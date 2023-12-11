Успеть за новогодние каникулы: топ процедур с реабилитацией, которые помогут вам выглядеть лучше

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Если одно из ваших новогодних желаний – проснуться красивой, советуем прямо сейчас задуматься о серьезных косметологических процедурах. Они позволяют в буквальном смысле «сменить кожу», но требуют времени на восстановление.

Зимние каникулы отлично подходят для серьезных косметологических процедур: сделать, провести несколько дней дома – и выйти в люди новой, молодой, красивой! Разве это не чудо? О том, как происходит волшебство, рассказывает Елена Черных, врач-косметолог, основатель клиники эстетической медицины.

– Елена, сейчас много нетравматичных процедур для омоложения и решения эстетических проблем. Но почему до сих пор актуальны методики, требующие реабилитации? Они решают более серьезные проблемы?

– Так и есть. Мы, врачи-косметологи, счастливы, что сегодня можем предложить пациентам деликатные методики – комфортные, не требующие восстановления. Но тем не менее, если мы имеем дело с возрастной кожей, чьи резервы уже снижены, или если есть серьезные дефекты – рубцы постакне, растяжки и другие, в этих случаях необходимо применять методы контролируемой травмы. Именно на травму и только на нее ткани отвечают определенным образом – так, как они никогда не ответят на щадящее воздействие. Зная такой ответ тканей, мы предлагаем пациентам травматичные методики для более выраженного и быстрого результата.

– Такие серьезные процедуры сразу дают видимый эффект?

– Они дают эффект быстрее, чем другие курсовые процедуры, которые используют более физиологичные и деликатные методы воздействия. Ткани отвечают на травму в определенные сроки – и именно в эти сроки мы видим эффект. Сначала это реакция ткани на повреждение (покраснение, отечность и др.). Следующий этап – когда в ответ на травму начинает синтезироваться новый молодой коллаген. Именно тогда становится очевидна разница «до и после». Если говорить, например, об однократной лазерной шлифовке или игольчатом RF-лифтинге Morpheus8, результат можно оценивать уже в течение 3-4 недель, и далее он развивается по нарастающей в течение 3-4 месяцев. Это гораздо быстрее, чем после более щадящих методик.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

– Почему лучше запланировать такое преображение на зимний период?

– С учетом того, что травма, которую получает кожа, – это своего рода воспаление, оно может вызвать пигментацию. Поэтому такие процедуры гораздо комфортнее и спокойнее делать в зимний период, когда нет активного солнца. Хотя, нужно отметить, тот же немецкий эрбиевый лазер, который есть у нас в клинике, и особенно игольчатый RF Morpheus8, обожают в южных штатах Америки, где всегда солнце, такие процедуры там делают круглый год. Но мы придерживаемся другой тактики, потому что не хотим подвергать риску наших пациентов и применяем эти методики до активного солнца – осенью и зимой.

Кроме того, период реабилитации зимой переносится морально легче: проще скрыться под слоями одежды, раньше темнеет и никто не заметит следов от процедуры, когда человек выходит на улицу. А еще зимой пациент воспринимает такие процедуры как подготовку к весне-лету, и чисто эмоционально ему комфортнее сейчас пережить небольшой период затворничества – и радостно и легко выпорхнуть в новую жизнь.

– Какие процедуры красоты всегда требуют времени на восстановление? Что происходит с кожей и почему необходим определенный период покоя?

– Во-первых, это лазерная шлифовка. Она решает проблему растяжек, сниженного тонуса кожи, рубцов постакне, омоложения. Во время процедуры идет контролируемый ожог, выпаривание верхних слоев кожи. Наш мощный лазер позволяет воздействовать на ткани на разной глубине, от самого поверхностного до очень глубокого уровня. Уровень воздействия регулирует врач в зависимости от того, какие проблемы решаются. Мы всегда предупреждаем пациента, что нужно быть морально готовым к жжению и отеку в течение первых двух дней. В дальнейшем на коже формируется корочка, которая постепенно отшелушивается. В среднем, физиологичный срок восстановления – около 7 дней.

Вторая серьезная процедура – игольчатый RF-лифтинг Morpheus8 для омоложения и подтяжки кожи. Они направлены на восстановление четких, молодых контуров лица, устранение провисаний и птоза кожи, мимических морщин. Период реабилитации у игольчатого RF небольшой, но он есть – в течение 2 дней на лице сохраняется краснота и отечность. В дальнейшем процесс восстановления продолжается, но в целом лицо выглядит нормально, не вызывает излишнего внимания.

Еще одна осенне-зимняя методика – фототерапия Lumecca. Аппарат воздействует на кожу интенсивным импульсным светом, который разрушает клетки-меланоциты, образующие пигментные пятна на лице и теле. Если на коже есть выраженная пигментация, после первой процедуры на 3-4 дня пигмент поднимается и темнеет. Это время лучше побыть дома, чтобы защитить кожу от солнечного света.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

– Как ускорить процесс восстановления, избежать осложнений и легче пережить этот период?

– Это самый важный вопрос при проведении таких процедур. Есть определенные правила, они в ряде случае общие, в ряде – индивидуальные. Каждому пациенту после процедуры мы даем памятку, объясняем, как, чем и в какой день пользоваться, чего остерегаться – соблюдать ограничения на период реабилитации обязательно. Важно, что наши врачи находятся на связи с пациентом 24/7, чтобы визуально, по фотоотчетам контролировать, как идет процесс восстановления.

И конечно, у нас есть методики, которые позволяют ускорить реабилитацию – практически в два раза. Это, например, фотодинамическая терапия Heleo4, плазмотерапия и другие: они призваны улучшить регенерацию тканей и сократить процесс заживления.

– Есть пациент сделал пластическую операцию, на какие процедуры ему стоит прийти к вам, чтобы быстрее восстановиться?

– После пластики первым делом необходимо снять отек, для этого пластические хирурги направляют к нам пациентов на фотодинамическую терапию Heleo4: ее важно провести в ранний период после операции. В дальнейшем мы работаем с рубцами, чтобы они заживали максимально физиологично и незаметно. И эту работу тоже нужно проводить на ранних сроках, по свежим рубцам. Рецепты здесь индивидуальны: это могут быть препараты коллагена, фототерапия для предотвращения избыточного роста сосудов. Эти и другие методики позволяют сокращать сроки реабилитации и улучшают результат работы хирурга.

В Новом году желаю всем здоровья и красоты! Любите себя, занимайтесь собой, загадывайте желания – а наши врачи и огромный набор проверенных методик помогут в их исполнении!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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