Секреты бизнеса: «Успеха добивается тот, кто не думает о поражении»

Мы часто слышим, что быть предпринимателем — это особая миссия, призвание, которое требует полнейшей самоотдачи. Каждый к этому высказыванию относится по-разному: кто-то с улыбкой, кто-то с недоверием, и только те, кто развивает собственный бизнес, знают, что это и есть правда жизни. Среди всех направлений предпринимательства сегодня всё больше внимания привлекает бизнес в сфере АПК. И это заслуженно, сельское хозяйство последние годы на подъёме. Как начать агробизнес и как в нём развиваться, рассказала заслуженный предприниматель и амбассадор Россельхозбанка Ирина Ульянова.

Свое дело Ирина Владимировна развивает уже более 25 лет, сегодня ее бизнес насчитывает 9 направлений, а несколько лет назад предприниматель открыла для себя сферу сельскохозяйственного бизнеса — был заложен свой питомник растений.

Наш путь в сельхозбизнес

Не могу сказать, что открытие питомника было моей мечтой. Я мечтала открыть сеть садовых центров, и вот она сбылась. За три года наша франчайзинговая сеть садовых центров «Северин» приросла 19-ю садовыми центрами на территории России. А по мере расширения сети центров встал вопрос о своем производстве. Мы решили, что можем сами обеспечивать себя посадочным материалом. Теперь наша задача — из маленького питомника сделать большой. И мы целенаправленно идем к ней: отработали технологию выращивания саженцев, уже готовы оборудование, производственные и складские площади.

Формула успеха: теория — наставничество — собственный опыт

Без базовой теоретической подготовки начать какое-либо дело сложно — большая опасность остаться на месте, но и без практики двигаться невозможно, нужен баланс. И здесь отмечу главные правила:

Учитесь у лучших практиков-профессионалов. Часто это недешево, да и надеяться на то, что тебе как на духу выложат всю свою технологию и секреты, тоже не стоит! Но вы получите необходимую базу, но основе которой сможете создать уже свою систему.

Часто это недешево, да и надеяться на то, что тебе как на духу выложат всю свою технологию и секреты, тоже не стоит! Но вы получите необходимую базу, но основе которой сможете создать уже свою систему. Не надо накапливать огромные пласты теоретических знаний — сразу переходите к практике. По чуть-чуть, в домашних условиях, но пробуйте. Обязательно выявятся какие-то ошибки, которые в маленьких объемах не критичны, а в больших — могут привести к колоссальным тратам. Вот их-то и важно избежать.

По чуть-чуть, в домашних условиях, но пробуйте. Обязательно выявятся какие-то ошибки, которые в маленьких объемах не критичны, а в больших — могут привести к колоссальным тратам. Вот их-то и важно избежать. Погружайтесь в процесс лично. Если говорить о сельском хозяйстве — сами пробуйте сажать, черенковать, удобрять и т. п. Вы можете нанять агронома, зоотехника и других специалистов, но ваш бизнес будет зависеть от них. В любом проекте нужно лично пройти весь путь, и лишь потом начинать масштабироваться.

Где брать силы

Прежде чем начинать любое дело, нужно тщательно обдумать, взвесить. Понять, что в любом деле бывают взлеты и падения. Иногда, особенно на первых порах, могут быть и потери. Но начать и бросить — это удел слабых людей. Открою свой большой секрет — три источника своей силы:

Семья. Дети, мама, муж — их поддержка неоценима, а глядя на своего внука, понимаю, что делать и для чего! Команда. Это и сотрудники, и партнеры по бизнесу. Да, у нас могут быть споры и дискуссии, но мы понимаем друг друга, и я чувствую их поддержку. Это очень важно. Нужно находить силы внутри себя — это просто желание жить и двигаться вперед.

Как внешние условия влияют на бизнес

Смысл предпринимательства — уметь быстро адаптироваться. Если мы не можем поменять силу ветра — нужно уметь под него подстроиться. Например, в период пандемии многие бизнесы закрылись, а многие сумели заработать больше! Про себя могу сказать — в первую неделю было тяжело, а потом все легче и легче. У нас уже был свой сайт, и мы начали активно заниматься онлайн-продажами, развивать соцсети.

Увидеть внешние условия — оценить и принять их — выбрать свой путь и двигаться дальше!

Решение финансовых вопросов

Для предпринимателей в сфере сельского хозяйства государство сегодня предлагает различные меры поддержки, есть специализированные программы в банках. Но я бы посоветовала не полагаться исключительно на грантовые или кредитные средства — по возможности используйте свой капитал, это и более ответственное отношение к делу, и возможность не погрязнуть в долгах, если что-то пошло не так.

Но надежный финансовые партнер, безусловно, нужен. Мы работаем с разными банками, и могу сказать, аграриям удобно работать с Россельхозбанком — ведь здесь есть готовые продукты для каждого этапа развития бизнеса. Это и возможность получить «быстрые короткие» деньги — например, нам они пригодились для оплаты саженцев из Европы, чтобы весной получить качественный посадочный материал. А сейчас нам интересны «длинные» деньги — и в Россельхозбанке есть подходящие программы инвестиционного кредитования.

А еще отличительная черта РСХБ — это редкий банк, где запросто можно «достучаться» до руководства. На совещаниях, сельхозмероприятиях присутствуют первые лица филиала, можно обсудить конкретные проекты, ситуации, получить ответы на вопросы. Такой прямой контакт с действующими и будущими клиентами очень упрощает работу.

Как понять, что вы готовы стать предпринимателем

Вы понимаете, что предпринимательство — это другая жизнь, другой путь. Вы одержимы своим проектом настолько, что готовы работать не покладая рук иногда в ущерб семье, отдыху. Вы готовы заниматься своим проектом даже в том случае, если он вдруг не будет приносить денег. У вас готов бизнес-план. И это не только расчеты расходов и прибыли проекта, но и ответы на вопросы:

куда я иду — в чем смысл моего дела;

с кем я буду заниматься моим проектом;

с какими рисками я могу столкнуться и как их можно избежать;

кто мои конкуренты: чем они лучше меня, что я могу предложить.

Моя формула бизнеса: «Умею — нравится — дает прибыль». Не знаю, претендует ли она на универсальность, но точно проверена многолетним опытом! Ну и всем, кто решился начать свое дело, хочу напомнить, что успеха добивается тот, кто не думает о поражении!

Актуально для бизнеса

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

АО «Россельхозбанк», генеральная лицензия Банка России № 3349, бессрочная. На правах рекламы.