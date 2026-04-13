Что нужно знать тулякам о налоговой декларации — 2026: сроки, вычеты, частые ошибки



Марк Антонов.

— Декларационная кампания 2026 года близится к завершению. Расскажите о её ключевых особенностях.

— Декларационная кампания проходит ежегодно, и 2026 год не стал исключением. Гражданам необходимо отчитаться о доходах, полученных в 2025 году. Крайний срок подачи декларации по форме 3-НДФЛ — 30 апреля 2026 года, а уплатить налог необходимо не позднее 15 июля 2026 года. С начала года нами зарегистрировано свыше 55 тыс. деклараций по форме 3-НДФЛ. В целом порядок остался прежним, однако мы продолжаем активно развивать электронные сервисы, чтобы сделать процесс максимально удобным.

— Кто обязан подавать декларацию?

— В первую очередь это граждане, получившие доходы. Например, это доходы от продажи имущества, находившегося в собственности менее минимального срока владения, сдачи жилья в аренду, выигрышей, а также доходы, полученные из-за рубежа. Кроме того, декларацию обязаны подать индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

— А кто может подать декларацию добровольно?

— Добровольно декларации подают те, кто хочет получить налоговые вычеты. В их числе социальные вычеты, например за обучение или лечение; имущественные — при покупке жилья, а также инвестиционные.

В этом случае срок подачи декларации не ограничен 30 апреля — сделать это можно в течение всего года.

— Марк Геннадьевич, в какие сроки туляки могут рассчитывать на возврат денег после подачи декларации 3-НДФЛ с налоговым вычетом?

— По закону на проверку декларации отводится до трёх месяцев с момента её подачи. На сегодняшний день, по практике работы, при подаче декларации в электронном виде с приложением подтверждающих право на вычет документов и при отсутствии ошибок средний срок проверки и возврата налоговых вычетов составляет около трёх недель.

— Насколько активно жители Тульской области используют электронные сервисы?

— Очень активно. Большая часть налогоплательщиков выбирают подачу декларации через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Это удобно: большая часть данных уже предзаполнена, есть подсказки, а сама процедура занимает минимальное время. Кроме того, можно отслеживать статус проверки декларации и возврата налога.

— Какие ошибки чаще всего допускают налогоплательщики?

— Самые частые ошибки — это неверно указанные расходы или отсутствие документов, подтверждающих право на вычет. Иногда граждане забывают указать доход от продажи имущества или неправильно считают минимальный срок владения имуществом.

Еще одна распространённая ошибка: при повторном обращении за налоговыми вычетами в течение одного налогового периода граждане подают новую (уточненную) декларацию, в которой отражают только новые, незаявленные первоначально вычеты. Например, в начале года обратились за вычетом в связи с оплатой учебы, а затем решили получить еще вычет за лечение. Уточненная (корректировочная) декларация заменяет собой ранее представленную за тот же отчетный год, поэтому важно указывать в ней все положенные и полученные вычеты. Иначе расчет получится неверным, что может даже привести к образованию задолженности на едином налоговом счете.

Рекомендую ознакомиться с примерами заполнения деклараций, которые есть на нашем официальном сайте, и внимательно проверять все данные перед отправкой документов в налоговый орган.

— Что грозит за несвоевременную подачу декларации?

— За нарушение срока предусмотрена ответственность: штраф составляет 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1000 рублей. Кроме того, начисляются пени за несвоевременную уплату налога.