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«Зеленый дом» в Туле: вертикальное озеленение, real-touch цветы и стильные подарки
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«Зеленый дом» в Туле: вертикальное озеленение, real-touch цветы и стильные подарки

В областной столице открылся стильный магазин, который навсегда изменит ваше представление о декоре интерьера. Это стоит увидеть!

Магазин «Зеленый дом» откроет для вас новый подход к созданию интерьера. Здесь собраны главные европейские тренды декора, которые в оружейной столице пока в новинку. В салоне вы непременно найдете что-нибудь, чтобы обновить ваш дом, квартиру или офис, а также приятные мелочи, которые можно подарить близким.

Одно из направлений магазина — вертикальное озеленение из живых или искусственных растений. С его помощью можно в короткие сроки преобразить интерьер, добавить в него недостающий уют и комфорт. Это может быть целая фитостена, небольшой её фрагмент или фитокартина. С помощью вертикальных перегородок можно эффективно зонировать пространство. В любом случае такой элемент декора точно не останется незамеченным!

Для любителей живых растений вертикальное озеленение — это отличный вклад не только в интерьер, но и в свое здоровье, ведь такие фитостены идеально очищают воздух, улучшают микроклимат и самочувствие человека, помогают избавиться от стресса и напряжения. Находясь возле них, человек ощущает спокойствие, гармонию и быстро восстанавливает силы.

«Зеленый дом» является официальным представителем компании BOXSAND — лидирующим производителем российского оборудования для вертикального озеленения, основой которого являются фитомодули различных цветов и комплектации. Они соответствуют всем стандартам качества, функциональны и не имеют аналогов по технико-эксплуатационным характеристикам. А благодаря автоматическим системам освещения и полива время на уход за живыми растениями значительно сокращается.

Если ухаживать за цветами вообще не хочется, есть альтернатива — растения real-touch. «Зеленый дом» стал одним из первых представителей этого направления в Туле. Real-touch растения — это новое поколение искусственных цветов, которые очень похожи на натуральные.

Такие растения не требуют ухода, всегда выглядят свежими, а внешне и на ощупь они совсем как настоящие. Это альтернатива комнатным растениям, которые стоят дорого, но редко хорошо себя чувствуют в условиях квартиры.

Real-touch растения в «Зеленом доме» представлены как в кашпо, так и в составе декоративных композиций — подвесных садов, букетов, картин и небольших интерьерных вещиц.

Real-touch растения будут с вами долгие годы, они всегда выглядят идеально и радуют глаз.

В дополнение к композициям в «Зеленом доме» вы найдете вазоны из полистоуна. Этот усовершенствованный стеклопластик раньше использовался только в строительстве, но сейчас прочно обосновался в декоре. Материал выдерживает морозы и жару, поэтому будет хорошо себя чувствовать не только в помещении, но и на улице.

Еще один тренд — композиции и картины из стабилизированного мха. Это еще одно модное и стремительно развивающееся направление в озеленении интерьеров. Стабилизированный мох — это живой мох, всю влагу в котором заменили на специальный раствор на основе глицерина. Это экологично, безопасно и гипоаллергенно.

Мох в картинах остается живым, но при этом не разрастается. Такие композиции не потеряют внешнего вида до 10 лет.

Кстати, картины из натурального дерева и стабилизированного мха в форме мандал — авторская разработка «Зеленого дома». В наличии композиции в натуральных и цветных оттенках.

По этой же технологии создаются композиции и картины из стабилизированных цветов. Небольшие букеты, панно разных размеров и интерьерные композиции.

В «Зеленом доме» вы также найдете много вариантов подарков для близких. Здесь представлены стильные вазы ручной работы, часы, а также большая коллекция свечей и саше из соевого воска с эфирными маслами. Этот полностью натуральный и безвредный продукт — альтернатива стандартным свечам из парафина, он более экологичный и не дает копоти при горении.

Также доступны электрические свечи-таблетки, работающие от тепла, и большие свечи из воска, которые работают от батареек; они безопасны и выглядят совсем как настоящие.

Интересный вариант подарка — цветы из мыльной пены. В составе есть эфирные масла и шелковая пудра. Такие букеты никогда не завянут и будут долго наполнять пространство приятным нежным запахом. Композицию можно поставить в ванной комнате, от влаги цветы раскроют весь аромат, а когда букет вам надоест, лепестки можно добавить в ванну.

Есть в «Зеленом доме» и срезанные живые цветы. Их продают только в авторских композициях, отражающих мировые тренды.

Хотите удивить близких? Подарите моссариум. Это альтернатива живым флорариумам (а таковые тоже имеются в «Зеленом Доме»), но из стабилизированных растений. Они почти не требуют ухода и будут радовать много лет. К тому же в них добавлен пигмент, который светится в темноте.

Хотите обновить интерьер или найти стильный подарок для близких, загляните в «Зеленый дом»!

Тула, ул. Луначарского, 16.

Тел.: 8 (4872)704−888.

greendom@yandex.ru

What’sApp: 8−906−533−08−88.

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 15:53 +5
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