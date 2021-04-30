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За рассадой в «Леруа Мерлен»!
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За рассадой в «Леруа Мерлен»!

Майские праздники – традиционное начало дачного сезона. В «Леруа Мерлен» вас уже ждут тысячи саженцев плодовых и хвойных деревьев и кустарников, а также рассада овощей и цветов.

Погода – не повод откладывать покупку рассады и саженцев для ваших участков. В «Леруа Мерлен» всё готово к началу дачного сезона! На полках магазинов вас уже ждет рассада овощей, цветов и пряных трав, а также саженцы плодовых деревьев и кустарников и хвойных растений.

Внимание всех покупателей привлекают однолетние цветы. Пройти мимо просто невозможно!

Цветущие петунии, бархатцы, виолы и бегонии, красные, белые, фиолетовые – чего здесь только нет! Они подойдут для пересадки на участок, в большие вазоны или в горшки на балконе. 

Для тех, кто не хочет заморачиваться, есть цветы, уже высаженные в кашпо. Забирайте понравившиеся, и они будут радовать вас всё лето!

Помимо цветов в «Леруа Мерлен» представлено много рассады овощей: перцы, томаты, огурцы, баклажаны, кабачки, капуста – белокочанная, цветная, брюссельская и брокколи – и многое другое.

Специалисты магазина каждый год отбирают для покупателей лучшие сорта, которые отлично приживутся на участке и дадут большой и вкусный урожай.

Любители пикантных блюд и вкусного чая найдут в «Леруа Мерлен» пряные травы: базилик, розмарин, мяту всевозможных сортов, лаванду, мелиссу и др. Высадите их на своем участке или балконе, добавляйте в любимые блюда и напитки и наслаждайтесь ароматом.

Также здесь вы найдете многообразие плодовых деревьев и кустарников. Эта покупка на долгие годы, и специалисты садового центра «Леруа Мерлен» позаботились о том, чтобы она была приятной. Они отобрали сорта, приспособленные к условиям нашего климата и дающие хороший урожай. Саженцы привозят из питомников Тульской области, Москвы и Подмосковья. Вас уже ждут саженцы вишни, яблонь, груш, красной, черной и розовой смородины, малины, винограда, клюквы, ежевики и ежемалины.

Когда будете планировать покупки для своего участка, не забудьте о многолетних цветах. Здесь вы найдете розы, гортензии, клематисы и др. На полках «Леруа Мерлен» исключительные передовые сорта, которые прекрасно чувствуют себя в нашей полосе, а некоторые разновидности даже не требуют укрытия на зиму.

Также к началу дачного сезона в магазине появилось много хвойных растений – можжевельники, сосны, ели, кипарисовики различных сортов и форм.

Думаете, где купить рассаду и чем дополнить участок? Приезжайте в «Леруа Мерлен»!

Специалисты помогут определиться с выбором, чтобы летом вы наслаждались цветами и вкусным урожаем.

Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.

Телефон (4872) 25-27-88.

leroymerlin.ru

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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