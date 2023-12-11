В стрипе только девушки: почему женщины идут заниматься стрип-пластикой

Стрип-пластика это не просто танец, это целое искусство. Поговорили о нем с хореографом по стрип-пластике Марией Плакидиной.

Танец совмещает в себе эротику, страсть, женственность и эстетику. Чтобы познакомиться с культурой экстравагантного вида танца, мы пришли на занятие по стрип-пластике к Марии Плакидиной, основательнице танцевальной школы Pro Heels.

…Несколько минут до занятия. Группа девушек на каблуках, в обтягивающих лосинах и топах собирается в зале. Пока они смотрятся в зеркало, Мария создаёт необходимую атмосферу: приглушённый свет, яркие светодиоды и музыка, настраивающая на нужный лад.

И вот занятие начинается. Под руководством тренера девушки выполняют базовые упражнения — волны телом, прогибы, вращения. Через пару минут становится ясно, что стрип-пластика — это не просто набор движений, это искусство, которое помогает девушкам раскрыться, почувствовать свою сексуальность и женственность.

Профессиональный путь хореографа

— Вы с детства хотели стать хореографом или изначально мечтали о другой профессии? Как Вы пришли в танцевальный мир?

— В детстве хотела стать преподавателем. Я по профессии учитель иностранного языка. Танцами начала заниматься в 19 лет, чтобы похудеть. Сначала пошла в фитнес-клуб, там попробовала себя в стрип-пластике. Уже через год начала преподавать танцы. Понимаю, что тогда я двигалась просто ужасно. Но я много работала над собой, ездила на тренировки в Москву к Насте Юрасовой, Антону Лушичеву, Яне Реселевич, приглашала танцоров в Тулу. Сейчас у меня своя танцевальная школа. Ещё я работаю с профессиональными танцовщицами и ставлю стриптиз-шоу.

— Вы являетесь многократным победителем всероссийских и мировых чемпионатов по стрип-пластике и pole dance. Принимали участие в Project818 Russian Dance Championships, Frame up dance festival, Pushka dance Champ и др. Расскажите, как проходят соревнования по стрип-пластике.

— Сначала важно найти идею для своего выступления. У меня лично образы возникают спонтанно. Из последних идей — это танец под песню Ирины Аллегровы «Угонщица», выступление в масках Венома, номер «Парфюмер». Сам чемпионат проходит просто: ты выходишь, танцуешь, а потом ждёшь результаты. Жюри оценивают вашу техничность, музыкальность и зрелищность. Ещё один формат на чемпионатах — батлы. В стрип-пластике они появились совсем недавно. Здесь акцент смешается в сторону импровизации. Кроме соревнований, на занятиях мы устраиваем джемы. Садимся все в круг, включаем рандомно музыку и по очереди танцуем. Это тоже очень прикольно и интересно.

Чем отличается стрип-пластика от других направлений?

— Ваша школа специализируется исключительно на женских танцевальных направлениях. Вы преподаете стрип-пластику. Можете рассказать о том, где зародилось направление и что оно вообще из себя представляет?

— Изначально это был танец для поддержания женской репродуктивной системы. Здесь очень много движений бедрами, которые приводят в тонус женские органы. А потом уже это все стало перерастать в некий танец. Первые эротические танцевальные движения возникли в Древней Греции, Риме, Индии, Китае. Женщины стали использовать их для священных ритуалов, семейных обрядов и соблазнения мужчин. Потом это переросло в полноценное танцевальное направление. Одной из первых стриптизерш была Мата Хари.

— Чем стрип-пластика отличается от других женских видов танцев, например, high heels, джаз-фанка, тверка, pole dance?

— Все эти виды танца различаются своей техникой и подачей, но стрип-пластика — это определенная база для многих женственных направлений. Если пройтись по различиям, то high heels танцуют на каблуках без портера, в pole dance исключительно упражнения на пилоне, в тверке девушка выполняет ритмичные движения ягодницами. Но сексуальные движения, которые заложены в них, имеют одно женское начало.

— Стрип-пластика и стриптиз — это родственные направления?

— Да, это родственные направления. Единственное, стриптиз — это всегда раздевание. В стрип-пластике такого нет. Здесь всё достаточно тактично, уместно.

— Стрип-пластикой можно заниматься с 18 лет. Но есть исключения, когда подростки с 16 лет начинают посещать занятия. Вы пускаете на занятия несовершеннолетних?

— Нет, на занятия подростков я не пускаю. Мы преподаем достаточно откровенное и провокационное направление. Хочется работать с людьми, которые понимают и осознают, для чего им это нужно и для чего они всё это делают.

— А как насчёт девушек за 30? Часто ли приходят желающие заниматься стрип-пластикой в этом возрасте? И насколько сложнее или, наоборот, проще их обучить?

— В основном и приходят в таком возрасте — за 30. На самом деле, результат зависит от желания самого человека. Если ты хочешь чего-то добиться, то у тебя всё получится. В моей команде есть хореографы, которые начали заниматься танцами в 30 лет и теперь работают у меня в школе. Так что всё возможно. Как мы говорим, «если мама вас не отдала на танцы в 5 лет, то это ваш шанс».

— Этот вид танцев предлагает или всё-таки требует занятий в открытой одежде?

— Заниматься вы можете в любой одежде. Главное, чтобы эта одежда не сковывала ваши движения и вам было комфортно. Раздеваться вас никто не будет заставлять.

Стрип-пластика помогает избавиться от комплексов

— Как обычно проходят занятия по стрип-пластике? Во время занятия Вы учите не только танцевать, но и раскрепощаться?

– Занятия проходят стандартно: разминка, учим танцевальную часть, растяжка. Да, конечно, стрип-пластика это про женственность, сексуальность и раскрепощение. Любой женщине важно уметь презентовать себя. После стрип-пластики девушки могут стать более уверенными в повседневной жизни. Знакомиться с людьми, общаться, справляться с бытовыми трудностями будет легче.

— Помогает ли стрип-пластика разнообразить сексуальную жизнь?

– Да, конечно, даже есть отдельное направление «Приватный танец». Это танец, который предназначен для мужчины. Девочки разучивают движения и потом выступают для своих партнеров. Здесь могут быть элементы стриптиза, т. е. раздевание. Но это всё по желанию.

— Как часто вы сталкиваетесь с осуждением из-за откровенных образов и сексуальных танцев?

– Лично я никогда не сталкивалась с осуждением. Но предрассудки в обществе есть. Много случаев, когда говорят, что девушка пошла заниматься проституцией или танцевать стриптиз, хотя она просто пришла развивать свою женственность и пластику.

– Ваш совет тем, кто хочет танцевать, но стесняется или думает, что у него не получится.

— Я думаю, что нужно просто прийти и попробовать. Если вам понравится направление, то в дальнейшем надо стремиться и пробовать достигать каких-то успехов для себя.

Над материалом работали:

Текст Вероники Каплиной, Елизаветы Чувилкиной;

Фото Вероники Каплиной, Ольги Данилиной, Арианы Рыбаковой.

Создано в рамках проекта #тулакультурабезафиш.