Где в Туле покататься на коньках, тюбингах, лыжах и сноубордах

Фото Myslo.

Зима, наконец, вступила в свои права. А значит, самое время для игр и всяческого интересного времяпрепровождения на свежем воздухе всей семьей. И для здоровья полезно, и главное — весело!

Мы собрали для вас, дорогие читатели, самые популярные места отдыха туляков. Вам лишь остается выбрать те, что больше всего по душе.

ЦПКиО имени Белоусова

Тула, ул. Первомайская, 13-а.

Режим работы — ежедневно с 10.00 до 21.00, выдача инвентаря производится до 20.30. При себе иметь паспорт или залог (деньги или водительское удостоверение).

Две базы проката: на большом кругу и при входе в парк со стороны ул. Жаворонкова.

Прокат лыж: для взрослых — 160 руб./час, для детей — 120 руб./час.

Прокат коньков: для взрослых (от 36 размера) — 150 руб./час, для детей — 120 руб./час.

Санки и ледянки — 80 руб./час.

Тюбинги — 150 руб./час.

Скандинавские палки — 60 руб./час.

Снегокат детский — 130 руб./час.

Действуют акции — с понедельника по пятницу для студентов очной формы обучения и школьников прокат лыж и коньков по цене 100 руб./час; для многодетных семей 1 час проката зимнего спортивного инвентаря предоставляется по цене 100 руб.; в день рождения 1 час проката коньков — в подарок.

Комсомольский парк

Тула, ул. Октябрьская, 188-а.

Режим работы — ежедневно с 10.00 до 21.00. При себе иметь паспорт или залог.

Прокат лыж: для взрослых — 160 руб./час, для детей — 120 руб./час.

Прокат коньков: для взрослых (от 36 размера) — 150 руб./час, для детей — 120 руб./час.

Санки и ледянки — 80 руб./час.

Горнолыжный комплекс «Форино»

Ленинский район, д. Форино.

Ежедневно с 10.00 до 22.00.

Прокат лыж или сноуборда (комплект) — от 450 руб./час (без использования подъемника).

Тюбинги: от 150 руб руб./час (будни), от 200 руб./час (выходные).

При себе иметь документы, удостоверяющие личность.

Действующие акции — пенсионерам — подарок: абонемент на 30 бесплатных подъемов (только при предъявлении пенсионного удостоверения).

Пролетарский парк

Тула, ул. Кутузова, 131-а.

Режим работы — среда — воскресенье с 11.00 до 19.00. При себе иметь паспорт или залог.

Прокат лыж: для взрослых — 160 руб./час, для детей — 120 руб./час.

Прокат коньков: для взрослых (от 36 размера) — 150 руб./час, для детей — 120 руб./час.

Ледянки, сани — 80 руб./час.

Парк активного отдыха «Некрасово»

Тульская область, д. Некрасово, 176-й км трассы М-2.

Режим работы — 15.00 — 22.00 (будни), 11.00. — 22.00 (выходные).

Прокат лыжного комплекта: взрослый — от 450 руб./час, детский — от 320 руб./час.

Тюбинги — 300 руб./час (будни), 400 руб./час (выходные).

Сноуборд: взрослый — 450 руб./час, детский — 320 руб./час.

Залог за снаряжение — водительское удостоверение, документ, удостоверяющий личность.

Действующие акции — второй час проката оборудования бесплатно (только по будням). Предложение действительно до 2 февраля.

Центр активного отдыха «Долина Х»

Тула, Щекинское шоссе, 6.

Ежедневно с 12.00 до 22.00.

Прокат лыж или сноуборда — 300 руб./час.

Тюбинги — 300 руб./час.

Коньки — 100 руб./час.

Сноублейды — 200 руб./час.

При себе иметь паспорт или залог.

Горнолыжный комплекс «Малахово»

Ленинский район, д. Малахово.

Режим работы: понедельник — пятница: с 15.00 до 23.00, суббота, воскресенье: с 10.00 до 23.00.

Прокат лыж или сноуборда (комплект): взрослый — 600−900 руб./час, детский — 300−450 руб./час.

Тюбинг — 200−400 руб./час.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность.

Ледовый стадион «Заречье»

Тула, ул. М. Горького, 14−20.

