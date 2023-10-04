НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева приглашает на работу: стабильная зарплата, соцпакет и удобный график

erid: 4CQwVszH9pUmpHQ1Pkr, фото пресс-службы НПО «СПЛАВ»

7 октября на предприятии состоится ярмарка профессий. Приходите и узнайте, какие вакансии есть на АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева».

Научно-производственное объединение «СПЛАВ» (входит в ГК «Ростех») – гордость туляков и визитная карточка города. Это предприятие с безграничными возможностями для самореализации каждого сотрудника. За более чем 70-летнюю историю инженеры и конструкторы НПО «СПЛАВ» создали много высокоэффективных систем вооружения. Команда предприятия активно разрабатывает и изделия гражданского назначения.

Приходите на ярмарку профессий всей семьей! Она состоится 7 октября с 9.00 до 14.00 по адресу: Тула, Щегловская Засека, 33. Тел. +7 (4872) 25-33-33.

На ярмарке профессий вы познакомитесь с вакансиями и требованиями по ним, получите необходимые консультации, а может быть, даже пройдете собеседование про выбранному направлению.

Детям на ярмарке скучно не будет – для них подготовили игры, аквагрим, подарки и вкусные презенты. Ярмарка профессий – это интересно, полезно и весело. А вдруг это ваш шанс найти себя, свое призвание и стать членом отличной команды профессионалов?

– Нам нравится коллектив, в котором работаем. Мы одна команда профессионалов, и нам все под силу. На «СПЛАВе» созданы комфортные условия для труда и отдыха, – говорят про свое родное предприятие его сотрудники.

Например, многие путешествуют вместе – для сотрудников АО «НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева» доступны экскурсионные поездки по нашей стране. В этом году группа «сплавовцев» посетила музей-заповедник

А. П. Чехова «Мелихово» и Музей Победы в Москве. Удобно, что экскурсионные поездки доступны на уникальных условиях – НПО «СПЛАВ» возмещает участникам 60% от стоимости билета.

Для занятий спортом на «СПЛАВе» есть отличный спортивно-оздоровительный центр, работает 9 видов спортивных секций.

На предприятии материально поощряют сотрудников по итогам внутренних и внешних соревнований. А сдавшим нормативы на знак отличия ГТО выдают денежные премии.

Для сотрудников предприятия создали все условия, чтобы было комфортно добираться на работу. Хочешь ездить на велосипеде и не зависеть от пробок? Пожалуйста – на предприятии есть большая велопарковка.

С 25 сентября для работников АО «НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева» доступна новая опция – бесплатный проезд к месту работы и обратно на фирменных корпоративных автобусах.

Они ходят по пяти маршрутам: 4 по городу и один междугородний – в Щекино. Кстати, автобусы комфортные, низкопольные. На бортах брендированного автобуса расположена информация о «СПЛАВе», которая выделяет его на фоне городского транспорта.

На НПО «СПЛАВ» внимательно относятся к здоровью своих сотрудников и ветеранов предприятия. Только в 2023 году санаторно-курортные путевки получили 690 работников и членов их семей. 170 путевок в загородные лагеря выделили на летний период для детей сотрудников. А на профильной базе отдыха «Октава» отдохнуло 1207 человек.

Большой плюс работы на «НПО СПЛАВ» – добровольное медицинское страхование для всех работников.

Медпомощь сотрудники могут получить в одной из лучших клиник Тулы («Консультант», «Эксперт», «Вирмед» и т. д.). Это амбулаторно-поликлиническая помощь и вызов врача на дом, лечение в стационаре и скорая медпомощь, стоматологические услуги (за исключением протезирования и имплантации) и дистанционные услуги («Медицинское мнение», «Организация услуг по психологическому консультированию», Программа «Онкозащита. Вариант 3», «Телемедицина», «Второе экспертное медицинское мнение (иностранные врачи)».

А на самом предприятии работает здравпункт, ведется ежедневный прием высококвалифицированными врачами-специалистами, работают массажный и стоматологический кабинеты.

С 2017 года на НПО «СПЛАВ» действует «Жилищная программа». По ней сотрудники могут получить компенсацию по уплате процентов по ипотечным кредитам. В 2022 году программой воспользовались 148 человек.

АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева». Реклама.