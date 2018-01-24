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Как всё устроено: Как делают настоящие тульские пряники

Репортаж Андрея Варенкова.

Как всё устроено: Как делают настоящие тульские пряники

Фотокорреспондент Myslo побывал на кондитерской фабрике и увидел, как лепят, пекут и готовят к реализации тульские пряники.

На волне развития туризма в Тульской области один из символов города – тульский пряник – в последние годы переживает настоящий ренессанс. Открываются фирменные магазины, появляются новые производства, экскурсии и мастер-классы на кондитерских фабриках посещают туристические группы со всей России. Сами пряники можно найти на прилавках магазинов и супермаркетов далеко за пределами Тульской области.

Сейчас тульские пряники изготавливают на нескольких крупных предприятиях, не считая ряда более мелких. Фотокорреспондент Myslo побывал на кондитерской фабрике и увидел, как лепят, пекут и готовят к реализации настоящие тульские пряники.

 

Тульский печатный пряник считается самым известным видом русских пряников. Пряники известны в Туле с XVII века. Первое упоминание о тульском прянике содержится в писцовой книге 1685 года.

 

 

 

Основа для приготовления пряника – тесто, которое делят на две неравные части: большая идет на заполнение доски (формы для выпекания), меньшая закрывает нижнюю часть пряника.

 

 

 

Несмотря на развитие технологий и инновации, пряники по-прежнему готовят вручную. Испечь по-настоящему хороший пряник – большое искусство, требующее знаний, умения, опыта и сноровки.

 

 

 

Современные тульские пряники делают с начинкой из повидла или сгущенного молока.

 

 

 

Пряничное тесто делают из пшеничной муки и меда. Мед улучшает качество пряников, замедляет очерствение и придает традиционному лакомству неповторимый аромат.

 

 

 

Производство пряников – это настоящий конвейер. Все этапы должны выполняться в строгой последовательности: после выпекания в печи пряники остывают и отправляют на глазурирование.

 

 

 

Работниц пряничного производства называют мастерицами. И это на самом деле так. Перед тем как начать работать в цехе, каждая из них проходит подготовку в течение нескольких недель.

 

 

 

Сегодня можно заказать пряник абсолютно любой формы – корпоративный, поздравительный или сувенирный. Все зависит от фантазии заказчика и мастерства художника.

 

 

 

Приготовление пряничного теста – целая наука. Требует особой четкости при взвешивании компонентов, последовательности их закладки и соблюдения температурных режимов.

 

 

 

Современные пряничные формы – дань трендам интернета и моде на ретро.

 

 

 

Закладка заготовки в пряничную форму: тесто вдавливают в форму руками так, чтобы рисунок, вырезанный на доске, полностью повторился на будущем прянике в мельчайших деталях. Именно поэтому тульские пряники называют печатными.

 

 

 

Процесс нанесения глазури на готовые пряники. Именно глазурь, которая ложится красивой блестящей гладью с белыми проблесками, придает прянику привычный вид.

 

 

 

Смена на пряничном производстве начинается рано утром. Первые пряники отправляются в печь уже в шесть утра!

 

 

 

Каждый новый мини-цикл производства начинается с взвешивания и деления теста на заготовки.

 

 

 

Каждая мастерица чувствует ответственность за свою работу. Готовые пряники рассматривают разве что не с лупой.

 

 

 

Производители пряника по праву считают его не просто лакомством, а предметом художественного творчества, произведением народного декоративно-прикладного искусства.

 

 

 

Каждая пряничная доска – это почти ювелирная работа профессионального художника – резчика по дереву.

 

 

 

Подготовка к очередному производственному циклу.

 

 

 

Один из самых интересных моментов пряничного производства – выбивание пряника из формы. Малейшая неточность приводит к непоправимым последствиям – рисунок теряет форму, пряник рвется.

 

 

 

Тесто и начинка развешиваются в соответствии с весом будущего пряника.

 

 

 

Пряники выпекаются в печи при температуре от 200 до 220 градусов.

 

 

 

Ежедневная загрузка производства может составлять от 200 до 500 кг готовых пряников (при весе пряника от 150 граммов до 1 кг). На фото: упаковочный цех пряничного производства.

 

 

 

Один пряник опытная мастерица лепит в среднем за минуту! После лепки пряники выкладывают на противень, который отправляют в печь.

 

 

 

Инструменты пряничной мастерицы: пряничная доска, скалка и доска для выбивания.

 

 

 

Кроме изготовления пряников в Туле становится популярным «пряничный» туризм.

 

 

 

Во время мастер-классов можно своими руками сделать настоящий тульский сувенирный пряник способом, которым его делали более 300 лет назад.

 

 

 

Дети и взрослые в восторге!

 

 

 

Тульский пряник – визитка Тулы. Приятно видеть, когда его делают с любовью, прославляя город и его традиции.

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День на производстве тульских пряников, Фото: 1
День на производстве тульских пряников, Фото: 2
День на производстве тульских пряников, Фото: 3
День на производстве тульских пряников, Фото: 4
День на производстве тульских пряников, Фото: 5
День на производстве тульских пряников, Фото: 6
День на производстве тульских пряников, Фото: 7
День на производстве тульских пряников, Фото: 8
День на производстве тульских пряников, Фото: 9
День на производстве тульских пряников, Фото: 10
День на производстве тульских пряников, Фото: 11
День на производстве тульских пряников, Фото: 12
День на производстве тульских пряников, Фото: 13
День на производстве тульских пряников, Фото: 14
День на производстве тульских пряников, Фото: 15
День на производстве тульских пряников, Фото: 16
День на производстве тульских пряников, Фото: 17
День на производстве тульских пряников, Фото: 18
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День на производстве тульских пряников, Фото: 20
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День на производстве тульских пряников, Фото: 22
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День на производстве тульских пряников, Фото: 25
День на производстве тульских пряников, Фото: 26
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