Режим работы: понедельник — пятница с 18.00 до 22.00, выходные с 11.00 до 22.00.

Прокат коньков: взрослые — 150 руб./час, детские — 100 руб./час.

Стоимость катания: дети — 100 руб./час, взрослые — 180 руб./час.

Гардероб бесплатный.

Ледовая арена «Тропик»

Тула, ул. Демьянова, 26-а.

Режим работы: понедельник, среда с 8.00 до 01.00; вторник, пятница с 6.15 до 01.30; суббота с 8.00 до 00.15; воскресенье с 8.00 до 23.00.

Массовое катание на коньках (до 130 человек): взрослые — 350 руб., дети до 14 лет — 250 руб.

Прокат коньков — 150 руб.

катки в большой туле

Тула, площадь Ленина. Губернский каток

Режим работы: 10.00−22.00. Бесплатно.

Тула, между дворами по ул. Новомосковской, 11-а и ул. Кауля, 7, корп. 3. Круглосуточно, бесплатно.

Круглосуточно, бесплатно. Тула, ул. Металлургов, 22 (ДК «Металлург») . Круглосуточно, бесплатно.

. Круглосуточно, бесплатно. Тула, ул. Седова, двор дома № 47 . Круглосуточно, бесплатно.

. Круглосуточно, бесплатно. Тула, ул. Гоголевская, 94 . Круглосуточно, бесплатно.

. Круглосуточно, бесплатно. Тула, ул. Ф. Смирнова, 7 . Круглосуточно, бесплатно.

. Круглосуточно, бесплатно. Набережная Упы . Круглосуточно, бесплатно.

. Круглосуточно, бесплатно. П. Рассвет, 35 . Круглосуточно, бесплатно.

. Круглосуточно, бесплатно. Косая Гора, ул. Стрекаловская, 32 . Круглосуточно, бесплатно.

. Круглосуточно, бесплатно. Косая Гора, ул. Пушкина, 3 . Круглосуточно, бесплатно.

. Круглосуточно, бесплатно. Пос. Ленинский, ул. Ленина, 9-а . Круглосуточно, бесплатно.

. Круглосуточно, бесплатно. Барсуки, ул. Советская, 16-а . Круглосуточно, бесплатно.

. Круглосуточно, бесплатно. Обидимо, Комсомольская пл . Ежедневно с 10.00 до 21.00, бесплатно.

. Ежедневно с 10.00 до 21.00, бесплатно. Пос. Петелино, стадион. Ежедневно с 10.00 до 21.00, бесплатно.

Хоккейные площадки

Пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9 . Круглосуточно, бесплатно.

. Круглосуточно, бесплатно. Пос. Рождественский, ул. Федорова, 9-а . Ежедневно с 10.00 до 21.00, бесплатно.

. Ежедневно с 10.00 до 21.00, бесплатно. П. Плеханово, ул. Заводская, 2-б . Ежедневно с 10.00 до 21.00. Круглосуточно, бесплатно.

. Ежедневно с 10.00 до 21.00. Круглосуточно, бесплатно. Село Хрущево, ул. Совхозная, 22. Круглосуточно, бесплатно.

Глас народа

Юлия Савенкова Зима — мое самое любимое время года! В детстве мы с подругами ни дня не могли прожить без крутой горки. Ее заливали в нашем дворе. После уроков в школе мы брали картонки (от телевизоров, холодильников, стиральных машинок — да от чего угодно!) и катались до тех пор, пока уже совсем не чувствовали рук. Раньше зимы были намного суровее, чем сейчас. Прошло больше 10 лет, а наши зимние забавы так и остались прежними. Только теперь мы спускаемся с горок не на картонках, а на тюбингах. Удивительные ощущения! Можно вновь почувствовать себя ребенком.

Михаил Рослый А я всегда говорю: возраст спорту — не помеха! Как только начинается сезон, достаю лыжи и вместе с внучкой иду в парк. Там же такая красотища зимой, просто сказка! Прогулки на лыжах после 50 лет благотворно влияют на мою нервную систему: после них обычно хорошее настроение, крепкий, здоровый сон. Занимаюсь систематически — 2−3 раза в неделю. Сначала я преодолевал небольшие дистанции, а теперь и 15-километровые трассы покорить могу. Не устану призывать молодежь вставать на лыжи!