линейка авто на рынке в последние годы сильно изменилась, но наши принципы остались прежними. Мы все так же рядом с тульскими спортсменами, и планируем поддерживать их дальше, – подчеркнул Илья Терехов.

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